Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTPUR) Purple
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTPUR) Purple
Описание товара Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTPUR) Purple Беспроводные наушники Tune 720BT позволяют наслаждаться чистым звучанием басов JBL Pure Bass. Беспроводная передача высококачественного звука со смартфона без проводов с помощью новейшей технологии Bluetooth. Загрузите бесплатное приложение JBL Headphones, чтобы настроить звук на свой вкус с помощью эквалайзера. Голосовые подсказки на выбранном вами языке помогут вам разобраться с функциями Tune 720BT. Наслаждайтесь звуком в течение всего дня благодаря 76 часам автономной работы и заряжайте аккумулятор всего за 2 часа с помощью удобного USB-C кабеля. А быстрая 5-минутная зарядка дает вам 3 дополнительных часа музыки. Легко управляйте звуком и звонками через наушники с помощью удобных кнопок на чаше. Благодаря возможности одновременного подключения двух устройств по Bluetooth вы не пропустите ни одного звонка на телефоне во время просмотра видео на планшете.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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