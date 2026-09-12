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Наушники Huawei FreeBuds 6i White 55037549 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Huawei FreeBuds 6i White 55037549

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Наушники Huawei FreeBuds 6i White 55037549 - фото 2
Наушники Huawei FreeBuds 6i White 55037549 - фото 3
Наушники Huawei FreeBuds 6i White 55037549 - фото 4
Наушники Huawei FreeBuds 6i White 55037549 - фото 5
Наушники Huawei FreeBuds 6i White 55037549 - фото 6
Наушники Huawei FreeBuds 6i White 55037549 - фото 7
Наушники Huawei FreeBuds 6i White 55037549 - фото 8
Наушники Huawei FreeBuds 6i White 55037549 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Huawei FreeBuds 6i White 55037549 - фото 1
  • Наушники Huawei FreeBuds 6i White 55037549 - фото 2
  • Наушники Huawei FreeBuds 6i White 55037549 - фото 3
  • Наушники Huawei FreeBuds 6i White 55037549 - фото 4
  • Наушники Huawei FreeBuds 6i White 55037549 - фото 5
  • Наушники Huawei FreeBuds 6i White 55037549 - фото 6
  • Наушники Huawei FreeBuds 6i White 55037549 - фото 7
  • Наушники Huawei FreeBuds 6i White 55037549 - фото 8
  • Наушники Huawei FreeBuds 6i White 55037549 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678579
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
белый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы (с зарядным кейсом)
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
120

Описание товара Наушники Huawei FreeBuds 6i White 55037549

Наушники Huawei предлагают отличный баланс между качеством звука и функциональностью, что делает их идеальным выбором для тех, кто ценит высокое качество аудио и современные технологии. Эти внутриканальные беспроводные наушники выполнены в стильном белом цвете и оснащены передовым Bluetooth-модулем, обеспечивая надежное соединение с вашими устройствами. Одной из ключевых особенностей данной модели является наличие активной системы шумоподавления, которая эффективно изолирует вас от окружающих звуков, позволяя полностью погрузиться в музыку или важный телефонный разговор. Встроенный микрофон обеспечивает четкую передачу голоса, что идеально подходит для звонков или общения в онлайн-конференциях. Долговечность также впечатляет — с зарядным кейсом наушники способны проработать до 25 часов, что делает их идеальными спутниками для длительных поездок и активного использования в течение дня. Возможность отсоединения кабеля добавляет удобства и позволяет легко заменять его в случае необходимости. Наушники Huawei обладают всеми необходимыми характеристиками для удовлетворения потребностей современных пользователей, предпочитающих сочетание передовых технологий, комфорта и стильного дизайна.

Отзывы о товаре Наушники Huawei FreeBuds 6i White 55037549




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
белый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
да
Развернуть
Складная конструкция
нет
Время работы (с зарядным кейсом)
25
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Huawei предлагают отличный баланс между качеством звука и функциональностью, что делает их идеальным выбором для тех, кто ценит высокое качество аудио и современные технологии. Эти внутриканальные беспроводные наушники выполнены в стильном белом цвете и оснащены передовым Bluetooth-модулем, обеспечивая надежное соединение с вашими устройствами. Одной из ключевых особенностей данной модели является наличие активной системы шумоподавления, которая эффективно изолирует вас от окружающих звуков, позволяя полностью погрузиться в музыку или важный телефонный разговор. Встроенный микрофон обеспечивает четкую передачу голоса, что идеально подходит для звонков или общения в онлайн-конференциях. Долговечность также впечатляет — с зарядным кейсом наушники способны проработать до 25 часов, что делает их идеальными спутниками для длительных поездок и активного использования в течение дня. Возможность отсоединения кабеля добавляет удобства и позволяет легко заменять его в случае необходимости. Наушники Huawei обладают всеми необходимыми характеристиками для удовлетворения потребностей современных пользователей, предпочитающих сочетание передовых технологий, комфорта и стильного дизайна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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