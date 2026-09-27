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Беспроводные наушники MEG HWA200BL черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Беспроводные наушники MEG HWA200BL черный

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Беспроводные наушники MEG HWA200BL черный - фото 2
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Беспроводные наушники MEG HWA200BL черный - фото 6
Беспроводные наушники MEG HWA200BL черный - фото 7
Беспроводные наушники MEG HWA200BL черный - фото 8
Беспроводные наушники MEG HWA200BL черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
  • Беспроводные наушники MEG HWA200BL черный - фото 1
  • Беспроводные наушники MEG HWA200BL черный - фото 2
  • Беспроводные наушники MEG HWA200BL черный - фото 3
  • Беспроводные наушники MEG HWA200BL черный - фото 4
  • Беспроводные наушники MEG HWA200BL черный - фото 5
  • Беспроводные наушники MEG HWA200BL черный - фото 6
  • Беспроводные наушники MEG HWA200BL черный - фото 7
  • Беспроводные наушники MEG HWA200BL черный - фото 8
  • Беспроводные наушники MEG HWA200BL черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 899 руб. 
Начислим 260 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750351
-489 по промокоду MEGAUDIO
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Беспроводные наушники MEG HWA200BL черный
4 899 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MEG
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
чехол, аудиокабель, кабель для зарядки, документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х7
Вес, г.
714

Описание товара Беспроводные наушники MEG HWA200BL черный

Беспроводные/проводные наушники MEG HWA200BL с закрытой акустикой не дают окружающим слышать звуки из динамиков. Полноразмерная модель с мягкими амбушюрами из экокожи полностью закрывает уши и отсекает посторонние шумы. Наушники с диапазоном 20-20000 Гц четко воспроизводят басы и высокие частоты. 5 встроенных в корпус микрофонов четко улавливают речь. Во время телефонного разговора вы можете активировать систему активного шумоподавления для приглушения громких посторонних звуков. Функция Talk Through позволяет слышать происходящее вокруг. Режим низкой задержки точно синхронизирует аудио- и видеосигнал для удобства при просмотре видео и играх. MEG HWA200BL выполнены в черном пластиковом корпусе с регулируемым по длине оголовьем и удобными поворотными чашами. Складной дизайн облегчает хранение и переноску наушников. С помощью кнопок вы можете управлять режимами, музыкальными треками и другими функциями. Наушники с АКБ выдерживают до 60 ч работы по Bluetooth. Устройство с севшей батареей можно подключать к ПК или другому устройству через съемный кабель jack 3.5 мм.

Отзывы о товаре Беспроводные наушники MEG HWA200BL черный




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Характеристики
Бренд
MEG
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
чехол, аудиокабель, кабель для зарядки, документация
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Развернуть
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
60
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводные/проводные наушники MEG HWA200BL с закрытой акустикой не дают окружающим слышать звуки из динамиков. Полноразмерная модель с мягкими амбушюрами из экокожи полностью закрывает уши и отсекает посторонние шумы. Наушники с диапазоном 20-20000 Гц четко воспроизводят басы и высокие частоты. 5 встроенных в корпус микрофонов четко улавливают речь. Во время телефонного разговора вы можете активировать систему активного шумоподавления для приглушения громких посторонних звуков. Функция Talk Through позволяет слышать происходящее вокруг. Режим низкой задержки точно синхронизирует аудио- и видеосигнал для удобства при просмотре видео и играх. MEG HWA200BL выполнены в черном пластиковом корпусе с регулируемым по длине оголовьем и удобными поворотными чашами. Складной дизайн облегчает хранение и переноску наушников. С помощью кнопок вы можете управлять режимами, музыкальными треками и другими функциями. Наушники с АКБ выдерживают до 60 ч работы по Bluetooth. Устройство с севшей батареей можно подключать к ПК или другому устройству через съемный кабель jack 3.5 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Беспроводные наушники MEG HWA200BL черный - стоимость товара 4899 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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