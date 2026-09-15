Наушники Razer Kraken V3 X Black RZ04-03750300-R3M1
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Характеристики
Описание товара Наушники Razer Kraken V3 X Black RZ04-03750300-R3M1
Наушники Razer созданы для истинных ценителей качественного звука и комфорта. Эти накладные наушники с классическим черным дизайном идеально подойдут как для ежедневного использования, так и для интенсивных игровых сессий. Наушники оснащены встроенным микрофоном, что позволяет не только наслаждаться звуками музыки или игр, но и без помех общаться с друзьями или коллегами. Кабель длиной 1,8 метра обеспечивает свободу передвижения, не ограничивая ваш комфорт и не запутываясь под ногами. Проводное подключение гарантирует стабильность сигнала и исключительное качество звука, обеспечивая оптимальный опыт прослушивания без задержек. Бренд Razer, известный своими инновациями и высокими стандартами, обеспечивает надежность и долговечность этой модели. Стильные, функциональные и эргономичные, наушники Razer созданы для тех, кто ценит высокое качество в каждой детали.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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