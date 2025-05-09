Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTWHT) White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTWHT) White
Описание товара Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTWHT) White Беспроводные наушники Tune 720BT позволяют наслаждаться чистым звучанием басов JBL Pure Bass. Беспроводная передача высококачественного звука со смартфона без проводов с помощью новейшей технологии Bluetooth. Загрузите бесплатное приложение JBL Headphones, чтобы настроить звук на свой вкус с помощью эквалайзера. Голосовые подсказки на выбранном вами языке помогут вам разобраться с функциями Tune 720BT. Наслаждайтесь звуком в течение всего дня благодаря 76 часам автономной работы и заряжайте аккумулятор всего за 2 часа с помощью удобного USB-C кабеля. А быстрая 5-минутная зарядка дает вам 3 дополнительных часа музыки. Легко управляйте звуком и звонками через наушники с помощью удобных кнопок на чаше. Благодаря возможности одновременного подключения двух устройств по Bluetooth вы не пропустите ни одного звонка на телефоне во время просмотра видео на планшете.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
Мне очень понравились наушники, звук достойный
Достоинства:
Комментарий:
Пришлось покапаться в настройках переключения кодекса, иначе икали )) Грешу на устройство - источни звука. Гарнитура хорошая, и людей слышно хорошо и меня люди слышат.
Достоинства:
Комментарий:
Очень нравится. Звук супер. Любимая вещь.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники хорошие. Только после покупки подешевели на 1000 руб. Обидно.
Достоинства:
Комментарий:
Лучшая вещь в моей жизни. Советую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Наушники с идеальным звуком и громкостью, использую во время тренировки, и в повседневности, отлично работает микрофон, во время звонка собеседник все четко слышит без расплывчатости голоса, от подушечек немного потеют уши, но это естественный процесс, и никак не портит общее впечатление, зарядки лично мне хватает на 5-7 дней, продавцу спасибо за качество!!! Отзыв оставляю спустя месяц использования
Достоинства:
Комментарий:
Наушники отличные, звук хороший!!! Все понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично,ребенок доволен.Единственное что обидно,в день доставки заказа,обнаружила,что товар подешевел на 1000 рублей…
Достоинства:
Комментарий:
очень классные, пользуюсь два месяца хорошо передают звук в комплекте провод если они разрядится, заряда хватет на очень долго, вобщем кайфую
Достоинства:
Комментарий:
Качество наушников отличное. Звук чистый. Очень долго держит зарядку.
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники за свои деньги!
Достоинства:
Комментарий:
наушники огонь чесно скажу боялся брать думал реплика ,нет оригинал советую продавца. спасибо за качественный товар респект
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники. Хорошо упакованы. Сидят очень удобно на ушах. Посторонние звуки не мешают. Звук супер. Очень довольны покупкой. Рекомендуем!
Достоинства:
Комментарий:
Кристально чистый звук. Отличные нушники
Достоинства:
Комментарий:
Очень классные наушники, к ним ещё есть приложение оно их видит, значит оригинал кароче советую всем эти наушники покупайте они стоют своих денег
Достоинства:
Комментарий:
Все класс дети довольны. Всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший чистый и качественный звук. Ребенок доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Проходил 2 недели и дальше буду с удовольствием пользоваться... Работают отлично... Советую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Очень лёгкие и простые в использовании. Ребёнок почти месяц не заряжал после покупки при ежедневном постоянном использовании. (Это при 80% изначальной зарядки). Подключение моментальное к телефону. Покупкой довольны.
Достоинства:
Комментарий:
ОБАЛДЕННЫЕ НАУШНИКИ,я офигела когда есть функция русского языка,это просто бомба.они чутка великоваты для меня,но это вообще не проблема.Все приехало в идеальном состоянии,приехали заряженными
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники, микрофон на 6/10 но хорошо блокирует окружающий вас шум при записи голоса. Очень удобные наушники и качество звука отличное, но в жаркое время уши потеют
Достоинства:
Комментарий:
внешне очень красивые, брали на подарок, поэтому пока ничего сказать не могу, позже дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Не чистый звук, а так вполне норм
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники. Качество звука на высоте. Соединение не отваливается. Аккумулятор держит очень долго. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в подарок ребенку , ребенок доволен
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники. Оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Наушники очень удобные,звук хороший но не сильно лучше моих старых jbl 450
Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTWHT) White
Достоинства:
Комментарий:
Мне очень понравились наушники, звук достойный
Достоинства:
Комментарий:
Пришлось покапаться в настройках переключения кодекса, иначе икали )) Грешу на устройство - источни звука. Гарнитура хорошая, и людей слышно хорошо и меня люди слышат.
Достоинства:
Комментарий:
Очень нравится. Звук супер. Любимая вещь.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники хорошие. Только после покупки подешевели на 1000 руб. Обидно.
Достоинства:
Комментарий:
Лучшая вещь в моей жизни. Советую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Наушники с идеальным звуком и громкостью, использую во время тренировки, и в повседневности, отлично работает микрофон, во время звонка собеседник все четко слышит без расплывчатости голоса, от подушечек немного потеют уши, но это естественный процесс, и никак не портит общее впечатление, зарядки лично мне хватает на 5-7 дней, продавцу спасибо за качество!!! Отзыв оставляю спустя месяц использования
Достоинства:
Комментарий:
Наушники отличные, звук хороший!!! Все понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично,ребенок доволен.Единственное что обидно,в день доставки заказа,обнаружила,что товар подешевел на 1000 рублей…
Достоинства:
Комментарий:
очень классные, пользуюсь два месяца хорошо передают звук в комплекте провод если они разрядится, заряда хватет на очень долго, вобщем кайфую
Достоинства:
Комментарий:
Качество наушников отличное. Звук чистый. Очень долго держит зарядку.
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники за свои деньги!
Достоинства:
Комментарий:
наушники огонь чесно скажу боялся брать думал реплика ,нет оригинал советую продавца. спасибо за качественный товар респект
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники. Хорошо упакованы. Сидят очень удобно на ушах. Посторонние звуки не мешают. Звук супер. Очень довольны покупкой. Рекомендуем!
Достоинства:
Комментарий:
Кристально чистый звук. Отличные нушники
Достоинства:
Комментарий:
Очень классные наушники, к ним ещё есть приложение оно их видит, значит оригинал кароче советую всем эти наушники покупайте они стоют своих денег
Достоинства:
Комментарий:
Все класс дети довольны. Всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший чистый и качественный звук. Ребенок доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Проходил 2 недели и дальше буду с удовольствием пользоваться... Работают отлично... Советую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Очень лёгкие и простые в использовании. Ребёнок почти месяц не заряжал после покупки при ежедневном постоянном использовании. (Это при 80% изначальной зарядки). Подключение моментальное к телефону. Покупкой довольны.
Достоинства:
Комментарий:
ОБАЛДЕННЫЕ НАУШНИКИ,я офигела когда есть функция русского языка,это просто бомба.они чутка великоваты для меня,но это вообще не проблема.Все приехало в идеальном состоянии,приехали заряженными
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники, микрофон на 6/10 но хорошо блокирует окружающий вас шум при записи голоса. Очень удобные наушники и качество звука отличное, но в жаркое время уши потеют
Достоинства:
Комментарий:
внешне очень красивые, брали на подарок, поэтому пока ничего сказать не могу, позже дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Не чистый звук, а так вполне норм
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники. Качество звука на высоте. Соединение не отваливается. Аккумулятор держит очень долго. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в подарок ребенку , ребенок доволен
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники. Оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Наушники очень удобные,звук хороший но не сильно лучше моих старых jbl 450