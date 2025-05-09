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Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTWHT) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTWHT) White

27 Отзывы
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Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTWHT) White - фото 1
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTWHT) White - фото 2
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTWHT) White - фото 3
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTWHT) White - фото 4
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTWHT) White - фото 5
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTWHT) White - фото 6
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTWHT) White - фото 7
Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTWHT) White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
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  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTWHT) White - фото 5
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTWHT) White - фото 6
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTWHT) White - фото 7
  • Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTWHT) White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
5 220 руб.  10 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 613857
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый
Микрофон
да
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
76
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х1
Вес, г.
440

Описание товара Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTWHT) White

Описание товара Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTWHT) White Беспроводные наушники Tune 720BT позволяют наслаждаться чистым звучанием басов JBL Pure Bass. Беспроводная передача высококачественного звука со смартфона без проводов с помощью новейшей технологии Bluetooth. Загрузите бесплатное приложение JBL Headphones, чтобы настроить звук на свой вкус с помощью эквалайзера. Голосовые подсказки на выбранном вами языке помогут вам разобраться с функциями Tune 720BT. Наслаждайтесь звуком в течение всего дня благодаря 76 часам автономной работы и заряжайте аккумулятор всего за 2 часа с помощью удобного USB-C кабеля. А быстрая 5-минутная зарядка дает вам 3 дополнительных часа музыки. Легко управляйте звуком и звонками через наушники с помощью удобных кнопок на чаше. Благодаря возможности одновременного подключения двух устройств по Bluetooth вы не пропустите ни одного звонка на телефоне во время просмотра видео на планшете.

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTWHT) White

Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Надежда П.

Достоинства:


Комментарий:
Мне очень понравились наушники, звук достойный
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришлось покапаться в настройках переключения кодекса, иначе икали )) Грешу на устройство - источни звука. Гарнитура хорошая, и людей слышно хорошо и меня люди слышат.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
Очень нравится. Звук супер. Любимая вещь.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Наушники хорошие. Только после покупки подешевели на 1000 руб. Обидно.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Елизавета Т.

Достоинства:


Комментарий:
Лучшая вещь в моей жизни. Советую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Элина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники с идеальным звуком и громкостью, использую во время тренировки, и в повседневности, отлично работает микрофон, во время звонка собеседник все четко слышит без расплывчатости голоса, от подушечек немного потеют уши, но это естественный процесс, и никак не портит общее впечатление, зарядки лично мне хватает на 5-7 дней, продавцу спасибо за качество!!! Отзыв оставляю спустя месяц использования
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Дмитрий Е.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники отличные, звук хороший!!! Все понравилось
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Арминэ Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично,ребенок доволен.Единственное что обидно,в день доставки заказа,обнаружила,что товар подешевел на 1000 рублей…
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Юлия Д.

Достоинства:


Комментарий:
очень классные, пользуюсь два месяца хорошо передают звук в комплекте провод если они разрядится, заряда хватет на очень долго, вобщем кайфую
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Павел З.

Достоинства:


Комментарий:
Качество наушников отличное. Звук чистый. Очень долго держит зарядку.
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники за свои деньги!
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2024
Серик Р.

Достоинства:


Комментарий:
наушники огонь чесно скажу боялся брать думал реплика ,нет оригинал советую продавца. спасибо за качественный товар респект
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2024
Ирина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники. Хорошо упакованы. Сидят очень удобно на ушах. Посторонние звуки не мешают. Звук супер. Очень довольны покупкой. Рекомендуем!
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2024
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Кристально чистый звук. Отличные нушники
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень классные наушники, к ним ещё есть приложение оно их видит, значит оригинал кароче советую всем эти наушники покупайте они стоют своих денег
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2024
Ольга З.

Достоинства:


Комментарий:
Все класс дети довольны. Всё работает
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2024
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший чистый и качественный звук. Ребенок доволен.
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2024
Роман Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Проходил 2 недели и дальше буду с удовольствием пользоваться... Работают отлично... Советую!!!
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2024
Левицкая Александра

Достоинства:


Комментарий:
Очень лёгкие и простые в использовании. Ребёнок почти месяц не заряжал после покупки при ежедневном постоянном использовании. (Это при 80% изначальной зарядки). Подключение моментальное к телефону. Покупкой довольны.
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2024
Маргарита М.

Достоинства:


Комментарий:
ОБАЛДЕННЫЕ НАУШНИКИ,я офигела когда есть функция русского языка,это просто бомба.они чутка великоваты для меня,но это вообще не проблема.Все приехало в идеальном состоянии,приехали заряженными
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2024
Дарья М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники, микрофон на 6/10 но хорошо блокирует окружающий вас шум при записи голоса. Очень удобные наушники и качество звука отличное, но в жаркое время уши потеют
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2024
Варсеника Т.

Достоинства:


Комментарий:
внешне очень красивые, брали на подарок, поэтому пока ничего сказать не могу, позже дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2024
Гузель Г.

Достоинства:


Комментарий:
Не чистый звук, а так вполне норм
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники. Качество звука на высоте. Соединение не отваливается. Аккумулятор держит очень долго. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2024
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал в подарок ребенку , ребенок доволен
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2024
Олег Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники. Оригинал
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2024
Ерёма Р.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники очень удобные,звук хороший но не сильно лучше моих старых jbl 450



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый
Микрофон
да
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
76
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTWHT) White Беспроводные наушники Tune 720BT позволяют наслаждаться чистым звучанием басов JBL Pure Bass. Беспроводная передача высококачественного звука со смартфона без проводов с помощью новейшей технологии Bluetooth. Загрузите бесплатное приложение JBL Headphones, чтобы настроить звук на свой вкус с помощью эквалайзера. Голосовые подсказки на выбранном вами языке помогут вам разобраться с функциями Tune 720BT. Наслаждайтесь звуком в течение всего дня благодаря 76 часам автономной работы и заряжайте аккумулятор всего за 2 часа с помощью удобного USB-C кабеля. А быстрая 5-минутная зарядка дает вам 3 дополнительных часа музыки. Легко управляйте звуком и звонками через наушники с помощью удобных кнопок на чаше. Благодаря возможности одновременного подключения двух устройств по Bluetooth вы не пропустите ни одного звонка на телефоне во время просмотра видео на планшете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Надежда П.

Достоинства:


Комментарий:
Мне очень понравились наушники, звук достойный
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришлось покапаться в настройках переключения кодекса, иначе икали )) Грешу на устройство - источни звука. Гарнитура хорошая, и людей слышно хорошо и меня люди слышат.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
Очень нравится. Звук супер. Любимая вещь.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Наушники хорошие. Только после покупки подешевели на 1000 руб. Обидно.
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2024
Елизавета Т.

Достоинства:


Комментарий:
Лучшая вещь в моей жизни. Советую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Элина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники с идеальным звуком и громкостью, использую во время тренировки, и в повседневности, отлично работает микрофон, во время звонка собеседник все четко слышит без расплывчатости голоса, от подушечек немного потеют уши, но это естественный процесс, и никак не портит общее впечатление, зарядки лично мне хватает на 5-7 дней, продавцу спасибо за качество!!! Отзыв оставляю спустя месяц использования
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Дмитрий Е.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники отличные, звук хороший!!! Все понравилось
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Арминэ Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично,ребенок доволен.Единственное что обидно,в день доставки заказа,обнаружила,что товар подешевел на 1000 рублей…
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Юлия Д.

Достоинства:


Комментарий:
очень классные, пользуюсь два месяца хорошо передают звук в комплекте провод если они разрядится, заряда хватет на очень долго, вобщем кайфую
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Павел З.

Достоинства:


Комментарий:
Качество наушников отличное. Звук чистый. Очень долго держит зарядку.
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2024
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники за свои деньги!
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2024
Серик Р.

Достоинства:


Комментарий:
наушники огонь чесно скажу боялся брать думал реплика ,нет оригинал советую продавца. спасибо за качественный товар респект
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2024
Ирина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники. Хорошо упакованы. Сидят очень удобно на ушах. Посторонние звуки не мешают. Звук супер. Очень довольны покупкой. Рекомендуем!
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2024
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Кристально чистый звук. Отличные нушники
Источник: Яндекс Маркет
20.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень классные наушники, к ним ещё есть приложение оно их видит, значит оригинал кароче советую всем эти наушники покупайте они стоют своих денег
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2024
Ольга З.

Достоинства:


Комментарий:
Все класс дети довольны. Всё работает
Источник: Яндекс Маркет
11.08.2024
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший чистый и качественный звук. Ребенок доволен.
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2024
Роман Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Проходил 2 недели и дальше буду с удовольствием пользоваться... Работают отлично... Советую!!!
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2024
Левицкая Александра

Достоинства:


Комментарий:
Очень лёгкие и простые в использовании. Ребёнок почти месяц не заряжал после покупки при ежедневном постоянном использовании. (Это при 80% изначальной зарядки). Подключение моментальное к телефону. Покупкой довольны.
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2024
Маргарита М.

Достоинства:


Комментарий:
ОБАЛДЕННЫЕ НАУШНИКИ,я офигела когда есть функция русского языка,это просто бомба.они чутка великоваты для меня,но это вообще не проблема.Все приехало в идеальном состоянии,приехали заряженными
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2024
Дарья М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники, микрофон на 6/10 но хорошо блокирует окружающий вас шум при записи голоса. Очень удобные наушники и качество звука отличное, но в жаркое время уши потеют
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2024
Варсеника Т.

Достоинства:


Комментарий:
внешне очень красивые, брали на подарок, поэтому пока ничего сказать не могу, позже дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2024
Гузель Г.

Достоинства:


Комментарий:
Не чистый звук, а так вполне норм
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2024
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники. Качество звука на высоте. Соединение не отваливается. Аккумулятор держит очень долго. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2024
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Покупал в подарок ребенку , ребенок доволен
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2024
Олег Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники. Оригинал
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2024
Ерёма Р.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники очень удобные,звук хороший но не сильно лучше моих старых jbl 450


Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTWHT) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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