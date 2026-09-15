Наушники JBL Wave Buds 2, чёрный
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Wave Buds 2, чёрный
Наушники JBL — это высококачественные внутриканальные беспроводные наушники, идеально подходящие для активного образа жизни и наслаждения музыкой без лишних проводов. Обладая элегантным черным дизайном, они станут стильным аксессуаром для любого пользователя. Эти наушники поддерживают беспроводное соединение через Bluetooth, обеспечивая простоту и удобство подключения к вашим устройствам. Они оснащены встроенным микрофоном, который позволяет легко принимать звонки и общаться в режиме hands-free. Одной из ключевых особенностей данной модели является наличие системы активного шумоподавления, что гарантирует кристально чистое звучание даже в шумных условиях, позволяя вам полностью погрузиться в любимую музыку. Поразительное время автономной работы делает их незаменимыми в длительных поездках: до 10 часов непрерывного использования и до 40 часов с подзарядкой от зарядного кейса. Зарядка самого кейса осуществляется проводным способом, что обеспечивает надежность и безопасность процесса. Наушники JBL — это идеальное сочетание современного дизайна, передовых технологий и выдающегося качества звука, которое порадует самых требовательных аудиофилов.
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