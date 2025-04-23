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Наушники JBL Wave Beam 2, синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Wave Beam 2, синий

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Наушники JBL Wave Beam 2, синий - фото 1
Наушники JBL Wave Beam 2, синий - фото 2
Наушники JBL Wave Beam 2, синий - фото 3
Наушники JBL Wave Beam 2, синий - фото 4
Наушники JBL Wave Beam 2, синий - фото 5
Наушники JBL Wave Beam 2, синий - фото 6
Наушники JBL Wave Beam 2, синий - фото 7
Наушники JBL Wave Beam 2, синий - фото 8
Наушники JBL Wave Beam 2, синий - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники JBL Wave Beam 2, синий - фото 1
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  • Наушники JBL Wave Beam 2, синий - фото 3
  • Наушники JBL Wave Beam 2, синий - фото 4
  • Наушники JBL Wave Beam 2, синий - фото 5
  • Наушники JBL Wave Beam 2, синий - фото 6
  • Наушники JBL Wave Beam 2, синий - фото 7
  • Наушники JBL Wave Beam 2, синий - фото 8
  • Наушники JBL Wave Beam 2, синий - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681315
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники JBL Wave Beam 2, синий
3 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
1 наушники JBL Wave Beam 2. 1 x USB-кабель для зарядки Type-C. 1 x 3 размера амбушюров. 1 х Зарядный чехол. 1 x Гарантия / Предупреждение (W / !). 1 x краткое руководство по эксплуатации продукта/паспорт безопасности (S/i)
Цвет
синий
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
10
Время работы (с зарядным кейсом)
40
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х3
Вес, г.
130

Описание товара Наушники JBL Wave Beam 2, синий

Качественный звук стал еще проще — и веселее. Наушники JBL Wave Beam 2 оснащены захватывающим звуком JBL Pure Bass Sound, а также технологиями активного шумоподавления и Smart Ambient, поэтому вы сами решаете, сколько внешнего мира вы хотите слышать. Управляйте четкими, чистыми звонками без помощи рук одним касанием наушников. Используйте приложение JBL Headphones, чтобы настроить звук и язык голосовых подсказок. Легко подключайтесь к 8 устройствам Bluetooth и легко переключайтесь с одного на другое. А благодаря времени воспроизведения до 40 часов они станут отличным повседневным звуковым компаньоном.



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Отзывы о товаре Наушники JBL Wave Beam 2, синий

Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Янина П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чехол! Подошел идеально, прилегание крышки хорошее, мусор попадать мелкий не будет. На ощупь приятный
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Чехол действительно очень удобный, закрывается плотно. Просто спасения для этих наушников, иначе вся пыль была бы внутри.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Мария Б.

Достоинства:


Комментарий:
Приятное на ощупь качество, к наушникам подходят. Крышка только на вид кажется хлюпенькой, на сколько хватит - посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
чехол хороший цвет приятный крышка конечно не очень удобная но наушники при подении не выпадут и мусор не попадёт
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Александра Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Классный и удобный чехол, чётко подошёл для наушников, качество хорошее! Рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Татьяна В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный цехол , сел идеально закрывается удобно давно искала такой
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2024
Валерия А.

Достоинства:


Комментарий:
Относила уже достаточно долго, всё понравилось, тактильно приятный, вроде прочный



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
1 наушники JBL Wave Beam 2. 1 x USB-кабель для зарядки Type-C. 1 x 3 размера амбушюров. 1 х Зарядный чехол. 1 x Гарантия / Предупреждение (W / !). 1 x краткое руководство по эксплуатации продукта/паспорт безопасности (S/i)
Цвет
синий
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
10
Время работы (с зарядным кейсом)
40
Развернуть
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Качественный звук стал еще проще — и веселее. Наушники JBL Wave Beam 2 оснащены захватывающим звуком JBL Pure Bass Sound, а также технологиями активного шумоподавления и Smart Ambient, поэтому вы сами решаете, сколько внешнего мира вы хотите слышать. Управляйте четкими, чистыми звонками без помощи рук одним касанием наушников. Используйте приложение JBL Headphones, чтобы настроить звук и язык голосовых подсказок. Легко подключайтесь к 8 устройствам Bluetooth и легко переключайтесь с одного на другое. А благодаря времени воспроизведения до 40 часов они станут отличным повседневным звуковым компаньоном.


Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные наушники JBL, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, Спортивные наушники JBL, Синие, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, беспроводные jbl
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Янина П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чехол! Подошел идеально, прилегание крышки хорошее, мусор попадать мелкий не будет. На ощупь приятный
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Чехол действительно очень удобный, закрывается плотно. Просто спасения для этих наушников, иначе вся пыль была бы внутри.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Мария Б.

Достоинства:


Комментарий:
Приятное на ощупь качество, к наушникам подходят. Крышка только на вид кажется хлюпенькой, на сколько хватит - посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
чехол хороший цвет приятный крышка конечно не очень удобная но наушники при подении не выпадут и мусор не попадёт
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Александра Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Классный и удобный чехол, чётко подошёл для наушников, качество хорошее! Рекомендую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2024
Татьяна В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный цехол , сел идеально закрывается удобно давно искала такой
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2024
Валерия А.

Достоинства:


Комментарий:
Относила уже достаточно долго, всё понравилось, тактильно приятный, вроде прочный


Наушники JBL Wave Beam 2, синий - по цене 3980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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