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Наушники A4Tech Bloody MR720 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники A4Tech Bloody MR720 черный

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Наушники A4Tech Bloody MR720 черный - фото 15
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB Type-C
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  • Наушники A4Tech Bloody MR720 черный - фото 11
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  • Наушники A4Tech Bloody MR720 черный - фото 13
  • Наушники A4Tech Bloody MR720 черный - фото 14
  • Наушники A4Tech Bloody MR720 черный - фото 15
  • Наушники A4Tech Bloody MR720 черный - фото 16
  • Наушники A4Tech Bloody MR720 черный - фото 17
  • Наушники A4Tech Bloody MR720 черный - фото 18
  • Наушники A4Tech Bloody MR720 черный - фото 19
  • Наушники A4Tech Bloody MR720 черный - фото 20
  • Наушники A4Tech Bloody MR720 черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626033
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth, радиоканал
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, USB Type-C ресивер, документация, кабель USB Type-A - USB Type-C х2 шт., кабель USB Type-C - jack 3.5 мм, чехол, документация, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.5
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB Type-C
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
44
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
890

Описание товара Наушники A4Tech Bloody MR720 черный

Наушники-гарнитура игровые беспроводные A4TECH BLOODY MR720 Black представляют собой комбинированные беспроводные наушники с поддержкой Bluetooth и радиоканала. Их конструкция оголовья складная, с использованием пластика и ткани в корпусе и амбушюрах. Микрофон гибкий и выдвижной. Наушники обладают динамическим излучателем диаметром 50 мм, имеют сопротивление 16 Ом и чувствительность 105 дБ. Диапазон частотного диапазона составляет 20 Гц - 20 000 Гц. Микрофон поддерживает шумоподавление и функцию выключения/приглушения. Время работы в режиме прослушивания музыки составляет 44 часа, а аккумулятор емкостью 1200 мАч подзаряжается за 0,25 часа через разъем USB-C. В комплекте идут сумка, удлинительный кабель, переходник 3.5 мм, а также переходник USB Type-A на USB Type-C и кабель USB Type-A на USB Type-C, а также беспроводной радио модуль и документация.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody MR720 черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth, радиоканал
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, USB Type-C ресивер, документация, кабель USB Type-A - USB Type-C х2 шт., кабель USB Type-C - jack 3.5 мм, чехол, документация, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.5
Развернуть
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB Type-C
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
44
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники-гарнитура игровые беспроводные A4TECH BLOODY MR720 Black представляют собой комбинированные беспроводные наушники с поддержкой Bluetooth и радиоканала. Их конструкция оголовья складная, с использованием пластика и ткани в корпусе и амбушюрах. Микрофон гибкий и выдвижной. Наушники обладают динамическим излучателем диаметром 50 мм, имеют сопротивление 16 Ом и чувствительность 105 дБ. Диапазон частотного диапазона составляет 20 Гц - 20 000 Гц. Микрофон поддерживает шумоподавление и функцию выключения/приглушения. Время работы в режиме прослушивания музыки составляет 44 часа, а аккумулятор емкостью 1200 мАч подзаряжается за 0,25 часа через разъем USB-C. В комплекте идут сумка, удлинительный кабель, переходник 3.5 мм, а также переходник USB Type-A на USB Type-C и кабель USB Type-A на USB Type-C, а также беспроводной радио модуль и документация.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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