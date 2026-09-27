Наушники A4Tech Bloody MR720 черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Bloody MR720 черный
Наушники-гарнитура игровые беспроводные A4TECH BLOODY MR720 Black представляют собой комбинированные беспроводные наушники с поддержкой Bluetooth и радиоканала. Их конструкция оголовья складная, с использованием пластика и ткани в корпусе и амбушюрах. Микрофон гибкий и выдвижной. Наушники обладают динамическим излучателем диаметром 50 мм, имеют сопротивление 16 Ом и чувствительность 105 дБ. Диапазон частотного диапазона составляет 20 Гц - 20 000 Гц. Микрофон поддерживает шумоподавление и функцию выключения/приглушения. Время работы в режиме прослушивания музыки составляет 44 часа, а аккумулятор емкостью 1200 мАч подзаряжается за 0,25 часа через разъем USB-C. В комплекте идут сумка, удлинительный кабель, переходник 3.5 мм, а также переходник USB Type-A на USB Type-C и кабель USB Type-A на USB Type-C, а также беспроводной радио модуль и документация.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 120 руб.1030 руб. в СплитНаушники JBL Wave Beam 2, синий
-
В наличииЦена 4 230 руб.1058 руб. в СплитНаушники JBL Wave Buds 2, чёрный
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитНаушники Jabra BIZ 1500 Mono, USB, NC, Global (1553-0159)
-
В наличииЦена 4 780 руб.1195 руб. в СплитНаушники Monster SuperSilm AirLinks Black
-
В наличииЦена 4 780 руб.1195 руб. в СплитНаушники Monster SuperSilm AirLinks White белые
-
В наличииЦена 4 899 руб.1225 руб. в СплитБеспроводные наушники MEG HWA200BL черный
-
В наличииЦена 4 990 руб. 5 990 руб.1248 руб. в СплитНаушники Creative Sound Blaster JAM V2
-
В наличииЦена 5 699 руб.1425 руб. в СплитБеспроводные наушники MEG HEA400BL черный
-
В наличииЦена 5 760 руб.1440 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds 6i White 55037549
-
В наличииЦена 5 760 руб.1440 руб. в СплитНаушники Huawei FreeBuds 6i Violet 55037547
-
В наличииЦена 5 990 руб.1498 руб. в СплитБеспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YN...
-
В наличииЦена 6 150 руб.1538 руб. в СплитНаушники Jabra EVOLVE 30 II MS Stereo (5399-823-309)
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody MR720 черный