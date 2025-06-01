Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black
Описание товара Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black Беспроводные наушники Tune 720BT позволяют наслаждаться чистым звучанием басов JBL Pure Bass. Беспроводная передача высококачественного звука со смартфона без проводов с помощью новейшей технологии Bluetooth. Загрузите бесплатное приложение JBL Headphones, чтобы настроить звук на свой вкус с помощью эквалайзера. Голосовые подсказки на выбранном вами языке помогут вам разобраться с функциями Tune 720BT. Наслаждайтесь звуком в течение всего дня благодаря 76 часам автономной работы и заряжайте аккумулятор всего за 2 часа с помощью удобного USB-C кабеля. А быстрая 5-минутная зарядка дает вам 3 дополнительных часа музыки. Легко управляйте звуком и звонками через наушники с помощью удобных кнопок на чаше. Благодаря возможности одновременного подключения двух устройств по Bluetooth вы не пропустите ни одного звонка на телефоне во время просмотра видео на планшете.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
Похожи на оригинал, мне кажутся тихие, другим не кажется, говорят норм
Достоинства:
Комментарий:
Ребенку понравились. Звук хороший.
Достоинства:
Комментарий:
Когда покупали наушники боялись, что по качеству не очень по итогу получила оригинальные наушники по хорошей цене цвет великолепный, мне нравится разговаривала по телефону, качество звука огонь и меня слышно было отлично спасибо большое продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Брал на подарок, пункт выдачи указал близлежащую к имениннику, друзья забрали с помощью штрих-кода, сюрприз удался, сами наушники Топ за свою цену
Достоинства:
Комментарий:
Классные наушники, до этого были модель 520ВТ, очень уж нравились, но их время пришло к концу, ребенок их мне сломал, давно хотела себе новые, остановилась на этой модели Звук приятный, басы хорошие, пока не привычно, так как ходила с маленькими наушниками Пока не проверяла на оригинал, но думаю что это ориг, в приложении нашлись моментально, можно настроить звук Надеюсь прослужат долго! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
наушники просто бомба, советую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники , заряд держат отлично , при установки приложения можно поменять язык оповещения на русский , звучание тоже не плохое .
Достоинства:
Комментарий:
Все супер. Звук просто офигенный, сами наушники качественные , цвет бомба
Достоинства:
Комментарий:
Классные наушники, сын доволен.
Достоинства:
Комментарий:
качество звука отличное, только не хватает громкости. Оригинал мне кажется
Достоинства:
Комментарий:
Отличные , бегать в них удобно, комфортно, не сползают и не подпрыгивают. Звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
прекрасные наушники оригинальные но амбюшуры не очень понравились не пропускают звук
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл все нормально. Всё что заявлено работает, ребёнок доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники выбирала для девочки 10 лет. В подарок на окончание учебного года. Мне лично звук очень понравился Надеюсь прослужат долго. К айфону подключаются моментально. Не понравилась упаковка. Положили бы хотя бы в пакет. Коробка пришла в одной бумажке!
Достоинства:
Комментарий:
супер качество нечего тут говорить
Достоинства:
Комментарий:
звук отличный , микрофон работает не четко , батарею держит просто супер . К покупке рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
плюсы: уши подключаются без проблем к приложению на телефон, к ПК тоже, звук хороший, микрофон тоже топ. минусы: - размер, мне давили дужкой (через пару часов стало ощутимо неприятно) - уши не влезали в амброшуры полностью, не критично - относящийся не только к ним, скорее ко всем ушам с блютузом, они являются не микрофон+наушники, как 2 модуля, а как гарнитура, т.е при подключении к ПК и прослушивании музыки или игре, если любое приложение задействует микрофон, то звуки других окон - вырубятся, т.е. в дискорде с этими ушами не посидеть играя в игры со звуком, можно поставить гарнитуру этих ушей, как устройство по умолчанию, но тогда звук всех приложений становиться ужасным. вывод: для музыки, кино, ютуб, разговоров, конференций - это просто топ. вероятно в тренажерку в них можно походить, сидят хорошо. но для игр в команде с активным микрофоном, точно не подойдут. ну и учитывайте размер головы. к сожалению сдал обратно товар, баллы не снимаю, поддержу продавца, уши/звук очень понравились
Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black
Достоинства:
Комментарий:
Похожи на оригинал, мне кажутся тихие, другим не кажется, говорят норм
Достоинства:
Комментарий:
Ребенку понравились. Звук хороший.
Достоинства:
Комментарий:
Когда покупали наушники боялись, что по качеству не очень по итогу получила оригинальные наушники по хорошей цене цвет великолепный, мне нравится разговаривала по телефону, качество звука огонь и меня слышно было отлично спасибо большое продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Брал на подарок, пункт выдачи указал близлежащую к имениннику, друзья забрали с помощью штрих-кода, сюрприз удался, сами наушники Топ за свою цену
Достоинства:
Комментарий:
Классные наушники, до этого были модель 520ВТ, очень уж нравились, но их время пришло к концу, ребенок их мне сломал, давно хотела себе новые, остановилась на этой модели Звук приятный, басы хорошие, пока не привычно, так как ходила с маленькими наушниками Пока не проверяла на оригинал, но думаю что это ориг, в приложении нашлись моментально, можно настроить звук Надеюсь прослужат долго! Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
наушники просто бомба, советую!
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники , заряд держат отлично , при установки приложения можно поменять язык оповещения на русский , звучание тоже не плохое .
Достоинства:
Комментарий:
Все супер. Звук просто офигенный, сами наушники качественные , цвет бомба
Достоинства:
Комментарий:
Классные наушники, сын доволен.
Достоинства:
Комментарий:
качество звука отличное, только не хватает громкости. Оригинал мне кажется
Достоинства:
Комментарий:
Отличные , бегать в них удобно, комфортно, не сползают и не подпрыгивают. Звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
прекрасные наушники оригинальные но амбюшуры не очень понравились не пропускают звук
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл все нормально. Всё что заявлено работает, ребёнок доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники выбирала для девочки 10 лет. В подарок на окончание учебного года. Мне лично звук очень понравился Надеюсь прослужат долго. К айфону подключаются моментально. Не понравилась упаковка. Положили бы хотя бы в пакет. Коробка пришла в одной бумажке!
Достоинства:
Комментарий:
супер качество нечего тут говорить
Достоинства:
Комментарий:
звук отличный , микрофон работает не четко , батарею держит просто супер . К покупке рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
плюсы: уши подключаются без проблем к приложению на телефон, к ПК тоже, звук хороший, микрофон тоже топ. минусы: - размер, мне давили дужкой (через пару часов стало ощутимо неприятно) - уши не влезали в амброшуры полностью, не критично - относящийся не только к ним, скорее ко всем ушам с блютузом, они являются не микрофон+наушники, как 2 модуля, а как гарнитура, т.е при подключении к ПК и прослушивании музыки или игре, если любое приложение задействует микрофон, то звуки других окон - вырубятся, т.е. в дискорде с этими ушами не посидеть играя в игры со звуком, можно поставить гарнитуру этих ушей, как устройство по умолчанию, но тогда звук всех приложений становиться ужасным. вывод: для музыки, кино, ютуб, разговоров, конференций - это просто топ. вероятно в тренажерку в них можно походить, сидят хорошо. но для игр в команде с активным микрофоном, точно не подойдут. ну и учитывайте размер головы. к сожалению сдал обратно товар, баллы не снимаю, поддержу продавца, уши/звук очень понравились