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Наушники Sennheiser PC 8 USB черный (504197) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Sennheiser PC 8 USB черный (504197)

3 Отзывы
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Наушники Sennheiser PC 8 USB черный (504197)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
3 670 руб.  5 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 154961
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Характеристики

Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
25х16х8
Вес, г.
200

Описание товара Наушники Sennheiser PC 8 USB черный (504197)

Наушники Sennheiser PC 8 это отличное решение для любителей игр и музыки, которые ищут высокое качество звука и удобство использования. В комплекте с наушниками идет микрофон, который обеспечивает чистый и четкий звук при общении в онлайн-играх или на видеоконференциях. Длина кабеля составляет 2 метра, что позволяет свободно перемещаться во время использования. Разъем наушников USB позволяет подключать их к любому компьютеру без необходимости установки дополнительных драйверов. Наушники Sennheiser PC 8 это идеальное сочетание высокого качества звука, удобства использования и доступной цены.

Отзывы о товаре Наушники Sennheiser PC 8 USB черный (504197)

Источник: Яндекс Маркет
18.05.2024
Сергей Сергеевич З.

Достоинства:


Комментарий:
Работают вполне прилично, использует жена для работы в колл-центре для соцопросов, слышимость хорошая, качество устраивает, с головы не спадают, на уши не давят.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2024
Валерия

Достоинства:


Комментарий:
Почему-то ободок не круглый по голове, а какой-то угловатый, квадратный.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2024
Ирина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
У меня это уже третья гарнитура PC 8. Первая ещё работает, вторую покупала в запас, на замену, если первая сломается. Но подруге срочно нужна была на работе, в кол-центре, продала ей. Она спрашивала позже, что за модель. В кол-центре прослушивали записи и признали качество звука разговора моей подруги самым лучшим. А тут увидела, что у моей любимой гарнитуры меняется бренд, испугалась, что больше не смогу купить такие же, сделала заказ у этого продавца, надеясь купить остатки прошлых партий. Но пришла гарнитура, у которой полностью и во всех местах изменён бренд на Epos. В компьютере тоже определяются, как Epos. Во всем остальном никаких существенных изменений нет (кроме пары мелких улучшений). Но главное, чему я безумно рада, - звук ничуть не изменился, я сравнивала на полной громкости старые и новые наушники, как на любимой песне, так и на подкастах. Также в Скайпе сверила микрофоны. Никаких различий. Либо различия есть, но моё ухо не способно их уловить, хоть я и меломанка с высокими запросами к качеству звука. Рекомендую к покупке.



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Характеристики
Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Описание
Наушники Sennheiser PC 8 это отличное решение для любителей игр и музыки, которые ищут высокое качество звука и удобство использования. В комплекте с наушниками идет микрофон, который обеспечивает чистый и четкий звук при общении в онлайн-играх или на видеоконференциях. Длина кабеля составляет 2 метра, что позволяет свободно перемещаться во время использования. Разъем наушников USB позволяет подключать их к любому компьютеру без необходимости установки дополнительных драйверов. Наушники Sennheiser PC 8 это идеальное сочетание высокого качества звука, удобства использования и доступной цены.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2024
Сергей Сергеевич З.

Достоинства:


Комментарий:
Работают вполне прилично, использует жена для работы в колл-центре для соцопросов, слышимость хорошая, качество устраивает, с головы не спадают, на уши не давят.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2024
Валерия

Достоинства:


Комментарий:
Почему-то ободок не круглый по голове, а какой-то угловатый, квадратный.
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2024
Ирина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
У меня это уже третья гарнитура PC 8. Первая ещё работает, вторую покупала в запас, на замену, если первая сломается. Но подруге срочно нужна была на работе, в кол-центре, продала ей. Она спрашивала позже, что за модель. В кол-центре прослушивали записи и признали качество звука разговора моей подруги самым лучшим. А тут увидела, что у моей любимой гарнитуры меняется бренд, испугалась, что больше не смогу купить такие же, сделала заказ у этого продавца, надеясь купить остатки прошлых партий. Но пришла гарнитура, у которой полностью и во всех местах изменён бренд на Epos. В компьютере тоже определяются, как Epos. Во всем остальном никаких существенных изменений нет (кроме пары мелких улучшений). Но главное, чему я безумно рада, - звук ничуть не изменился, я сравнивала на полной громкости старые и новые наушники, как на любимой песне, так и на подкастах. Также в Скайпе сверила микрофоны. Никаких различий. Либо различия есть, но моё ухо не способно их уловить, хоть я и меломанка с высокими запросами к качеству звука. Рекомендую к покупке.


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