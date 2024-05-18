Наушники Sennheiser PC 8 USB черный (504197)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%3 670 руб. 5 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 154961
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
25х16х8
Вес, г.
200
Описание товара Наушники Sennheiser PC 8 USB черный (504197)
Наушники Sennheiser PC 8 это отличное решение для любителей игр и музыки, которые ищут высокое качество звука и удобство использования. В комплекте с наушниками идет микрофон, который обеспечивает чистый и четкий звук при общении в онлайн-играх или на видеоконференциях. Длина кабеля составляет 2 метра, что позволяет свободно перемещаться во время использования. Разъем наушников USB позволяет подключать их к любому компьютеру без необходимости установки дополнительных драйверов. Наушники Sennheiser PC 8 это идеальное сочетание высокого качества звука, удобства использования и доступной цены.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 670 руб. 3 845 руб.918 руб. в СплитНаушники SBS Jaz Tws Loop, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400м...
-
В наличииЦена 3 790 руб. 5 490 руб.948 руб. в СплитНаушники Creative ZEN AIR (TWS) 51EF1050AA000
-
В наличииЦена 3 800 руб. 10 690 руб.950 руб. в СплитНаушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLK) Black
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитНаушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW0900...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитНаушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTLAV) Lavender
-
В наличииЦена 3 900 руб.975 руб. в СплитНаушники Razer Blackshark V2 X (RZ04-03240800-R3M1) Pink
-
В наличииЦена 3 950 руб.988 руб. в СплитНаушники Honor Choice Headphones Pro White (5504ABGR)
-
В наличииЦена 3 980 руб.995 руб. в СплитНаушники JBL Wave Beam 2, синий
-
В наличииЦена 4 090 руб.1023 руб. в СплитНаушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTPUR) Purple
-
В наличииЦена 4 090 руб.1023 руб. в СплитНаушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTWHT) white
-
В наличииЦена 4 180 руб. 7 390 руб.1045 руб. в СплитНаушники JBL Wave Flex (JBLWFLEXBLU) Blue
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитНаушники JBL Wave Flex mint
Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Наушники Sennheiser PC 8 это отличное решение для любителей игр и музыки, которые ищут высокое качество звука и удобство использования. В комплекте с наушниками идет микрофон, который обеспечивает чистый и четкий звук при общении в онлайн-играх или на видеоконференциях. Длина кабеля составляет 2 метра, что позволяет свободно перемещаться во время использования. Разъем наушников USB позволяет подключать их к любому компьютеру без необходимости установки дополнительных драйверов. Наушники Sennheiser PC 8 это идеальное сочетание высокого качества звука, удобства использования и доступной цены.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Достоинства:
Комментарий:
Работают вполне прилично, использует жена для работы в колл-центре для соцопросов, слышимость хорошая, качество устраивает, с головы не спадают, на уши не давят.
Достоинства:
Комментарий:
Почему-то ободок не круглый по голове, а какой-то угловатый, квадратный.
Достоинства:
Комментарий:
У меня это уже третья гарнитура PC 8. Первая ещё работает, вторую покупала в запас, на замену, если первая сломается. Но подруге срочно нужна была на работе, в кол-центре, продала ей. Она спрашивала позже, что за модель. В кол-центре прослушивали записи и признали качество звука разговора моей подруги самым лучшим. А тут увидела, что у моей любимой гарнитуры меняется бренд, испугалась, что больше не смогу купить такие же, сделала заказ у этого продавца, надеясь купить остатки прошлых партий. Но пришла гарнитура, у которой полностью и во всех местах изменён бренд на Epos. В компьютере тоже определяются, как Epos. Во всем остальном никаких существенных изменений нет (кроме пары мелких улучшений). Но главное, чему я безумно рада, - звук ничуть не изменился, я сравнивала на полной громкости старые и новые наушники, как на любимой песне, так и на подкастах. Также в Скайпе сверила микрофоны. Никаких различий. Либо различия есть, но моё ухо не способно их уловить, хоть я и меломанка с высокими запросами к качеству звука. Рекомендую к покупке.
Наушники Sennheiser PC 8 USB черный (504197) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Sennheiser PC 8 USB черный (504197)
Достоинства:
Комментарий:
Работают вполне прилично, использует жена для работы в колл-центре для соцопросов, слышимость хорошая, качество устраивает, с головы не спадают, на уши не давят.
Достоинства:
Комментарий:
Почему-то ободок не круглый по голове, а какой-то угловатый, квадратный.
Достоинства:
Комментарий:
У меня это уже третья гарнитура PC 8. Первая ещё работает, вторую покупала в запас, на замену, если первая сломается. Но подруге срочно нужна была на работе, в кол-центре, продала ей. Она спрашивала позже, что за модель. В кол-центре прослушивали записи и признали качество звука разговора моей подруги самым лучшим. А тут увидела, что у моей любимой гарнитуры меняется бренд, испугалась, что больше не смогу купить такие же, сделала заказ у этого продавца, надеясь купить остатки прошлых партий. Но пришла гарнитура, у которой полностью и во всех местах изменён бренд на Epos. В компьютере тоже определяются, как Epos. Во всем остальном никаких существенных изменений нет (кроме пары мелких улучшений). Но главное, чему я безумно рада, - звук ничуть не изменился, я сравнивала на полной громкости старые и новые наушники, как на любимой песне, так и на подкастах. Также в Скайпе сверила микрофоны. Никаких различий. Либо различия есть, но моё ухо не способно их уловить, хоть я и меломанка с высокими запросами к качеству звука. Рекомендую к покупке.