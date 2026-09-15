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Уцененный товар Наушники Sennheiser PC 8 USB черный (504197) отличное сосотояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 657149
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Уцененный товар Наушники Sennheiser PC 8 USB черный (504197) отличное сосотояние, 657149

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Наушники Sennheiser PC 8 USB черный (504197) отличное сосотояние
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Причина уценки
повреждена упаковка; Внешний вид: отличное состояние; Спецификация: Интерфейс подключения: USB Акустическое оформление: открытое Тип излучателей: динамический Частотный диапазон, в Гц: 42-17000 Импеданс (Сопротивление), в Ом: 32 Чувствительность, в дБ: 95 Система активного шумоподавления: Нет Звуковая схема: стерео Подсветка: Нет Комплектность: наушники и USB
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
3 255 руб.  3 970 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 657149
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Наушники Sennheiser PC 8 USB черный (504197) отличное сосотояние
3 255 руб. -18%
3 970 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Причина уценки
повреждена упаковка; Внешний вид: отличное состояние; Спецификация: Интерфейс подключения: USB Акустическое оформление: открытое Тип излучателей: динамический Частотный диапазон, в Гц: 42-17000 Импеданс (Сопротивление), в Ом: 32 Чувствительность, в дБ: 95 Система активного шумоподавления: Нет Звуковая схема: стерео Подсветка: Нет Комплектность: наушники и USB
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х16х8
Вес, г.
180

Описание товара Уцененный товар Наушники Sennheiser PC 8 USB черный (504197) отличное сосотояние

Наушники Sennheiser PC 8 USB черный (504197)
Причина уценки: повреждена упаковка;
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация:

  • Интерфейс подключения: USB
  • Акустическое оформление: открытое
  • Тип излучателей: динамический
  • Частотный диапазон, в Гц: 42-17000
  • Импеданс (Сопротивление), в Ом: 32
  • Чувствительность, в дБ: 95
  • Система активного шумоподавления: Нет
  • Звуковая схема: стерео
  • Подсветка: Нет
Комплектность: наушники и USB

Отзывы о товаре Уцененный товар Наушники Sennheiser PC 8 USB черный (504197) отличное сосотояние




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Характеристики
Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Причина уценки
повреждена упаковка; Внешний вид: отличное состояние; Спецификация: Интерфейс подключения: USB Акустическое оформление: открытое Тип излучателей: динамический Частотный диапазон, в Гц: 42-17000 Импеданс (Сопротивление), в Ом: 32 Чувствительность, в дБ: 95 Система активного шумоподавления: Нет Звуковая схема: стерео Подсветка: Нет Комплектность: наушники и USB
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Sennheiser PC 8 USB черный (504197)
Причина уценки: повреждена упаковка;
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация:
  • Интерфейс подключения: USB
  • Акустическое оформление: открытое
  • Тип излучателей: динамический
  • Частотный диапазон, в Гц: 42-17000
  • Импеданс (Сопротивление), в Ом: 32
  • Чувствительность, в дБ: 95
  • Система активного шумоподавления: Нет
  • Звуковая схема: стерео
  • Подсветка: Нет
Комплектность: наушники и USB
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Наушники Sennheiser PC 8 USB черный (504197) отличное сосотояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3255 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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