Уцененный товар Наушники Sennheiser PC 8 USB черный (504197) отличное сосотояние, 657149
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Причина уценки
повреждена упаковка; Внешний вид: отличное состояние; Спецификация: Интерфейс подключения: USB Акустическое оформление: открытое Тип излучателей: динамический Частотный диапазон, в Гц: 42-17000 Импеданс (Сопротивление), в Ом: 32 Чувствительность, в дБ: 95 Система активного шумоподавления: Нет Звуковая схема: стерео Подсветка: Нет Комплектность: наушники и USB
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%3 255 руб. 3 970 руб.
В наличии
Код товара: 657149
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Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 255 руб. -18%
3 970 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Причина уценки
повреждена упаковка; Внешний вид: отличное состояние; Спецификация: Интерфейс подключения: USB Акустическое оформление: открытое Тип излучателей: динамический Частотный диапазон, в Гц: 42-17000 Импеданс (Сопротивление), в Ом: 32 Чувствительность, в дБ: 95 Система активного шумоподавления: Нет Звуковая схема: стерео Подсветка: Нет Комплектность: наушники и USB
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х16х8
Вес, г.
180
Описание товара Уцененный товар Наушники Sennheiser PC 8 USB черный (504197) отличное сосотояние
Причина уценки: повреждена упаковка;
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация:
- Интерфейс подключения: USB
- Акустическое оформление: открытое
- Тип излучателей: динамический
- Частотный диапазон, в Гц: 42-17000
- Импеданс (Сопротивление), в Ом: 32
- Чувствительность, в дБ: 95
- Система активного шумоподавления: Нет
- Звуковая схема: стерео
- Подсветка: Нет
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Причина уценки
повреждена упаковка; Внешний вид: отличное состояние; Спецификация: Интерфейс подключения: USB Акустическое оформление: открытое Тип излучателей: динамический Частотный диапазон, в Гц: 42-17000 Импеданс (Сопротивление), в Ом: 32 Чувствительность, в дБ: 95 Система активного шумоподавления: Нет Звуковая схема: стерео Подсветка: Нет Комплектность: наушники и USB
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена упаковка;
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация:
- Интерфейс подключения: USB
- Акустическое оформление: открытое
- Тип излучателей: динамический
- Частотный диапазон, в Гц: 42-17000
- Импеданс (Сопротивление), в Ом: 32
- Чувствительность, в дБ: 95
- Система активного шумоподавления: Нет
- Звуковая схема: стерео
- Подсветка: Нет
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Уцененный товар Наушники Sennheiser PC 8 USB черный (504197) отличное сосотояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3255 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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