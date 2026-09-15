Наушники A4Tech Bloody M30 черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб.
В наличии
Код товара: 539468
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 620 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
зарядный кейс, кабель для зарядки
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
4
Время работы (с зарядным кейсом)
22
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
600
Описание товара Наушники A4Tech Bloody M30 черный
Наушники A4TECH — это стильные и функциональные внутриканальные беспроводные наушники, идеально подходящие для любителей качественного звука и удобства использования. Благодаря технологии Bluetooth вы можете наслаждаться свободой движений и стабильным подключением к вашим устройствам. Черный цвет устройства придаёт ему универсальный и современный вид, подходящий для любого стиля.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
зарядный кейс, кабель для зарядки
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
4
Развернуть
Время работы (с зарядным кейсом)
22
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Наушники A4TECH — это стильные и функциональные внутриканальные беспроводные наушники, идеально подходящие для любителей качественного звука и удобства использования. Благодаря технологии Bluetooth вы можете наслаждаться свободой движений и стабильным подключением к вашим устройствам. Черный цвет устройства придаёт ему универсальный и современный вид, подходящий для любого стиля.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Игровые бюджетные, Черные, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Игровые бюджетные, Черные, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Купить Наушники A4Tech Bloody M30 черный - по цене 2620 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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