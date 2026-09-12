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Гарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC

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Гарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC - фото 1
Гарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC - фото 2
Гарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC - фото 3
Гарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC - фото 4
Гарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC - фото 5
Гарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC - фото 6
Гарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC - фото 7
Гарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC - фото 8
Гарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC - фото 9
Гарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC - фото 10
Гарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC - фото 11
Гарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
  • Гарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC - фото 1
  • Гарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC - фото 2
  • Гарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC - фото 3
  • Гарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC - фото 4
  • Гарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC - фото 5
  • Гарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC - фото 6
  • Гарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC - фото 7
  • Гарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC - фото 8
  • Гарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC - фото 9
  • Гарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC - фото 10
  • Гарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC - фото 11
  • Гарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695190
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Гарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Yealink
Тип товара
Наушники
Комплектация
1 пара сменных амбушюр, документация, кабель jack 3.5 mm - USB Type-A
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
20х18х6
Вес, г.
250

Описание товара Гарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC

Yealink UH34 Lite Dual UC - проводная офисная гарнитура, оснащенная двумя динамиками и амбушюрами из поролона.

Отзывы о товаре Гарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC




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Характеристики
Бренд
Yealink
Тип товара
Наушники
Комплектация
1 пара сменных амбушюр, документация, кабель jack 3.5 mm - USB Type-A
Микрофон
да
Описание
Yealink UH34 Lite Dual UC - проводная офисная гарнитура, оснащенная двумя динамиками и амбушюрами из поролона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC - данный товар вы можете купить по цене 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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