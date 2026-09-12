Гарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб.
В наличии
Код товара: 695190
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 620 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Комплектация
1 пара сменных амбушюр, документация, кабель jack 3.5 mm - USB Type-A
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
20х18х6
Вес, г.
250
Описание товара Гарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC
Yealink UH34 Lite Dual UC - проводная офисная гарнитура, оснащенная двумя динамиками и амбушюрами из поролона.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Наушники
Комплектация
1 пара сменных амбушюр, документация, кабель jack 3.5 mm - USB Type-A
Микрофон
да
Yealink UH34 Lite Dual UC - проводная офисная гарнитура, оснащенная двумя динамиками и амбушюрами из поролона.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Гарнитура проводная YEALINK UH34 Lite Dual UC - данный товар вы можете купить по цене 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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