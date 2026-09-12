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Наушники JBL Wave Beam 2 White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Wave Beam 2 White

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Наушники JBL Wave Beam 2 White - фото 1
Наушники JBL Wave Beam 2 White - фото 2
Наушники JBL Wave Beam 2 White - фото 3
Наушники JBL Wave Beam 2 White - фото 4
Наушники JBL Wave Beam 2 White - фото 5
Наушники JBL Wave Beam 2 White - фото 6
Наушники JBL Wave Beam 2 White - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
  • Наушники JBL Wave Beam 2 White - фото 1
  • Наушники JBL Wave Beam 2 White - фото 2
  • Наушники JBL Wave Beam 2 White - фото 3
  • Наушники JBL Wave Beam 2 White - фото 4
  • Наушники JBL Wave Beam 2 White - фото 5
  • Наушники JBL Wave Beam 2 White - фото 6
  • Наушники JBL Wave Beam 2 White - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702049
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
кабель для зарядки, комплект сменных амбушюр
Цвет
белый
Микрофон
да
Время работы на одном заряде
10
Время работы (с зарядным кейсом)
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х4
Вес, г.
130

Описание товара Наушники JBL Wave Beam 2 White

Представляем вам беспроводные внутриканальные наушники JBL, выполненные в стильном белом цвете. Эти наушники обеспечат вам высококачественное звучание и полный комфорт при использовании. Благодаря технологии Bluetooth, вы можете наслаждаться любимой музыкой без проводов, что делает их идеальными для активного образа жизни. Наушники оснащены встроенным микрофоном, который обеспечивает удобные телефонные разговоры и голосовые команды. Одного заряда аккумулятора хватит на 10 часов непрерывного прослушивания, а вместе с зарядным кейсом время работы увеличивается до впечатляющих 40 часов. Это позволяет вам оставаться на связи и наслаждаться музыкой в течение всего дня без необходимости частого пополнения заряда. JBL всегда славились своим качеством звука, и эти наушники не станут исключением - они обеспечат мощные басы и четкость звука, делая каждую мелодию настоящим удовольствием. Независимо от того, работаете ли вы, занимаетесь спортом или путешествуете, наушники JBL станут вашим надежным компаньоном в мире музыки.

Отзывы о товаре Наушники JBL Wave Beam 2 White




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
кабель для зарядки, комплект сменных амбушюр
Цвет
белый
Микрофон
да
Время работы на одном заряде
10
Время работы (с зарядным кейсом)
40
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам беспроводные внутриканальные наушники JBL, выполненные в стильном белом цвете. Эти наушники обеспечат вам высококачественное звучание и полный комфорт при использовании. Благодаря технологии Bluetooth, вы можете наслаждаться любимой музыкой без проводов, что делает их идеальными для активного образа жизни. Наушники оснащены встроенным микрофоном, который обеспечивает удобные телефонные разговоры и голосовые команды. Одного заряда аккумулятора хватит на 10 часов непрерывного прослушивания, а вместе с зарядным кейсом время работы увеличивается до впечатляющих 40 часов. Это позволяет вам оставаться на связи и наслаждаться музыкой в течение всего дня без необходимости частого пополнения заряда. JBL всегда славились своим качеством звука, и эти наушники не станут исключением - они обеспечат мощные басы и четкость звука, делая каждую мелодию настоящим удовольствием. Независимо от того, работаете ли вы, занимаетесь спортом или путешествуете, наушники JBL станут вашим надежным компаньоном в мире музыки.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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