Описание товара Наушники Baseus True Wireless Earphones Bowie E2 Black (NGTW090001)

Подарите себе незабываемые музыкальные впечатления. Беспроводные наушники Baseus E2 обеспечивают фантастическое качество звука, а благодаря надежному подключению Bluetooth 5.2 они гарантируют стабильную и быструю передачу с ультранизкой задержкой. Они также чрезвычайно удобны, легки и компактны. Они имеют время автономной работы до 5 часов или до 25 часов с зарядным чехлом. Специальное приложение предоставляет доступ к дополнительным функциям. Проблемы с передачей сигнала уйдут в прошлое. Наушники E2 поддерживают Bluetooth 5.2, поэтому они могут обеспечить мгновенное и чрезвычайно стабильное соединение. Они также очень невосприимчивы к вмешательству. Более того, вам нужно только один раз соединить их с выбранным вами устройством, и они будут подключаться к нему автоматически каждый раз, когда вы открываете чехол!. Смотрите фильмы или играйте в игры без перерыва - наушники E2 обеспечат идеальную синхронизацию видео и аудио. Благодаря использованию передовой 2-канальной технологии задержка сокращается до 0.06 секунды. Просто включите соответствующий режим в приложении и наслаждайтесь развлечениями своей мечты!. Подключение по Bluetooth 5.2 и долговечные батареи означают, что наушники E2 могут воспроизводить музыку около 5 часов на одной зарядке. С включенным чехлом вы можете продлить это время до 25 часов! Этого времени достаточно, чтобы посмотреть около 10 фильмов или прослушать 300 песен. Кроме того, благодаря передовой технологии флэш-зарядки зарядка наушников происходит невероятно быстро. Требуется всего 10 минут, чтобы зарядить их до 80% и поддерживать их в рабочем состоянии еще 2 часа!. Степень защиты IP55. Глубоко водонепроницаемая и защищенная от брызг конструкция позволяет использовать их под дождем.