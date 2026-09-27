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Наушники A4Tech Bloody MR720 белый/красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники A4Tech Bloody MR720 белый/красный

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Наушники A4Tech Bloody MR720 белый/красный - фото 1
Наушники A4Tech Bloody MR720 белый/красный - фото 2
Наушники A4Tech Bloody MR720 белый/красный - фото 3
Наушники A4Tech Bloody MR720 белый/красный - фото 4
Наушники A4Tech Bloody MR720 белый/красный - фото 5
Наушники A4Tech Bloody MR720 белый/красный - фото 6
Наушники A4Tech Bloody MR720 белый/красный - фото 7
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Наушники A4Tech Bloody MR720 белый/красный - фото 9
Наушники A4Tech Bloody MR720 белый/красный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
  • Наушники A4Tech Bloody MR720 белый/красный - фото 1
  • Наушники A4Tech Bloody MR720 белый/красный - фото 2
  • Наушники A4Tech Bloody MR720 белый/красный - фото 3
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  • Наушники A4Tech Bloody MR720 белый/красный - фото 5
  • Наушники A4Tech Bloody MR720 белый/красный - фото 6
  • Наушники A4Tech Bloody MR720 белый/красный - фото 7
  • Наушники A4Tech Bloody MR720 белый/красный - фото 8
  • Наушники A4Tech Bloody MR720 белый/красный - фото 9
  • Наушники A4Tech Bloody MR720 белый/красный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626032
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый, красный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.5
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
900

Описание товара Наушники A4Tech Bloody MR720 белый/красный

Наушники A4TECH — это превосходное сочетание стиля и функциональности, идеально подходящее для ценителей качественного звука и удобства. Эти мониторные наушники выделяются элегантным дизайном, выполненным в белом и красном цветах, что делает их не только высокотехнологичным аксессуаром, но и стильным дополнением вашего образа. Благодаря беспроводному подключению через Bluetooth, вы можете насладиться свободой движения и исключить путаницу проводов. Однако, если вам потребуется проводное соединение, наушники оснащены кабелем длиной 1,5 метра, что обеспечивает дополнительную гибкость использования. Встроенный микрофон позволяет легко совершать звонки и использовать наушники для онлайн-общения, делая их идеальными для работы и развлечений. Бренд A4Tech гарантирует высокое качество звука и надежность, благодаря которым каждое музыкальное произведение или разговор будут звучать четко и ярко. Выбирая наушники A4TECH, вы получаете идеальное сочетание современного дизайна и передовых технологий, которые сделают ваш аудиальный опыт комфортным и незабываемым.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody MR720 белый/красный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый, красный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.5
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники A4TECH — это превосходное сочетание стиля и функциональности, идеально подходящее для ценителей качественного звука и удобства. Эти мониторные наушники выделяются элегантным дизайном, выполненным в белом и красном цветах, что делает их не только высокотехнологичным аксессуаром, но и стильным дополнением вашего образа. Благодаря беспроводному подключению через Bluetooth, вы можете насладиться свободой движения и исключить путаницу проводов. Однако, если вам потребуется проводное соединение, наушники оснащены кабелем длиной 1,5 метра, что обеспечивает дополнительную гибкость использования. Встроенный микрофон позволяет легко совершать звонки и использовать наушники для онлайн-общения, делая их идеальными для работы и развлечений. Бренд A4Tech гарантирует высокое качество звука и надежность, благодаря которым каждое музыкальное произведение или разговор будут звучать четко и ярко. Выбирая наушники A4TECH, вы получаете идеальное сочетание современного дизайна и передовых технологий, которые сделают ваш аудиальный опыт комфортным и незабываемым.
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