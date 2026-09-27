Наушники A4Tech Bloody MR720 белый/красный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Bloody MR720 белый/красный
Наушники A4TECH — это превосходное сочетание стиля и функциональности, идеально подходящее для ценителей качественного звука и удобства. Эти мониторные наушники выделяются элегантным дизайном, выполненным в белом и красном цветах, что делает их не только высокотехнологичным аксессуаром, но и стильным дополнением вашего образа. Благодаря беспроводному подключению через Bluetooth, вы можете насладиться свободой движения и исключить путаницу проводов. Однако, если вам потребуется проводное соединение, наушники оснащены кабелем длиной 1,5 метра, что обеспечивает дополнительную гибкость использования. Встроенный микрофон позволяет легко совершать звонки и использовать наушники для онлайн-общения, делая их идеальными для работы и развлечений. Бренд A4Tech гарантирует высокое качество звука и надежность, благодаря которым каждое музыкальное произведение или разговор будут звучать четко и ярко. Выбирая наушники A4TECH, вы получаете идеальное сочетание современного дизайна и передовых технологий, которые сделают ваш аудиальный опыт комфортным и незабываемым.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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