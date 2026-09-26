Наушники A4Tech Bloody MC750 Black
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Bloody MC750 Black
Наушники A4TECH — это высококачественное устройство, созданное для ценителей чистого и насыщенного звука. Эти мониторные наушники выполнены в стильном черном цвете и идеально подойдут как для работы, так и для развлечений. Благодаря проводному подключению и разъему USB, вы получаете стабильное соединение и отличный звук без помех. Система активного шумоподавления обеспечит полное погружение в мир музыкальных композиций или игровых вселенных, устраняя внешние шумы и создавая идеальные условия для понимания каждой ноты или звука. Длина кабеля составляет 2,3 метра, что предоставляет свободу движений и удобство использования, будь то дома или в офисе. Наличие микрофона позволяет не только наслаждаться музыкой, но и вести голосовые чаты, разговоры или конференции с высокой четкостью передачи голоса. Наушники A4TECH — это сочетание комфорта, функциональности и современного дизайна, подходящее для всех, кто ценит качество и удобство в повседневной жизни.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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