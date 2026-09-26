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Наушники A4Tech Bloody MC750 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники A4Tech Bloody MC750 Black

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Наушники A4Tech Bloody MC750 Black - фото 3
Наушники A4Tech Bloody MC750 Black - фото 4
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Наушники A4Tech Bloody MC750 Black - фото 6
Наушники A4Tech Bloody MC750 Black - фото 7
Наушники A4Tech Bloody MC750 Black - фото 8
Наушники A4Tech Bloody MC750 Black - фото 9
Наушники A4Tech Bloody MC750 Black - фото 10
Наушники A4Tech Bloody MC750 Black - фото 11
Наушники A4Tech Bloody MC750 Black - фото 12
Наушники A4Tech Bloody MC750 Black - фото 13
Наушники A4Tech Bloody MC750 Black - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники A4Tech Bloody MC750 Black - фото 1
  • Наушники A4Tech Bloody MC750 Black - фото 2
  • Наушники A4Tech Bloody MC750 Black - фото 3
  • Наушники A4Tech Bloody MC750 Black - фото 4
  • Наушники A4Tech Bloody MC750 Black - фото 5
  • Наушники A4Tech Bloody MC750 Black - фото 6
  • Наушники A4Tech Bloody MC750 Black - фото 7
  • Наушники A4Tech Bloody MC750 Black - фото 8
  • Наушники A4Tech Bloody MC750 Black - фото 9
  • Наушники A4Tech Bloody MC750 Black - фото 10
  • Наушники A4Tech Bloody MC750 Black - фото 11
  • Наушники A4Tech Bloody MC750 Black - фото 12
  • Наушники A4Tech Bloody MC750 Black - фото 13
  • Наушники A4Tech Bloody MC750 Black - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621345
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.3
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
810

Описание товара Наушники A4Tech Bloody MC750 Black

Наушники A4TECH — это высококачественное устройство, созданное для ценителей чистого и насыщенного звука. Эти мониторные наушники выполнены в стильном черном цвете и идеально подойдут как для работы, так и для развлечений. Благодаря проводному подключению и разъему USB, вы получаете стабильное соединение и отличный звук без помех. Система активного шумоподавления обеспечит полное погружение в мир музыкальных композиций или игровых вселенных, устраняя внешние шумы и создавая идеальные условия для понимания каждой ноты или звука. Длина кабеля составляет 2,3 метра, что предоставляет свободу движений и удобство использования, будь то дома или в офисе. Наличие микрофона позволяет не только наслаждаться музыкой, но и вести голосовые чаты, разговоры или конференции с высокой четкостью передачи голоса. Наушники A4TECH — это сочетание комфорта, функциональности и современного дизайна, подходящее для всех, кто ценит качество и удобство в повседневной жизни.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody MC750 Black




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.3
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники A4TECH — это высококачественное устройство, созданное для ценителей чистого и насыщенного звука. Эти мониторные наушники выполнены в стильном черном цвете и идеально подойдут как для работы, так и для развлечений. Благодаря проводному подключению и разъему USB, вы получаете стабильное соединение и отличный звук без помех. Система активного шумоподавления обеспечит полное погружение в мир музыкальных композиций или игровых вселенных, устраняя внешние шумы и создавая идеальные условия для понимания каждой ноты или звука. Длина кабеля составляет 2,3 метра, что предоставляет свободу движений и удобство использования, будь то дома или в офисе. Наличие микрофона позволяет не только наслаждаться музыкой, но и вести голосовые чаты, разговоры или конференции с высокой четкостью передачи голоса. Наушники A4TECH — это сочетание комфорта, функциональности и современного дизайна, подходящее для всех, кто ценит качество и удобство в повседневной жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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