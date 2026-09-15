Наушники SBS Jaz Tws Loop, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, черный (TEJZEARLOOPBTTWSK)
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Характеристики
Описание товара Наушники SBS Jaz Tws Loop, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400мАч, черный (TEJZEARLOOPBTTWSK)
SBS представляет беспроводные наушники, которые станут отличным выбором для любителей качественного звука и удобства в использовании. Эти внутриканальные наушники выполнены в стильном чёрном цвете и сочетают в себе современные технологии и продуманный дизайн. Оснащённые встроенным микрофоном, наушники SBS обеспечивают чистоту звука во время звонков, а Bluetooth-соединение гарантирует стабильную связь с вашими устройствами без проводов и путаницы. Время работы на одном заряде составляет до 5 часов, что позволяет наслаждаться музыкой или общением без постоянной необходимости в подзарядке. Наушники SBS оборудованы разъёмом USB Type-C, что обеспечивает их быструю и удобную зарядку. Идеально подходят для использования в любых условиях — будь то ежедневные поездки, занятия спортом или отдых дома. Эти наушники станут вашим верным спутником, обеспечивая комфортное прослушивание и высокое качество звука в любой ситуации.
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