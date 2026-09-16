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Наушники Honor Choice Headphones Pro White (5504ABGR) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Honor Choice Headphones Pro White (5504ABGR)

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Наушники Honor Choice Headphones Pro White (5504ABGR) - фото 1
Наушники Honor Choice Headphones Pro White (5504ABGR) - фото 2
Наушники Honor Choice Headphones Pro White (5504ABGR) - фото 3
Наушники Honor Choice Headphones Pro White (5504ABGR) - фото 4
Наушники Honor Choice Headphones Pro White (5504ABGR) - фото 5
Наушники Honor Choice Headphones Pro White (5504ABGR) - фото 6
Наушники Honor Choice Headphones Pro White (5504ABGR) - фото 7
Наушники Honor Choice Headphones Pro White (5504ABGR) - фото 8
Наушники Honor Choice Headphones Pro White (5504ABGR) - фото 9
Наушники Honor Choice Headphones Pro White (5504ABGR) - фото 10
Наушники Honor Choice Headphones Pro White (5504ABGR) - фото 11
Наушники Honor Choice Headphones Pro White (5504ABGR) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Honor Choice Headphones Pro White (5504ABGR) - фото 1
  • Наушники Honor Choice Headphones Pro White (5504ABGR) - фото 2
  • Наушники Honor Choice Headphones Pro White (5504ABGR) - фото 3
  • Наушники Honor Choice Headphones Pro White (5504ABGR) - фото 4
  • Наушники Honor Choice Headphones Pro White (5504ABGR) - фото 5
  • Наушники Honor Choice Headphones Pro White (5504ABGR) - фото 6
  • Наушники Honor Choice Headphones Pro White (5504ABGR) - фото 7
  • Наушники Honor Choice Headphones Pro White (5504ABGR) - фото 8
  • Наушники Honor Choice Headphones Pro White (5504ABGR) - фото 9
  • Наушники Honor Choice Headphones Pro White (5504ABGR) - фото 10
  • Наушники Honor Choice Headphones Pro White (5504ABGR) - фото 11
  • Наушники Honor Choice Headphones Pro White (5504ABGR) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702311
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х5
Вес, г.
565

Описание товара Наушники Honor Choice Headphones Pro White (5504ABGR)

Наушники HONOR CHOICE PRO WRL (ROS-ME00) представляют собой высококачественное аудиооборудование, предназначенное для тех, кто ценит чистоту звука и комфорт при прослушивании музыки. Эти накладные наушники оснащены беспроводным интерфейсом Bluetooth, обеспечивая легкость подключения и свободу движений без ограничений. С емкостью аккумулятора 800 мА*ч и временем работы до 80 часов, вы можете наслаждаться вашей любимой музыкой на протяжении всего дня без необходимости частой зарядки. Дополнительные опции, такие как регулятор громкости и функция шумоподавления, позволяют адаптировать звук под любые условия прослушивания, делая их идеальным выбором для использования в различных средах. Материал корпуса из пластика и степень пылевлагозащиты IPX5 делают эти наушники не только стильными, но и устойчивыми к воздействию влаги и пыли. Закрытый тип акустического оформления обеспечивает глубокий и насыщенный звук, а оголовье типа крепления гарантирует комфортное ношение на протяжении длительного времени. Выбирая наушники HONOR CHOICE PRO WRL (ROS-ME00), вы получаете не только качественное аудиооборудование, но и удобство использования, что делает их отличным выбором для любителей музыки и аудиоконтента.

Отзывы о товаре Наушники Honor Choice Headphones Pro White (5504ABGR)




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Развернуть
Время работы на одном заряде
80
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники HONOR CHOICE PRO WRL (ROS-ME00) представляют собой высококачественное аудиооборудование, предназначенное для тех, кто ценит чистоту звука и комфорт при прослушивании музыки. Эти накладные наушники оснащены беспроводным интерфейсом Bluetooth, обеспечивая легкость подключения и свободу движений без ограничений. С емкостью аккумулятора 800 мА*ч и временем работы до 80 часов, вы можете наслаждаться вашей любимой музыкой на протяжении всего дня без необходимости частой зарядки. Дополнительные опции, такие как регулятор громкости и функция шумоподавления, позволяют адаптировать звук под любые условия прослушивания, делая их идеальным выбором для использования в различных средах. Материал корпуса из пластика и степень пылевлагозащиты IPX5 делают эти наушники не только стильными, но и устойчивыми к воздействию влаги и пыли. Закрытый тип акустического оформления обеспечивает глубокий и насыщенный звук, а оголовье типа крепления гарантирует комфортное ношение на протяжении длительного времени. Выбирая наушники HONOR CHOICE PRO WRL (ROS-ME00), вы получаете не только качественное аудиооборудование, но и удобство использования, что делает их отличным выбором для любителей музыки и аудиоконтента.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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