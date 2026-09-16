Наушники Honor Choice Headphones Pro White (5504ABGR)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники Honor Choice Headphones Pro White (5504ABGR)
Наушники HONOR CHOICE PRO WRL (ROS-ME00) представляют собой высококачественное аудиооборудование, предназначенное для тех, кто ценит чистоту звука и комфорт при прослушивании музыки. Эти накладные наушники оснащены беспроводным интерфейсом Bluetooth, обеспечивая легкость подключения и свободу движений без ограничений. С емкостью аккумулятора 800 мА*ч и временем работы до 80 часов, вы можете наслаждаться вашей любимой музыкой на протяжении всего дня без необходимости частой зарядки. Дополнительные опции, такие как регулятор громкости и функция шумоподавления, позволяют адаптировать звук под любые условия прослушивания, делая их идеальным выбором для использования в различных средах. Материал корпуса из пластика и степень пылевлагозащиты IPX5 делают эти наушники не только стильными, но и устойчивыми к воздействию влаги и пыли. Закрытый тип акустического оформления обеспечивает глубокий и насыщенный звук, а оголовье типа крепления гарантирует комфортное ношение на протяжении длительного времени. Выбирая наушники HONOR CHOICE PRO WRL (ROS-ME00), вы получаете не только качественное аудиооборудование, но и удобство использования, что делает их отличным выбором для любителей музыки и аудиоконтента.
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