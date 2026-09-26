Top.Mail.Ru
Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBEG) Beige купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBEG) Beige

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBEG) Beige - фото 1
Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBEG) Beige - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBEG) Beige - фото 1
  • Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBEG) Beige - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740897
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
бежевый
Сопротивление
30?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
76
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х5
Вес, г.
400

Описание товара Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBEG) Beige

Погрузитесь в мир чистого звука и абсолютной свободы с беспроводной гарнитурой JBL Tune 530BT в элегантном бежевом исполнении. Эти накладные наушники с закрытым акустическим оформлением создают ваше личное звуковое пространство, эффективно изолируя от внешнего шума и позволяя наслаждаться каждой деталью любимой музыки. Сердцем гарнитуры являются динамические излучатели диаметром 33 миллиметра, которые обеспечивают мощное и детализированное звучание во всем диапазоне воспроизводимых частот от 20 до 20 000 Герц. Вы почувствуете глубокий, насыщенный бас, кристально чистые высокие частоты и естественные средние. Благодаря оптимальному сопротивлению в 30 Ом и высокой чувствительности 102 децибела, наушники радуют громким и качественным звуком даже при подключении к мобильным устройствам. Передовая технология беспроводного подключения Bluetooth шестой версии гарантирует стабильное и энергоэффективное соединение на расстоянии до десяти метров. Встроенные профили обеспечивают не только передачу стереозвука для прослушивания музыки, но и удобное общение — вы можете одним нажатием ответить на звонок или завершить разговор. Управление воспроизведением и регулировка громкости находятся прямо на чашках, давая вам полный контроль над аудиопотоком без необходимости лишний раз доставать телефон. Гарнитура создана для жизни в движении. Продуманная складная конструкция и удобное оголовье делают их хранение и транспортировку простыми, а носку — комфортной. Внутри скрывается мощный литий-ионный аккумулятор, поражающий своей автономностью: до 76 часов непрерывной работы на одном заряде. Всего два часа требуется для полной подзарядки, чтобы вы могли снова отправиться в долгое музыкальное путешествие.



Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные наушники JBL, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Беспроводные наушники-вкладыши, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, Игровые бюджетные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, Беспроводные до 5000 рублей, беспроводные jbl

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBEG) Beige




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
JBL
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
бежевый
Сопротивление
30?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
76
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Описание
Погрузитесь в мир чистого звука и абсолютной свободы с беспроводной гарнитурой JBL Tune 530BT в элегантном бежевом исполнении. Эти накладные наушники с закрытым акустическим оформлением создают ваше личное звуковое пространство, эффективно изолируя от внешнего шума и позволяя наслаждаться каждой деталью любимой музыки. Сердцем гарнитуры являются динамические излучатели диаметром 33 миллиметра, которые обеспечивают мощное и детализированное звучание во всем диапазоне воспроизводимых частот от 20 до 20 000 Герц. Вы почувствуете глубокий, насыщенный бас, кристально чистые высокие частоты и естественные средние. Благодаря оптимальному сопротивлению в 30 Ом и высокой чувствительности 102 децибела, наушники радуют громким и качественным звуком даже при подключении к мобильным устройствам. Передовая технология беспроводного подключения Bluetooth шестой версии гарантирует стабильное и энергоэффективное соединение на расстоянии до десяти метров. Встроенные профили обеспечивают не только передачу стереозвука для прослушивания музыки, но и удобное общение — вы можете одним нажатием ответить на звонок или завершить разговор. Управление воспроизведением и регулировка громкости находятся прямо на чашках, давая вам полный контроль над аудиопотоком без необходимости лишний раз доставать телефон. Гарнитура создана для жизни в движении. Продуманная складная конструкция и удобное оголовье делают их хранение и транспортировку простыми, а носку — комфортной. Внутри скрывается мощный литий-ионный аккумулятор, поражающий своей автономностью: до 76 часов непрерывной работы на одном заряде. Всего два часа требуется для полной подзарядки, чтобы вы могли снова отправиться в долгое музыкальное путешествие.


Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные наушники JBL, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Беспроводные наушники-вкладыши, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, Игровые бюджетные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, Беспроводные до 5000 рублей, беспроводные jbl
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBEG) Beige - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...