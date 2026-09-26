Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBEG) Beige
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBEG) Beige
Погрузитесь в мир чистого звука и абсолютной свободы с беспроводной гарнитурой JBL Tune 530BT в элегантном бежевом исполнении. Эти накладные наушники с закрытым акустическим оформлением создают ваше личное звуковое пространство, эффективно изолируя от внешнего шума и позволяя наслаждаться каждой деталью любимой музыки. Сердцем гарнитуры являются динамические излучатели диаметром 33 миллиметра, которые обеспечивают мощное и детализированное звучание во всем диапазоне воспроизводимых частот от 20 до 20 000 Герц. Вы почувствуете глубокий, насыщенный бас, кристально чистые высокие частоты и естественные средние. Благодаря оптимальному сопротивлению в 30 Ом и высокой чувствительности 102 децибела, наушники радуют громким и качественным звуком даже при подключении к мобильным устройствам. Передовая технология беспроводного подключения Bluetooth шестой версии гарантирует стабильное и энергоэффективное соединение на расстоянии до десяти метров. Встроенные профили обеспечивают не только передачу стереозвука для прослушивания музыки, но и удобное общение — вы можете одним нажатием ответить на звонок или завершить разговор. Управление воспроизведением и регулировка громкости находятся прямо на чашках, давая вам полный контроль над аудиопотоком без необходимости лишний раз доставать телефон. Гарнитура создана для жизни в движении. Продуманная складная конструкция и удобное оголовье делают их хранение и транспортировку простыми, а носку — комфортной. Внутри скрывается мощный литий-ионный аккумулятор, поражающий своей автономностью: до 76 часов непрерывной работы на одном заряде. Всего два часа требуется для полной подзарядки, чтобы вы могли снова отправиться в долгое музыкальное путешествие.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные наушники JBL, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Беспроводные наушники-вкладыши, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, Игровые бюджетные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, Беспроводные до 5000 рублей, беспроводные jbl
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитНаушники Honor Choice Earbuds X7 Pro Eurasia Grey
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитНаушники Honor Choice Earbuds X7 Pro Eurasia White
-
В наличииЦена 3 470 руб.868 руб. в СплитНаушники SBS Jaz Tws Hoox, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400м...
-
В наличииЦена 3 670 руб. 3 845 руб.918 руб. в СплитНаушники SBS Jaz Tws Loop, Bluetooth 5.0, с зарядным кейсом 400м...
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитНаушники SVEN AP-U988MV черно-красные (7.1, USB, 50 мм, RGB подс...
-
В наличииЦена 4 120 руб.1030 руб. в СплитНаушники JBL Wave Beam 2, синий
-
В наличииЦена 4 230 руб.1058 руб. в СплитНаушники JBL Wave Buds 2, чёрный
-
В наличииЦена 4 610 руб.1153 руб. в СплитНаушники Jabra BIZ 1500 Mono, USB, NC, Global (1553-0159)
-
В наличииЦена 4 780 руб.1195 руб. в СплитНаушники Monster SuperSilm AirLinks White белые
-
В наличииЦена 4 780 руб.1195 руб. в СплитНаушники Monster SuperSilm AirLinks Black
-
В наличииЦена 4 899 руб.1225 руб. в СплитБеспроводные наушники MEG HWA200BL черный
-
В наличииЦена 4 990 руб. 5 990 руб.1248 руб. в СплитНаушники Creative Sound Blaster JAM V2
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные наушники JBL, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Беспроводные наушники-вкладыши, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, Игровые бюджетные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, Беспроводные до 5000 рублей, беспроводные jbl
Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 530BT (JBLT530BTBEG) Beige