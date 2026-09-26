Наушники A4Tech Bloody GR230
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Bloody GR230
Bluetooth-гарнитура A4Tech Bloody GR230 – модель с поддержкой двух видов беспроводного подключения, благодаря которым ее можно использовать не только со стационарными компьютерами, но и с различными мобильными устройствами. Радиоканал 2.4 ГГц и передовой стандарт Bluetooth 5.2 гарантируют стабильную связь и низкую задержку, что особенно актуально при прохождении игр. Даже если встроенный аккумулятор наушников неожиданно разрядился, классическое проводное подключение при помощи штекера 3.5 mm jack придет на выручку. Bluetooth-гарнитура A4Tech Bloody GR230 оснащена мощными динамиками с уникальной лазерной обработкой мембраны, благодаря которой обеспечивается точность воспроизведения звука и четкий бас. Общение с тиммейтами сопровождается естественной передачей вашего голоса за счет наличия системы шумоподавления у всенаправленного микрофона. Чтобы в наушниках было комфортно находиться часами напролет, имеются большие эргономичные амбушюры из мягкой экокожи. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 40 часов автономной работы гарнитуры.
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