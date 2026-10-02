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Наушники Sennheiser PC 5 CHAT черный (508328) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Sennheiser PC 5 CHAT черный (508328)

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Наушники Sennheiser PC 5 CHAT черный (508328) - фото 1
Наушники Sennheiser PC 5 CHAT черный (508328) - фото 2
Наушники Sennheiser PC 5 CHAT черный (508328) - фото 3
Наушники Sennheiser PC 5 CHAT черный (508328) - фото 4
Наушники Sennheiser PC 5 CHAT черный (508328) - фото 5
Наушники Sennheiser PC 5 CHAT черный (508328) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
  • Наушники Sennheiser PC 5 CHAT черный (508328) - фото 1
  • Наушники Sennheiser PC 5 CHAT черный (508328) - фото 2
  • Наушники Sennheiser PC 5 CHAT черный (508328) - фото 3
  • Наушники Sennheiser PC 5 CHAT черный (508328) - фото 4
  • Наушники Sennheiser PC 5 CHAT черный (508328) - фото 5
  • Наушники Sennheiser PC 5 CHAT черный (508328) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
2 250 руб.  3 098 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 256888
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Sennheiser PC 5 CHAT черный (508328)
2 250 руб. -27%
3 098 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Размеры в упаковке, см
25х21х6
Вес, г.
380

Описание товара Наушники Sennheiser PC 5 CHAT черный (508328)

Проводные наушники Sennheiser;EPOS PC 5 CHAT оснащены микрофоном с подвижным креплением, что позволит им выполнять функцию гарнитуры. Микрофон обладает высокой чувствительностью (-40 дБ) и функцией шумоподавления. Это позволит избежать искажения голоса при общении. Наушники надежно удерживаются за счет удобного оголовья. Открытое акустическое оформление наушников предполагает более натуральное звучание. Кроме того, вы будете частично слышать звуки извне, что делает использование наушников безопасными (особенно на улице). Проводные наушники Sennheiser;EPOS PC 5 CHAT имеют динамические излучатели с чувствительной мембраной (95 дБ). В них вы сможете услышать все оттенки звучания, ведь диапазон воспроизводимых частот колеблется от 42 до 17000 дБ. Параметр сопротивления в 32 Ом указывает на то, что в таких наушниках можно хорошо различить разные частоты даже на небольшой громкости. У наушников довольно длинный кабель (2 м) с прямым штекером. А это значит, что они будут удобны для работы и подключения к компьютеру.

Отзывы о товаре Наушники Sennheiser PC 5 CHAT черный (508328)




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Характеристики
Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Описание
Проводные наушники Sennheiser;EPOS PC 5 CHAT оснащены микрофоном с подвижным креплением, что позволит им выполнять функцию гарнитуры. Микрофон обладает высокой чувствительностью (-40 дБ) и функцией шумоподавления. Это позволит избежать искажения голоса при общении. Наушники надежно удерживаются за счет удобного оголовья. Открытое акустическое оформление наушников предполагает более натуральное звучание. Кроме того, вы будете частично слышать звуки извне, что делает использование наушников безопасными (особенно на улице). Проводные наушники Sennheiser;EPOS PC 5 CHAT имеют динамические излучатели с чувствительной мембраной (95 дБ). В них вы сможете услышать все оттенки звучания, ведь диапазон воспроизводимых частот колеблется от 42 до 17000 дБ. Параметр сопротивления в 32 Ом указывает на то, что в таких наушниках можно хорошо различить разные частоты даже на небольшой громкости. У наушников довольно длинный кабель (2 м) с прямым штекером. А это значит, что они будут удобны для работы и подключения к компьютеру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Sennheiser PC 5 CHAT черный (508328) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2250 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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