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Наушники A4Tech Bloody G230p черный (G230P) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники A4Tech Bloody G230p черный (G230P)

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Наушники A4Tech Bloody G230p черный (G230P) - фото 2
Наушники A4Tech Bloody G230p черный (G230P) - фото 3
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Наушники A4Tech Bloody G230p черный (G230P) - фото 5
Наушники A4Tech Bloody G230p черный (G230P) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
  • Наушники A4Tech Bloody G230p черный (G230P) - фото 1
  • Наушники A4Tech Bloody G230p черный (G230P) - фото 2
  • Наушники A4Tech Bloody G230p черный (G230P) - фото 3
  • Наушники A4Tech Bloody G230p черный (G230P) - фото 4
  • Наушники A4Tech Bloody G230p черный (G230P) - фото 5
  • Наушники A4Tech Bloody G230p черный (G230P) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 535 руб. 
Начислим 209 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626028
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Наушники A4Tech Bloody G230p черный (G230P)
2 535 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Тип беспроводного соединения
радиоканал
Для геймеров
да
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
500

Описание товара Наушники A4Tech Bloody G230p черный (G230P)

Игровая проводная гарнитура A4Tech Bloody G230p — это сбалансированное решение для геймеров, которым важны четкое позиционирование звуков, комфорт при долгих сессиях и стильный внешний вид. Наушники выполнены в практичном черном цвете из матового пластика и оснащены яркой неоновой подсветкой.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody G230p черный (G230P)




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Тип беспроводного соединения
радиоканал
Для геймеров
да
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Игровая проводная гарнитура A4Tech Bloody G230p — это сбалансированное решение для геймеров, которым важны четкое позиционирование звуков, комфорт при долгих сессиях и стильный внешний вид. Наушники выполнены в практичном черном цвете из матового пластика и оснащены яркой неоновой подсветкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники A4Tech Bloody G230p черный (G230P) - стоимость товара 2535 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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