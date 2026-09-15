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Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White

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Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White - фото 1
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White - фото 2
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White - фото 3
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White - фото 4
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White - фото 5
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White - фото 6
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White - фото 7
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White - фото 8
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White - фото 9
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White - фото 1
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White - фото 2
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White - фото 3
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White - фото 4
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White - фото 5
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White - фото 6
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White - фото 7
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White - фото 8
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White - фото 9
  • Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 613853
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White
2 550 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый
Микрофон
да
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
57
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х5
Вес, г.
300

Описание товара Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White

Описание товара Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White Наушники JBL Tune 520 BT передают мощный звук JBL Pure Bass благодаря новейшей технологии 5.3 BT. Эти простые в использовании наушники обеспечивают до 57 часов чистого удовольствия от прослушивания музыки и дополнительные 3 часа автономной работы всего за 5 минут зарядки. Скачайте е приложение JBL Headphones и настройте звук через эквалайзер, голосовые подсказки помогут разобраться в особенностях наушников. Управляйте вызовами, звуком и громкостью с гарнитуры с помощью удобного кнопочного управления. Если вам звонят во время просмотра видео на другом устройстве, наушники JBL Tune 520 BT легко подключаются к вашему мобильному телефону, чтобы вы никогда не пропустили звонок. Наушники JBL Tune 520 BT легкие и удобные даже после многочасового прослушивания.

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый
Микрофон
да
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
57
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White Наушники JBL Tune 520 BT передают мощный звук JBL Pure Bass благодаря новейшей технологии 5.3 BT. Эти простые в использовании наушники обеспечивают до 57 часов чистого удовольствия от прослушивания музыки и дополнительные 3 часа автономной работы всего за 5 минут зарядки. Скачайте е приложение JBL Headphones и настройте звук через эквалайзер, голосовые подсказки помогут разобраться в особенностях наушников. Управляйте вызовами, звуком и громкостью с гарнитуры с помощью удобного кнопочного управления. Если вам звонят во время просмотра видео на другом устройстве, наушники JBL Tune 520 BT легко подключаются к вашему мобильному телефону, чтобы вы никогда не пропустили звонок. Наушники JBL Tune 520 BT легкие и удобные даже после многочасового прослушивания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники JBL Tune 520BT (JBLT520BTWHTEU) White - стоимость товара 2550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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