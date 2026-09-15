Наушники Redragon Diomedes 71126
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Характеристики
Описание товара Наушники Redragon Diomedes 71126
Наушники Redragon представляют собой качественное проводное аудиоустройство, идеально подходящее для геймеров и любителей качественного звука. Эти мониторные наушники выполнены в стильном сочетании черного и красного цветов, что придаёт им современный и динамичный вид. С кабелем длиной 1,8 метра вы получите достаточную свободу движений, не опасаясь ограничения расстояния до устройства. Разъём jack 3.5 mm обеспечивает широкую совместимость с большинством аудиоустройств, что делает эти наушники универсальным выбором для использования с ПК, консолями, смартфонами и многими другими устройствами. Встроенный микрофон позволит вам комфортно общаться в играх или конференциях, обеспечивая четкость передачи голоса. Несмотря на отсутствие системы активного шумоподавления, наушники Redragon обеспечивают отличную изоляцию звука благодаря своей закрытой конструкции, что позволяет погружаться в атмосферу музыки или игрового процесса без лишних помех. Надежное качество исполнения от бренда Redragon гарантирует долговечность использования, делая эти наушники надежным спутником как в виртуальных сражениях, так и в повседневном использовании.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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