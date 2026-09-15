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Наушники Redragon Diomedes 71126 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Redragon Diomedes 71126

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Наушники Redragon Diomedes 71126 - фото 6
Наушники Redragon Diomedes 71126 - фото 7
Наушники Redragon Diomedes 71126 - фото 8
Наушники Redragon Diomedes 71126 - фото 9
Наушники Redragon Diomedes 71126 - фото 10
Наушники Redragon Diomedes 71126 - фото 11
Наушники Redragon Diomedes 71126 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Redragon Diomedes 71126 - фото 1
  • Наушники Redragon Diomedes 71126 - фото 2
  • Наушники Redragon Diomedes 71126 - фото 3
  • Наушники Redragon Diomedes 71126 - фото 4
  • Наушники Redragon Diomedes 71126 - фото 5
  • Наушники Redragon Diomedes 71126 - фото 6
  • Наушники Redragon Diomedes 71126 - фото 7
  • Наушники Redragon Diomedes 71126 - фото 8
  • Наушники Redragon Diomedes 71126 - фото 9
  • Наушники Redragon Diomedes 71126 - фото 10
  • Наушники Redragon Diomedes 71126 - фото 11
  • Наушники Redragon Diomedes 71126 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 651462
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Redragon Diomedes 71126
2 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Redragon
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
переходник 3.5 мм на USB Type-A,переходник 2х3.5 мм,ветрозащита для микрофона
Цвет
черный, красный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х3
Вес, г.
310

Описание товара Наушники Redragon Diomedes 71126

Наушники Redragon представляют собой качественное проводное аудиоустройство, идеально подходящее для геймеров и любителей качественного звука. Эти мониторные наушники выполнены в стильном сочетании черного и красного цветов, что придаёт им современный и динамичный вид. С кабелем длиной 1,8 метра вы получите достаточную свободу движений, не опасаясь ограничения расстояния до устройства. Разъём jack 3.5 mm обеспечивает широкую совместимость с большинством аудиоустройств, что делает эти наушники универсальным выбором для использования с ПК, консолями, смартфонами и многими другими устройствами. Встроенный микрофон позволит вам комфортно общаться в играх или конференциях, обеспечивая четкость передачи голоса. Несмотря на отсутствие системы активного шумоподавления, наушники Redragon обеспечивают отличную изоляцию звука благодаря своей закрытой конструкции, что позволяет погружаться в атмосферу музыки или игрового процесса без лишних помех. Надежное качество исполнения от бренда Redragon гарантирует долговечность использования, делая эти наушники надежным спутником как в виртуальных сражениях, так и в повседневном использовании.

Отзывы о товаре Наушники Redragon Diomedes 71126




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Redragon
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
переходник 3.5 мм на USB Type-A,переходник 2х3.5 мм,ветрозащита для микрофона
Цвет
черный, красный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Redragon представляют собой качественное проводное аудиоустройство, идеально подходящее для геймеров и любителей качественного звука. Эти мониторные наушники выполнены в стильном сочетании черного и красного цветов, что придаёт им современный и динамичный вид. С кабелем длиной 1,8 метра вы получите достаточную свободу движений, не опасаясь ограничения расстояния до устройства. Разъём jack 3.5 mm обеспечивает широкую совместимость с большинством аудиоустройств, что делает эти наушники универсальным выбором для использования с ПК, консолями, смартфонами и многими другими устройствами. Встроенный микрофон позволит вам комфортно общаться в играх или конференциях, обеспечивая четкость передачи голоса. Несмотря на отсутствие системы активного шумоподавления, наушники Redragon обеспечивают отличную изоляцию звука благодаря своей закрытой конструкции, что позволяет погружаться в атмосферу музыки или игрового процесса без лишних помех. Надежное качество исполнения от бренда Redragon гарантирует долговечность использования, делая эти наушники надежным спутником как в виртуальных сражениях, так и в повседневном использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Redragon Diomedes 71126 – стоимость товара 2520 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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