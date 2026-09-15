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Наушники Redragon LAMIA 2 белая купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Redragon LAMIA 2 белая

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Наушники Redragon LAMIA 2 белая - фото 1
Наушники Redragon LAMIA 2 белая - фото 2
Наушники Redragon LAMIA 2 белая - фото 3
Наушники Redragon LAMIA 2 белая - фото 4
Наушники Redragon LAMIA 2 белая - фото 5
Наушники Redragon LAMIA 2 белая - фото 6
Наушники Redragon LAMIA 2 белая - фото 7
Наушники Redragon LAMIA 2 белая - фото 8
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Наушники Redragon LAMIA 2 белая - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
  • Наушники Redragon LAMIA 2 белая - фото 1
  • Наушники Redragon LAMIA 2 белая - фото 2
  • Наушники Redragon LAMIA 2 белая - фото 3
  • Наушники Redragon LAMIA 2 белая - фото 4
  • Наушники Redragon LAMIA 2 белая - фото 5
  • Наушники Redragon LAMIA 2 белая - фото 6
  • Наушники Redragon LAMIA 2 белая - фото 7
  • Наушники Redragon LAMIA 2 белая - фото 8
  • Наушники Redragon LAMIA 2 белая - фото 9
  • Наушники Redragon LAMIA 2 белая - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653013
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Redragon LAMIA 2 белая
2 650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Redragon
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, документация
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, г.
670

Описание товара Наушники Redragon LAMIA 2 белая

Описание товара Наушники Redragon LAMIA 2 белая Redragon Lamia 2 - стильная гарнитура с виртуальным объемным звуком 7.1, мягкими охватывающими амбушюрами и яркой светодиодной подсветкой. Подставка для наушников в комплекте.

Отзывы о товаре Наушники Redragon LAMIA 2 белая




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Характеристики
Бренд
Redragon
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, документация
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники Redragon LAMIA 2 белая Redragon Lamia 2 - стильная гарнитура с виртуальным объемным звуком 7.1, мягкими охватывающими амбушюрами и яркой светодиодной подсветкой. Подставка для наушников в комплекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Redragon LAMIA 2 белая - по цене 2650 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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