Наушники Redragon LAMIA 2 белая
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб.
В наличии
Код товара: 653013
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 650 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, документация
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, г.
670
Описание товара Наушники Redragon LAMIA 2 белая
Описание товара Наушники Redragon LAMIA 2 белая Redragon Lamia 2 - стильная гарнитура с виртуальным объемным звуком 7.1, мягкими охватывающими амбушюрами и яркой светодиодной подсветкой. Подставка для наушников в комплекте.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, документация
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Страна производитель
Китай
Описание товара Наушники Redragon LAMIA 2 белая Redragon Lamia 2 - стильная гарнитура с виртуальным объемным звуком 7.1, мягкими охватывающими амбушюрами и яркой светодиодной подсветкой. Подставка для наушников в комплекте.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Redragon LAMIA 2 белая - по цене 2650 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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