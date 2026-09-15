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Наушники A4Tech Fstyler BH220 White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники A4Tech Fstyler BH220 White

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Наушники A4Tech Fstyler BH220 White - фото 7
Наушники A4Tech Fstyler BH220 White - фото 8
Наушники A4Tech Fstyler BH220 White - фото 9
Наушники A4Tech Fstyler BH220 White - фото 10
Наушники A4Tech Fstyler BH220 White - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
  • Наушники A4Tech Fstyler BH220 White - фото 1
  • Наушники A4Tech Fstyler BH220 White - фото 2
  • Наушники A4Tech Fstyler BH220 White - фото 3
  • Наушники A4Tech Fstyler BH220 White - фото 4
  • Наушники A4Tech Fstyler BH220 White - фото 5
  • Наушники A4Tech Fstyler BH220 White - фото 6
  • Наушники A4Tech Fstyler BH220 White - фото 7
  • Наушники A4Tech Fstyler BH220 White - фото 8
  • Наушники A4Tech Fstyler BH220 White - фото 9
  • Наушники A4Tech Fstyler BH220 White - фото 10
  • Наушники A4Tech Fstyler BH220 White - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661222
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники A4Tech Fstyler BH220 White
1 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый
Микрофон
да
Длина кабеля, м
0.5
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
345

Описание товара Наушники A4Tech Fstyler BH220 White

Наушники A4TECH — это стильное и функциональное устройство, созданное для комфортного прослушивания музыки и проведения звонков в любых условиях. Благодаря элегантному белому цвету и исследованному дизайну, эти мониторные наушники станут вашим надежным спутником в повседневной жизни. Наушники оснащены современным Bluetooth соединением, что позволяет использовать их без проводов, обеспечивая свободу движений и удобство в использовании. Однако, благодаря кабелю длиной 0,5 м, вы также можете подключаться к устройствам при необходимости. Микрофон, встроенный в наушники, обеспечивает четкую передачу голоса, что идеально подходит для звонков и онлайн-коммуникаций. Складная конструкция делает эту модель компактной и удобной для транспортировки, позволяя легко уместить наушники в сумку или рюкзак. Одним из ключевых преимуществ данной модели является длительное время работы на одном заряде — целых 40 часов. Это позволяет наслаждаться музыкой и общением в течение нескольких дней без необходимости частой подзарядки. Наушники A4TECH — это идеальный выбор для тех, кто ценит качественный звук, удобство и функциональность в одном устройстве.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Fstyler BH220 White




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
белый
Микрофон
да
Длина кабеля, м
0.5
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
40
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники A4TECH — это стильное и функциональное устройство, созданное для комфортного прослушивания музыки и проведения звонков в любых условиях. Благодаря элегантному белому цвету и исследованному дизайну, эти мониторные наушники станут вашим надежным спутником в повседневной жизни. Наушники оснащены современным Bluetooth соединением, что позволяет использовать их без проводов, обеспечивая свободу движений и удобство в использовании. Однако, благодаря кабелю длиной 0,5 м, вы также можете подключаться к устройствам при необходимости. Микрофон, встроенный в наушники, обеспечивает четкую передачу голоса, что идеально подходит для звонков и онлайн-коммуникаций. Складная конструкция делает эту модель компактной и удобной для транспортировки, позволяя легко уместить наушники в сумку или рюкзак. Одним из ключевых преимуществ данной модели является длительное время работы на одном заряде — целых 40 часов. Это позволяет наслаждаться музыкой и общением в течение нескольких дней без необходимости частой подзарядки. Наушники A4TECH — это идеальный выбор для тех, кто ценит качественный звук, удобство и функциональность в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники A4Tech Fstyler BH220 White - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1940 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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