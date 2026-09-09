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Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100)

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Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) - фото 1
Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) - фото 2
Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) - фото 3
Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) - фото 4
Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) - фото 5
Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) - фото 6
Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) - фото 7
Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) - фото 8
Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) - фото 9
Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
  • Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) - фото 1
  • Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) - фото 2
  • Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) - фото 3
  • Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) - фото 4
  • Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) - фото 5
  • Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) - фото 6
  • Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) - фото 7
  • Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) - фото 8
  • Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) - фото 9
  • Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
2 270 руб.  3 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 203189
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.4
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х6
Вес, г.
210

Описание товара Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100)

Наушники Logitech PC 960 Stereo Headset имеют стильный дизайн. Удобная форма устройства позволяет использовать его во время путешествий и поездок. Накладная конструкция амбушюр позволяет наушникам крепко держаться поверх ушей и наслаждаться музыкой. Широкое оголовье настраивается под конкретного слушателя, обеспечивая удобное использование. Встроенный микрофон необходим для интернет-общения. Регулятор громкости позволяет настроить звук до необходимого уровня. Наушники Logitech PC 960 Stereo Headset имеют широкий диапазон воспроизводимых частот: 20-20000 Гц, что обеспечивает полноценное звучание на всем интервале. Высокая чувствительность 65 дБ с сопротивлением 32 Ом гарантирует громкое прослушивание. Динамические излучатели с каждой стороны передают сбалансированное звучание. С помощью одностороннего кабеля длиной 2.4 м происходит подключение к компьютеру. Посредством USB-подключения наушники передают ясное звучание. Прочный материал кабеля позволяет избежать спутывания проводов. Характеристики: Длина кабеля: 2,4 м Тип: Двунаправленный Чувствительность (наушники): 111 дБ SPL ± 3 дБ Чувствительность (микрофон): –42 дБВ/Па ± 3 дБ Частотный диапазон (гарнитура): 100 Hz - 10 KHz Частотный диапазон (микрофон): 200 Hz - 6 KHz

Отзывы о товаре Гарнитура Logitech PC 960 черный (981-000100)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.4
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Logitech PC 960 Stereo Headset имеют стильный дизайн. Удобная форма устройства позволяет использовать его во время путешествий и поездок. Накладная конструкция амбушюр позволяет наушникам крепко держаться поверх ушей и наслаждаться музыкой. Широкое оголовье настраивается под конкретного слушателя, обеспечивая удобное использование. Встроенный микрофон необходим для интернет-общения. Регулятор громкости позволяет настроить звук до необходимого уровня. Наушники Logitech PC 960 Stereo Headset имеют широкий диапазон воспроизводимых частот: 20-20000 Гц, что обеспечивает полноценное звучание на всем интервале. Высокая чувствительность 65 дБ с сопротивлением 32 Ом гарантирует громкое прослушивание. Динамические излучатели с каждой стороны передают сбалансированное звучание. С помощью одностороннего кабеля длиной 2.4 м происходит подключение к компьютеру. Посредством USB-подключения наушники передают ясное звучание. Прочный материал кабеля позволяет избежать спутывания проводов. Характеристики: Длина кабеля: 2,4 м Тип: Двунаправленный Чувствительность (наушники): 111 дБ SPL ± 3 дБ Чувствительность (микрофон): –42 дБВ/Па ± 3 дБ Частотный диапазон (гарнитура): 100 Hz - 10 KHz Частотный диапазон (микрофон): 200 Hz - 6 KHz
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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