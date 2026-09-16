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Наушники JBL JR320 (JBLJR320BLU) Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL JR320 (JBLJR320BLU) Blue

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Наушники JBL JR320 (JBLJR320BLU) Blue - фото 1
Наушники JBL JR320 (JBLJR320BLU) Blue - фото 2
Наушники JBL JR320 (JBLJR320BLU) Blue - фото 3
Наушники JBL JR320 (JBLJR320BLU) Blue - фото 4
Наушники JBL JR320 (JBLJR320BLU) Blue - фото 5
Наушники JBL JR320 (JBLJR320BLU) Blue - фото 6
Наушники JBL JR320 (JBLJR320BLU) Blue - фото 7
Наушники JBL JR320 (JBLJR320BLU) Blue - фото 8
Наушники JBL JR320 (JBLJR320BLU) Blue - фото 9
Наушники JBL JR320 (JBLJR320BLU) Blue - фото 10
Наушники JBL JR320 (JBLJR320BLU) Blue - фото 11
Наушники JBL JR320 (JBLJR320BLU) Blue - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
  • Наушники JBL JR320 (JBLJR320BLU) Blue - фото 1
  • Наушники JBL JR320 (JBLJR320BLU) Blue - фото 2
  • Наушники JBL JR320 (JBLJR320BLU) Blue - фото 3
  • Наушники JBL JR320 (JBLJR320BLU) Blue - фото 4
  • Наушники JBL JR320 (JBLJR320BLU) Blue - фото 5
  • Наушники JBL JR320 (JBLJR320BLU) Blue - фото 6
  • Наушники JBL JR320 (JBLJR320BLU) Blue - фото 7
  • Наушники JBL JR320 (JBLJR320BLU) Blue - фото 8
  • Наушники JBL JR320 (JBLJR320BLU) Blue - фото 9
  • Наушники JBL JR320 (JBLJR320BLU) Blue - фото 10
  • Наушники JBL JR320 (JBLJR320BLU) Blue - фото 11
  • Наушники JBL JR320 (JBLJR320BLU) Blue - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707558
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, документация, комплект наклеек, упаковка
Цвет
голубой
Сопротивление
34?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х7
Вес, г.
700

Описание товара Наушники JBL JR320 (JBLJR320BLU) Blue

Проводные наушники JBL Junior 320 представляют собой совершенное поколение звука JBL на громкости, безопасной для их ушей. Они не превышают 85 дБ, защищая маленьких слушателей от опасных уровней звука. Разработанные для маленьких слушателей, наушники JBL Junior 320 удобны в носке, с прочными крупными элементами управления, которые легко использовать даже самым маленьким ручкам. Встроенный микрофон позволяет детям легко общаться с семьей, друзьями или учителями. Наушники выпускаются в двух забавных цветовых решениях и включают набор наклеек JBL, чтобы ваши маленькие рок-звезды могли персонализировать свой внешний вид. Великолепный звук не имеет возрастных ограничений.

Отзывы о товаре Наушники JBL JR320 (JBLJR320BLU) Blue




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, документация, комплект наклеек, упаковка
Цвет
голубой
Сопротивление
34?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Описание
Проводные наушники JBL Junior 320 представляют собой совершенное поколение звука JBL на громкости, безопасной для их ушей. Они не превышают 85 дБ, защищая маленьких слушателей от опасных уровней звука. Разработанные для маленьких слушателей, наушники JBL Junior 320 удобны в носке, с прочными крупными элементами управления, которые легко использовать даже самым маленьким ручкам. Встроенный микрофон позволяет детям легко общаться с семьей, друзьями или учителями. Наушники выпускаются в двух забавных цветовых решениях и включают набор наклеек JBL, чтобы ваши маленькие рок-звезды могли персонализировать свой внешний вид. Великолепный звук не имеет возрастных ограничений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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