Наушники JBL JR320 (JBLJR320BLU) Blue
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL JR320 (JBLJR320BLU) Blue
Проводные наушники JBL Junior 320 представляют собой совершенное поколение звука JBL на громкости, безопасной для их ушей. Они не превышают 85 дБ, защищая маленьких слушателей от опасных уровней звука. Разработанные для маленьких слушателей, наушники JBL Junior 320 удобны в носке, с прочными крупными элементами управления, которые легко использовать даже самым маленьким ручкам. Встроенный микрофон позволяет детям легко общаться с семьей, друзьями или учителями. Наушники выпускаются в двух забавных цветовых решениях и включают набор наклеек JBL, чтобы ваши маленькие рок-звезды могли персонализировать свой внешний вид. Великолепный звук не имеет возрастных ограничений.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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