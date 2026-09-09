Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255418
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
Упаковка, Наушники, Кабель, Документация
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
700
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый
Гарнитура игровая A4 Bloody G530 имеет виртуальную систему звучания 7.1. Это позволит стать полноценным участником действа на экране. Ни один звук не ускользнет от ушей геймера. Динамики хорошо подходят не только для игр, но и для прослушивания музыки. Звук в них красивый, объемный и мощный. Все благодаря двухкамерной обработке звука. Микрофон всенаправленный и передает голос чисто и ясно. Так что команда будет понимать командира с полуслова. Форма с подвесным оголовьем подходит для головы любой формы и не сильно давит на макушку.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
Упаковка, Наушники, Кабель, Документация
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Развернуть
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Гарнитура игровая A4 Bloody G530 имеет виртуальную систему звучания 7.1. Это позволит стать полноценным участником действа на экране. Ни один звук не ускользнет от ушей геймера. Динамики хорошо подходят не только для игр, но и для прослушивания музыки. Звук в них красивый, объемный и мощный. Все благодаря двухкамерной обработке звука. Микрофон всенаправленный и передает голос чисто и ясно. Так что команда будет понимать командира с полуслова. Форма с подвесным оголовьем подходит для головы любой формы и не сильно давит на макушку.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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