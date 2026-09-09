Top.Mail.Ru
Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый - фото 1
Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый - фото 2
Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый - фото 3
Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый - фото 4
Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый - фото 5
Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый - фото 6
Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый - фото 7
Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый - фото 8
Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый - фото 9
Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый - фото 10
Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый - фото 11
Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый - фото 12
Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый - фото 13
Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый - фото 1
  • Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый - фото 2
  • Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый - фото 3
  • Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый - фото 4
  • Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый - фото 5
  • Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый - фото 6
  • Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый - фото 7
  • Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый - фото 8
  • Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый - фото 9
  • Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый - фото 10
  • Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый - фото 11
  • Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый - фото 12
  • Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый - фото 13
  • Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255418
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
Упаковка, Наушники, Кабель, Документация
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
700

Описание товара Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый

Гарнитура игровая A4 Bloody G530 имеет виртуальную систему звучания 7.1. Это позволит стать полноценным участником действа на экране. Ни один звук не ускользнет от ушей геймера. Динамики хорошо подходят не только для игр, но и для прослушивания музыки. Звук в них красивый, объемный и мощный. Все благодаря двухкамерной обработке звука. Микрофон всенаправленный и передает голос чисто и ясно. Так что команда будет понимать командира с полуслова. Форма с подвесным оголовьем подходит для головы любой формы и не сильно давит на макушку.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
Упаковка, Наушники, Кабель, Документация
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.8
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Развернуть
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Гарнитура игровая A4 Bloody G530 имеет виртуальную систему звучания 7.1. Это позволит стать полноценным участником действа на экране. Ни один звук не ускользнет от ушей геймера. Динамики хорошо подходят не только для игр, но и для прослушивания музыки. Звук в них красивый, объемный и мощный. Все благодаря двухкамерной обработке звука. Микрофон всенаправленный и передает голос чисто и ясно. Так что команда будет понимать командира с полуслова. Форма с подвесным оголовьем подходит для головы любой формы и не сильно давит на макушку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники A4Tech Bloody G530 черный/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...