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Наушники A4Tech Bloody G575P черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники A4Tech Bloody G575P черный

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Наушники A4Tech Bloody G575P черный - фото 1
Наушники A4Tech Bloody G575P черный - фото 2
Наушники A4Tech Bloody G575P черный - фото 3
Наушники A4Tech Bloody G575P черный - фото 4
Наушники A4Tech Bloody G575P черный - фото 5
Наушники A4Tech Bloody G575P черный - фото 6
Наушники A4Tech Bloody G575P черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
  • Наушники A4Tech Bloody G575P черный - фото 1
  • Наушники A4Tech Bloody G575P черный - фото 2
  • Наушники A4Tech Bloody G575P черный - фото 3
  • Наушники A4Tech Bloody G575P черный - фото 4
  • Наушники A4Tech Bloody G575P черный - фото 5
  • Наушники A4Tech Bloody G575P черный - фото 6
  • Наушники A4Tech Bloody G575P черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541383
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Размеры в упаковке, см
20х17х5
Вес, г.
700

Описание товара Наушники A4Tech Bloody G575P черный

Проводная гарнитура A4Tech Bloody G575P – игровые наушники накладного типа, которые обеспечивают комфорт и качественное звучание во время прохождения уровней. Модель передает четкий и объемный звук, благодаря чему можно услышать как подкрадывается соперник. Для общения с друзьями предусмотрен съемный микрофон чувствительностью -44 дБ. Технология шумоподавления снижает воздействие окружающих звуков. Проводная гарнитура A4Tech Bloody G575P имеет встроенный контролер, регулятор громкости и кнопку отключения микрофона. RGB-подсветка позволяет создать подходящую атмосферу. Мягкие 3D-амбушюры и сдвоенное оголовье делают наушники практически незаметными в течение нескольких часов. За качество звука отвечают мембранные излучатели диаметром 50 мм. В комплекте есть кабель 2 м для подключения к источнику сигнала. Тканевая оплетка и позолоченный штекер обеспечивают дополнительную защиту элементов от повреждений.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody G575P черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Описание
Проводная гарнитура A4Tech Bloody G575P – игровые наушники накладного типа, которые обеспечивают комфорт и качественное звучание во время прохождения уровней. Модель передает четкий и объемный звук, благодаря чему можно услышать как подкрадывается соперник. Для общения с друзьями предусмотрен съемный микрофон чувствительностью -44 дБ. Технология шумоподавления снижает воздействие окружающих звуков. Проводная гарнитура A4Tech Bloody G575P имеет встроенный контролер, регулятор громкости и кнопку отключения микрофона. RGB-подсветка позволяет создать подходящую атмосферу. Мягкие 3D-амбушюры и сдвоенное оголовье делают наушники практически незаметными в течение нескольких часов. За качество звука отвечают мембранные излучатели диаметром 50 мм. В комплекте есть кабель 2 м для подключения к источнику сигнала. Тканевая оплетка и позолоченный штекер обеспечивают дополнительную защиту элементов от повреждений.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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