Наушники A4Tech Bloody G575P черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G575P черный
Проводная гарнитура A4Tech Bloody G575P – игровые наушники накладного типа, которые обеспечивают комфорт и качественное звучание во время прохождения уровней. Модель передает четкий и объемный звук, благодаря чему можно услышать как подкрадывается соперник. Для общения с друзьями предусмотрен съемный микрофон чувствительностью -44 дБ. Технология шумоподавления снижает воздействие окружающих звуков. Проводная гарнитура A4Tech Bloody G575P имеет встроенный контролер, регулятор громкости и кнопку отключения микрофона. RGB-подсветка позволяет создать подходящую атмосферу. Мягкие 3D-амбушюры и сдвоенное оголовье делают наушники практически незаметными в течение нескольких часов. За качество звука отвечают мембранные излучатели диаметром 50 мм. В комплекте есть кабель 2 м для подключения к источнику сигнала. Тканевая оплетка и позолоченный штекер обеспечивают дополнительную защиту элементов от повреждений.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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