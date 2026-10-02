Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 White 55036940
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 641993
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Размеры в упаковке, см
11х10х5
Вес, г.
100
Описание товара Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 White 55036940
Наушники TWS HUAWEI FreeBuds SE 2 с классическим корпусом лишены проводов в своей конструкции, благодаря чему взыскательный меломан получает полную свободу действий в процессе прослушивания любимого плейлиста. Фирменное качество в сочетании с удобной посадкой позволит наслаждаться музыкальными композициями часами напролет, ни испытывая ни единого намека на дискомфорт. Модель получила закрытое акустическое оформление, благодаря которому звуки окружающей среды не будут вам мешать в процессе прослушивания музыки.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Беспроводные Bluetooth Huawei, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody J437 Black
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитНаушники Oklick HS-L930G Snorter черный/синий
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитГарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитНаушники A4Tech Fstyler BH220 White
-
В наличииЦена 2 090 руб.523 руб. в СплитНаушники Geozon Cosmos (G-S11WHT) White
-
В наличииЦена 2 120 руб.530 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G437 черный
-
В наличииЦена 2 130 руб.533 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G521 белый/черный
-
В наличииЦена 2 130 руб.533 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G521, черная
-
В наличииЦена 2 170 руб.543 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G530 черный/серый
-
В наличииЦена 2 170 руб.543 руб. в СплитНаушники Oklick HS-L810G Anonymous черный
-
В наличииЦена 2 200 руб.550 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G575P черный
-
В наличииЦена 2 220 руб.555 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody G535P черный/серебристый
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Наушники TWS HUAWEI FreeBuds SE 2 с классическим корпусом лишены проводов в своей конструкции, благодаря чему взыскательный меломан получает полную свободу действий в процессе прослушивания любимого плейлиста. Фирменное качество в сочетании с удобной посадкой позволит наслаждаться музыкальными композициями часами напролет, ни испытывая ни единого намека на дискомфорт. Модель получила закрытое акустическое оформление, благодаря которому звуки окружающей среды не будут вам мешать в процессе прослушивания музыки.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Беспроводные Bluetooth Huawei, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Беспроводные Bluetooth Huawei, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 White 55036940 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 White 55036940