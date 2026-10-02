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Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 White 55036940 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 White 55036940

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Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 White 55036940 - фото 1
Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 White 55036940 - фото 2
Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 White 55036940 - фото 3
Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 White 55036940 - фото 4
Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 White 55036940 - фото 5
Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 White 55036940 - фото 6
Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 White 55036940 - фото 7
Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 White 55036940 - фото 8
Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 White 55036940 - фото 9
Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 White 55036940 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 White 55036940 - фото 1
  • Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 White 55036940 - фото 2
  • Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 White 55036940 - фото 3
  • Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 White 55036940 - фото 4
  • Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 White 55036940 - фото 5
  • Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 White 55036940 - фото 6
  • Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 White 55036940 - фото 7
  • Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 White 55036940 - фото 8
  • Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 White 55036940 - фото 9
  • Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 White 55036940 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641993
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Размеры в упаковке, см
11х10х5
Вес, г.
100

Описание товара Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 White 55036940

Наушники TWS HUAWEI FreeBuds SE 2 с классическим корпусом лишены проводов в своей конструкции, благодаря чему взыскательный меломан получает полную свободу действий в процессе прослушивания любимого плейлиста. Фирменное качество в сочетании с удобной посадкой позволит наслаждаться музыкальными композициями часами напролет, ни испытывая ни единого намека на дискомфорт. Модель получила закрытое акустическое оформление, благодаря которому звуки окружающей среды не будут вам мешать в процессе прослушивания музыки.

Отзывы о товаре Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 White 55036940




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Описание
Наушники TWS HUAWEI FreeBuds SE 2 с классическим корпусом лишены проводов в своей конструкции, благодаря чему взыскательный меломан получает полную свободу действий в процессе прослушивания любимого плейлиста. Фирменное качество в сочетании с удобной посадкой позволит наслаждаться музыкальными композициями часами напролет, ни испытывая ни единого намека на дискомфорт. Модель получила закрытое акустическое оформление, благодаря которому звуки окружающей среды не будут вам мешать в процессе прослушивания музыки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Huawei Freebuds SE 2 T0016 White 55036940 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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