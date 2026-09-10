Наушники Sennheiser CX 80S черный (508896)
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%2 180 руб. 3 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 358802
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
20х7х3
Вес, г.
71
Описание товара Наушники Sennheiser CX 80S черный (508896)
Компактность и стильный дизайн наушников олицетворяет функциональность. Малый вес обеспечивает высокую мобильность, а конструкция — простоту при повседневном использовании. Встроенный в кабель интеллектуальный блок управления с микрофоном позволяет легко управлять вызовами и воспроизведением музыки. Три пары ушных адаптеров разных размеров позволяют добиться идеальной посадки, удобства при ношении и оптимальной защиты от окружающего шума для комфортного прослушивания.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
1.2
Складная конструкция
нет
Компактность и стильный дизайн наушников олицетворяет функциональность. Малый вес обеспечивает высокую мобильность, а конструкция — простоту при повседневном использовании. Встроенный в кабель интеллектуальный блок управления с микрофоном позволяет легко управлять вызовами и воспроизведением музыки. Три пары ушных адаптеров разных размеров позволяют добиться идеальной посадки, удобства при ношении и оптимальной защиты от окружающего шума для комфортного прослушивания.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном
Наушники Sennheiser CX 80S черный (508896) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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