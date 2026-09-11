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Наушники A4Tech Bloody G521, черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники A4Tech Bloody G521, черная

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Наушники A4Tech Bloody G521, черная - фото 1
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Наушники A4Tech Bloody G521, черная - фото 3
Наушники A4Tech Bloody G521, черная - фото 4
Наушники A4Tech Bloody G521, черная - фото 5
Наушники A4Tech Bloody G521, черная - фото 6
Наушники A4Tech Bloody G521, черная - фото 7
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Наушники A4Tech Bloody G521, черная - фото 9
Наушники A4Tech Bloody G521, черная - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
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  • Наушники A4Tech Bloody G521, черная - фото 7
  • Наушники A4Tech Bloody G521, черная - фото 8
  • Наушники A4Tech Bloody G521, черная - фото 9
  • Наушники A4Tech Bloody G521, черная - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 576629
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.3
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х4
Вес, г.
650

Описание товара Наушники A4Tech Bloody G521, черная

Проводная гарнитура A4Tech Bloody G521 - это многофункциональные игровые наушники, которые обеспечат вас эффектом полного погружения в атмосферу игры благодаря поддержке виртуального объемного звука 7.1. За счет мягких охватывающих амбушюр, облегченной конструкции и регулируемого оголовья гарантируется комфортная посадка модели на голове и удобство даже во время продолжительных игровых сессий. Представленная в классическом черном цвете корпуса гарнитура выглядит эффектно за счет разноцветной подсветки чашек. Проводная гарнитура A4Tech Bloody G521 оснащена двумя динамическими излучателями с диаметром мембраны 50 мм, обеспечивающими воспроизведение звука в стандартном диапазоне частот - от 20 до 20000 Гц. Благодаря закрытому акустическому оформлению посторонние звуки не смогут испортить ваши впечатления от игры. На одной из чашек предусмотрен микрофон с чувствительностью -45 дБ и системой шумоподавления для качественной связи с тиммейтами. Для подключения наушников используется 2.3-метровый кабель с интерфейсом USB.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody G521, черная




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.3
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Проводная гарнитура A4Tech Bloody G521 - это многофункциональные игровые наушники, которые обеспечат вас эффектом полного погружения в атмосферу игры благодаря поддержке виртуального объемного звука 7.1. За счет мягких охватывающих амбушюр, облегченной конструкции и регулируемого оголовья гарантируется комфортная посадка модели на голове и удобство даже во время продолжительных игровых сессий. Представленная в классическом черном цвете корпуса гарнитура выглядит эффектно за счет разноцветной подсветки чашек. Проводная гарнитура A4Tech Bloody G521 оснащена двумя динамическими излучателями с диаметром мембраны 50 мм, обеспечивающими воспроизведение звука в стандартном диапазоне частот - от 20 до 20000 Гц. Благодаря закрытому акустическому оформлению посторонние звуки не смогут испортить ваши впечатления от игры. На одной из чашек предусмотрен микрофон с чувствительностью -45 дБ и системой шумоподавления для качественной связи с тиммейтами. Для подключения наушников используется 2.3-метровый кабель с интерфейсом USB.
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Доставка
Отзывы


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