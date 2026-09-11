Наушники A4Tech Fstyler FH300U White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Fstyler FH300U White
Оснащена стереофоническим чипсетом DSP (Digital Signal Processing), который уменьшает нежелательный фоновый шум и обеспечивает чистое и четкое звучание. 50-мм динамики: точное воспроизведение звука и комфортное прослушивание в течение нескольких часов. LED подсветка: семь цветов круговой подсветки создают фантастическую атмосферу для прослушивания музыки. Встроенное металлическое оголовье предотвращает деформацию и обеспечивает прочность и долговечность. Мягкие амбушюры из экокожи отличаются хорошей шумоизоляцией и удобной посадкой. Всенаправленный микрофон: уменьшает нежелательный фоновый шум и делает разговор четким. Для удобного управления регулятор громкости расположен на корпусе гарнитуры.
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