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Наушники A4Tech Fstyler FH300U White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники A4Tech Fstyler FH300U White

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Наушники A4Tech Fstyler FH300U White - фото 1
Наушники A4Tech Fstyler FH300U White - фото 2
Наушники A4Tech Fstyler FH300U White - фото 3
Наушники A4Tech Fstyler FH300U White - фото 4
Наушники A4Tech Fstyler FH300U White - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники A4Tech Fstyler FH300U White - фото 1
  • Наушники A4Tech Fstyler FH300U White - фото 2
  • Наушники A4Tech Fstyler FH300U White - фото 3
  • Наушники A4Tech Fstyler FH300U White - фото 4
  • Наушники A4Tech Fstyler FH300U White - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603014
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Размеры в упаковке, см
18х15х3
Вес, г.
465

Описание товара Наушники A4Tech Fstyler FH300U White

Оснащена стереофоническим чипсетом DSP (Digital Signal Processing), который уменьшает нежелательный фоновый шум и обеспечивает чистое и четкое звучание. 50-мм динамики: точное воспроизведение звука и комфортное прослушивание в течение нескольких часов. LED подсветка: семь цветов круговой подсветки создают фантастическую атмосферу для прослушивания музыки. Встроенное металлическое оголовье предотвращает деформацию и обеспечивает прочность и долговечность. Мягкие амбушюры из экокожи отличаются хорошей шумоизоляцией и удобной посадкой. Всенаправленный микрофон: уменьшает нежелательный фоновый шум и делает разговор четким. Для удобного управления регулятор громкости расположен на корпусе гарнитуры.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Fstyler FH300U White




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Описание
Оснащена стереофоническим чипсетом DSP (Digital Signal Processing), который уменьшает нежелательный фоновый шум и обеспечивает чистое и четкое звучание. 50-мм динамики: точное воспроизведение звука и комфортное прослушивание в течение нескольких часов. LED подсветка: семь цветов круговой подсветки создают фантастическую атмосферу для прослушивания музыки. Встроенное металлическое оголовье предотвращает деформацию и обеспечивает прочность и долговечность. Мягкие амбушюры из экокожи отличаются хорошей шумоизоляцией и удобной посадкой. Всенаправленный микрофон: уменьшает нежелательный фоновый шум и делает разговор четким. Для удобного управления регулятор громкости расположен на корпусе гарнитуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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