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Наушники A4Tech Bloody G437 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники A4Tech Bloody G437 черный

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Наушники A4Tech Bloody G437 черный - фото 1
Наушники A4Tech Bloody G437 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
  • Наушники A4Tech Bloody G437 черный - фото 1
  • Наушники A4Tech Bloody G437 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541438
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Наушники A4Tech Bloody G437 черный
2 310 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.8
Размеры в упаковке, см
20х17х5
Вес, г.
300

Описание товара Наушники A4Tech Bloody G437 черный

A4Tech Bloody G437 - игровые наушники с виртуальным звуком 7.1, многоцветной подсветкой и сверхчувствительным микрофоном.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody G437 черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.8
Описание
A4Tech Bloody G437 - игровые наушники с виртуальным звуком 7.1, многоцветной подсветкой и сверхчувствительным микрофоном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Наушники A4Tech Bloody G437 черный - по цене 2310 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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