Наушники A4Tech Bloody G437 черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб.
В наличии
Код товара: 541438
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 310 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.8
Размеры в упаковке, см
20х17х5
Вес, г.
300
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G437 черный
A4Tech Bloody G437 - игровые наушники с виртуальным звуком 7.1, многоцветной подсветкой и сверхчувствительным микрофоном.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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A4Tech Bloody G437 - игровые наушники с виртуальным звуком 7.1, многоцветной подсветкой и сверхчувствительным микрофоном.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Купить Наушники A4Tech Bloody G437 черный - по цене 2310 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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