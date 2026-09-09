Наушники A4Tech Bloody G300 White
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 162701
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники; документация
Цвет
белый
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
700
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G300 White
Игровая гарнитура Bloody G300 гармонично сочетает в себе современный дизайн, высокие технические характеристики, удобство эксплуатации, надежность и отличное качество.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 870 руб.468 руб. в СплитБеспроводные наушники QCY T13X Black (BH23QT26A)
-
В наличииЦена 1 870 руб.468 руб. в СплитБеспроводные наушники QCY T13X White (BH23QT26A)
-
В наличииЦена 1 940 руб.485 руб. в СплитНаушники A4Tech Fstyler BH220 White
-
В наличииЦена 2 010 руб.503 руб. в СплитНаушники A4Tech Bloody M30 белый
-
В наличииЦена 2 020 руб.505 руб. в СплитНаушники Baseus Bowie WX5 True White (A00051000213-00)
-
В наличииЦена 2 040 руб.510 руб. в СплитГарнитура Apple EarPods Lightning MMTN2ZM/A
-
В наличииЦена 2 060 руб. 4 990 руб.515 руб. в СплитНаушники Logitech H390 USB черный (981-000406)
-
В наличииЦена 2 060 руб. 3 194 руб.515 руб. в СплитНаушники Honor Choice Earbuds X5 Pro (5504AALJ) White
-
В наличииЦена 2 090 руб.523 руб. в СплитБеспроводные наушники QCY Arc Buds (HT07) White (BH22HT07A)
-
В наличииЦена 2 090 руб.523 руб. в СплитНаушники Geozon Cosmos (G-S11WHT) White
-
В наличииЦена 2 250 руб.563 руб. в СплитНаушники JBL JR320 (JBLJR320BLU) Blue
-
В наличииЦена 2 260 руб.565 руб. в СплитНаушники Redragon Lamia 2 (77701)
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники; документация
Цвет
белый
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Развернуть
Страна производитель
Китай
Игровая гарнитура Bloody G300 гармонично сочетает в себе современный дизайн, высокие технические характеристики, удобство эксплуатации, надежность и отличное качество.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники A4Tech Bloody G300 White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody G300 White