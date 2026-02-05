Наушники Oklick HS-L810G Anonymous черный
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 512578
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.2
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х7
Вес, г.
155
Описание товара Наушники Oklick HS-L810G Anonymous черный
Описание товара Наушники Oklick HS-L810G Anonymous черный Тип гарнитуры: многоканальная 7.1. Шумоподавление микрофона. Диаметр головок излучателей: 57 мм. Тип коннектора: прямой. Подключение кабеля: одностороннее. Крепление микрофона: гибкий. Регулятор громкости на проводе. Максимальная мощность: 150 мВт. Чувствительность микрофона: 38 дБ. Чувствительность динамика: 119 дБ.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном, Черные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.2
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
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Страна производитель
Китай
Описание товара Наушники Oklick HS-L810G Anonymous черный Тип гарнитуры: многоканальная 7.1. Шумоподавление микрофона. Диаметр головок излучателей: 57 мм. Тип коннектора: прямой. Подключение кабеля: одностороннее. Крепление микрофона: гибкий. Регулятор громкости на проводе. Максимальная мощность: 150 мВт. Чувствительность микрофона: 38 дБ. Чувствительность динамика: 119 дБ.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном, Черные
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном, Черные
Достоинства:
Комментарий:
Пока только положительные эмоции, уши не давит, звук хороший по мне не хватает регулировки микрофона, у меня до этих наушников были с такой функцией это очень удобно но их нет больше в продаже, а так советую к покупке и цена на них не большая.
Достоинства:
Комментарий:
В целом наушники понравились, звук хороший, в сравнение другими наушники примерно такой же цены даже громкие, в повседневе использую на 20% мощности. Из нюансов на уши давят прилично и блок управления громкостью, микрофоном и подсветкой расположен как то сильно низко (ниже живота) мешает как то.
Достоинства:
Комментарий:
проверил всё работает спасибо продавцу рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Беру уже вторые, пользуюсь почти третий год очень активно, для своей цены это просто супер, микрофон хороший, дужки металлические, уши не давят можно сидеть часами. Только не забывайте про раздавленные круги на волосах особенно если надевать на мокрую голову)
Достоинства:
Комментарий:
ну качество упаковки конечно оставляет желать лучшего, а так в целом норм наушники, подключились легко, микрофон даже вроде нормальный, звук не хрипит, ну посмотрим через месяц, за такую цену я ожидал гораздо меньшего
Достоинства:
Комментарий:
Через так называемый микрофон, не слышит почти никто, пришлось скачивать усилитель в интернете
Достоинства:
Комментарий:
Микрофон пока не проверял. А так наушники неплохие.
Достоинства:
Комментарий:
отличный микрофон работает звучат хорошо рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Классные наушники, все работает, звук хороший и звук от микрофона тоже хороший конечно было бы идеально если бы было всё только через usb, но и так нормально
Достоинства:
Комментарий:
Брал сыну в подарок сказал норм звук и микрофон норм.
Достоинства:
Комментарий:
наушники работают отлично,а вот микрофон работает очень плохо,рыпит и почти не слышно
Достоинства:
Комментарий:
всё супер,сыну понравилисьподключение быстрое.продавцу и причастным,огромное спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
отличные игровые наушники, звук четкий хорошо ориентируют в пространстве, микрофон хорошо передает голос
Достоинства:
Комментарий:
Мужу нравится, играет в танки, говорит все отлично, никого вокруг не слышит
Достоинства:
Комментарий:
Подарил внуку очень доволен. Спасибо за качественный товар.
Достоинства:
Комментарий:
Норм уши, но левый динамик дребезжит, очень бесит.
Достоинства:
Комментарий:
пользуюсь пол года, качество хорошее, звук без нареканий, весь функционал работает как надо, микрофон не фонит, мне нравится
Достоинства:
Комментарий:
наушники пришли быстро, всё работает, играют отлично, бас хороший
Достоинства:
Комментарий:
Товар дошел в срок. Упакован качественно. Сами наушники хорошие. Материал приятный на ощупь, кабель оплетен. Звук наушников качественный, звук микрофона четкий и разборчивый.
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники, только непонятно включен микрофон или нет, узнать можно только посмотрев в компьютер на панель
Достоинства:
Комментарий:
Звук нормальный, показались несколько громоздкими (может привыкнуть нужно), исполнение качественное, кабель надёжный, понравилось управление на кабеле. Впрочем всё как в описании - рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Из бюджетных (до 2000), на мой взгляд, одни из самых лучших.
Достоинства:
Комментарий:
Продержались 8 месяцев, оказался слабый провод, хотя в оплётке. Сначала затрещал микрофон, потом пропал звук. Надо сказать, что довольно приятный звук и очень удобные.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники,брал в офис для видеоконференций. Качество звука на высоте, легки и просты в подключении
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие большие наушники, не тяжелые. За эти деньги ок. Пришли целые, упаковка не нарушена. Да, левый звучит чуть громче, особо не напрягает.
Достоинства:
Комментарий:
Звук меня порадовал. На твердую 4. Качество материалов на 3. Микрофон средний, тоже на 3.Но впечатление они оставили хорошее. Коробка - стыдоба
Достоинства:
Комментарий:
пацаны в восторге. теперь оба в наушниках постоянно.
Достоинства:
Комментарий:
микроыон кажется не очень хороший или дис так режет качество
Наушники Oklick HS-L810G Anonymous черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Oklick HS-L810G Anonymous черный
Достоинства:
Комментарий:
Пока только положительные эмоции, уши не давит, звук хороший по мне не хватает регулировки микрофона, у меня до этих наушников были с такой функцией это очень удобно но их нет больше в продаже, а так советую к покупке и цена на них не большая.
Достоинства:
Комментарий:
В целом наушники понравились, звук хороший, в сравнение другими наушники примерно такой же цены даже громкие, в повседневе использую на 20% мощности. Из нюансов на уши давят прилично и блок управления громкостью, микрофоном и подсветкой расположен как то сильно низко (ниже живота) мешает как то.
Достоинства:
Комментарий:
проверил всё работает спасибо продавцу рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Беру уже вторые, пользуюсь почти третий год очень активно, для своей цены это просто супер, микрофон хороший, дужки металлические, уши не давят можно сидеть часами. Только не забывайте про раздавленные круги на волосах особенно если надевать на мокрую голову)
Достоинства:
Комментарий:
ну качество упаковки конечно оставляет желать лучшего, а так в целом норм наушники, подключились легко, микрофон даже вроде нормальный, звук не хрипит, ну посмотрим через месяц, за такую цену я ожидал гораздо меньшего
Достоинства:
Комментарий:
Через так называемый микрофон, не слышит почти никто, пришлось скачивать усилитель в интернете
Достоинства:
Комментарий:
Микрофон пока не проверял. А так наушники неплохие.
Достоинства:
Комментарий:
отличный микрофон работает звучат хорошо рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Классные наушники, все работает, звук хороший и звук от микрофона тоже хороший конечно было бы идеально если бы было всё только через usb, но и так нормально
Достоинства:
Комментарий:
Брал сыну в подарок сказал норм звук и микрофон норм.
Достоинства:
Комментарий:
наушники работают отлично,а вот микрофон работает очень плохо,рыпит и почти не слышно
Достоинства:
Комментарий:
всё супер,сыну понравилисьподключение быстрое.продавцу и причастным,огромное спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
отличные игровые наушники, звук четкий хорошо ориентируют в пространстве, микрофон хорошо передает голос
Достоинства:
Комментарий:
Мужу нравится, играет в танки, говорит все отлично, никого вокруг не слышит
Достоинства:
Комментарий:
Подарил внуку очень доволен. Спасибо за качественный товар.
Достоинства:
Комментарий:
Норм уши, но левый динамик дребезжит, очень бесит.
Достоинства:
Комментарий:
пользуюсь пол года, качество хорошее, звук без нареканий, весь функционал работает как надо, микрофон не фонит, мне нравится
Достоинства:
Комментарий:
наушники пришли быстро, всё работает, играют отлично, бас хороший
Достоинства:
Комментарий:
Товар дошел в срок. Упакован качественно. Сами наушники хорошие. Материал приятный на ощупь, кабель оплетен. Звук наушников качественный, звук микрофона четкий и разборчивый.
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники, только непонятно включен микрофон или нет, узнать можно только посмотрев в компьютер на панель
Достоинства:
Комментарий:
Звук нормальный, показались несколько громоздкими (может привыкнуть нужно), исполнение качественное, кабель надёжный, понравилось управление на кабеле. Впрочем всё как в описании - рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Из бюджетных (до 2000), на мой взгляд, одни из самых лучших.
Достоинства:
Комментарий:
Продержались 8 месяцев, оказался слабый провод, хотя в оплётке. Сначала затрещал микрофон, потом пропал звук. Надо сказать, что довольно приятный звук и очень удобные.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники,брал в офис для видеоконференций. Качество звука на высоте, легки и просты в подключении
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие большие наушники, не тяжелые. За эти деньги ок. Пришли целые, упаковка не нарушена. Да, левый звучит чуть громче, особо не напрягает.
Достоинства:
Комментарий:
Звук меня порадовал. На твердую 4. Качество материалов на 3. Микрофон средний, тоже на 3.Но впечатление они оставили хорошее. Коробка - стыдоба
Достоинства:
Комментарий:
пацаны в восторге. теперь оба в наушниках постоянно.
Достоинства:
Комментарий:
микроыон кажется не очень хороший или дис так режет качество