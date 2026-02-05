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Наушники Oklick HS-L810G Anonymous черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Oklick HS-L810G Anonymous черный

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Наушники Oklick HS-L810G Anonymous черный - фото 1
Наушники Oklick HS-L810G Anonymous черный - фото 2
Наушники Oklick HS-L810G Anonymous черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Oklick HS-L810G Anonymous черный - фото 1
  • Наушники Oklick HS-L810G Anonymous черный - фото 2
  • Наушники Oklick HS-L810G Anonymous черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512578
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.2
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х7
Вес, г.
155

Описание товара Наушники Oklick HS-L810G Anonymous черный

Описание товара Наушники Oklick HS-L810G Anonymous черный Тип гарнитуры: многоканальная 7.1. Шумоподавление микрофона. Диаметр головок излучателей: 57 мм. Тип коннектора: прямой. Подключение кабеля: одностороннее. Крепление микрофона: гибкий. Регулятор громкости на проводе. Максимальная мощность: 150 мВт. Чувствительность микрофона: 38 дБ. Чувствительность динамика: 119 дБ.

Отзывы о товаре Наушники Oklick HS-L810G Anonymous черный

Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Евгений Х.

Достоинства:


Комментарий:
Пока только положительные эмоции, уши не давит, звук хороший по мне не хватает регулировки микрофона, у меня до этих наушников были с такой функцией это очень удобно но их нет больше в продаже, а так советую к покупке и цена на них не большая.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Дмитрий Ю.

Достоинства:


Комментарий:
В целом наушники понравились, звук хороший, в сравнение другими наушники примерно такой же цены даже громкие, в повседневе использую на 20% мощности. Из нюансов на уши давят прилично и блок управления громкостью, микрофоном и подсветкой расположен как то сильно низко (ниже живота) мешает как то.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
проверил всё работает спасибо продавцу рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Дайтепакетатоневлезает

Достоинства:


Комментарий:
Беру уже вторые, пользуюсь почти третий год очень активно, для своей цены это просто супер, микрофон хороший, дужки металлические, уши не давят можно сидеть часами. Только не забывайте про раздавленные круги на волосах особенно если надевать на мокрую голову)
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
ну качество упаковки конечно оставляет желать лучшего, а так в целом норм наушники, подключились легко, микрофон даже вроде нормальный, звук не хрипит, ну посмотрим через месяц, за такую цену я ожидал гораздо меньшего
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Через так называемый микрофон, не слышит почти никто, пришлось скачивать усилитель в интернете
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Микрофон пока не проверял. А так наушники неплохие.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Игнат Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отличный микрофон работает звучат хорошо рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Юлия Л.

Достоинства:


Комментарий:
Классные наушники, все работает, звук хороший и звук от микрофона тоже хороший конечно было бы идеально если бы было всё только через usb, но и так нормально
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Пинашин Александр

Достоинства:


Комментарий:
Брал сыну в подарок сказал норм звук и микрофон норм.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Анна Д.

Достоинства:


Комментарий:
наушники работают отлично,а вот микрофон работает очень плохо,рыпит и почти не слышно
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Евгения П.

Достоинства:


Комментарий:
всё супер,сыну понравилисьподключение быстрое.продавцу и причастным,огромное спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2026
Кирилл Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличные игровые наушники, звук четкий хорошо ориентируют в пространстве, микрофон хорошо передает голос
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Мужу нравится, играет в танки, говорит все отлично, никого вокруг не слышит
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2025
Анатолий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Подарил внуку очень доволен. Спасибо за качественный товар.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Норм уши, но левый динамик дребезжит, очень бесит.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Лазар Г.

Достоинства:


Комментарий:
пользуюсь пол года, качество хорошее, звук без нареканий, весь функционал работает как надо, микрофон не фонит, мне нравится
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Артём

Достоинства:


Комментарий:
наушники пришли быстро, всё работает, играют отлично, бас хороший
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Богдан П.

Достоинства:


Комментарий:
Товар дошел в срок. Упакован качественно. Сами наушники хорошие. Материал приятный на ощупь, кабель оплетен. Звук наушников качественный, звук микрофона четкий и разборчивый.
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники, только непонятно включен микрофон или нет, узнать можно только посмотрев в компьютер на панель
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Звук нормальный, показались несколько громоздкими (может привыкнуть нужно), исполнение качественное, кабель надёжный, понравилось управление на кабеле. Впрочем всё как в описании - рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Из бюджетных (до 2000), на мой взгляд, одни из самых лучших.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Продержались 8 месяцев, оказался слабый провод, хотя в оплётке. Сначала затрещал микрофон, потом пропал звук. Надо сказать, что довольно приятный звук и очень удобные.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Alejandro

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники,брал в офис для видеоконференций. Качество звука на высоте, легки и просты в подключении
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие большие наушники, не тяжелые. За эти деньги ок. Пришли целые, упаковка не нарушена. Да, левый звучит чуть громче, особо не напрягает.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Александр Сергеевич

Достоинства:


Комментарий:
Звук меня порадовал. На твердую 4. Качество материалов на 3. Микрофон средний, тоже на 3.Но впечатление они оставили хорошее. Коробка - стыдоба
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Кирилл П.

Достоинства:


Комментарий:
пацаны в восторге. теперь оба в наушниках постоянно.
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2023
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
микроыон кажется не очень хороший или дис так режет качество



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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.2
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники Oklick HS-L810G Anonymous черный Тип гарнитуры: многоканальная 7.1. Шумоподавление микрофона. Диаметр головок излучателей: 57 мм. Тип коннектора: прямой. Подключение кабеля: одностороннее. Крепление микрофона: гибкий. Регулятор громкости на проводе. Максимальная мощность: 150 мВт. Чувствительность микрофона: 38 дБ. Чувствительность динамика: 119 дБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Евгений Х.

Достоинства:


Комментарий:
Пока только положительные эмоции, уши не давит, звук хороший по мне не хватает регулировки микрофона, у меня до этих наушников были с такой функцией это очень удобно но их нет больше в продаже, а так советую к покупке и цена на них не большая.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Дмитрий Ю.

Достоинства:


Комментарий:
В целом наушники понравились, звук хороший, в сравнение другими наушники примерно такой же цены даже громкие, в повседневе использую на 20% мощности. Из нюансов на уши давят прилично и блок управления громкостью, микрофоном и подсветкой расположен как то сильно низко (ниже живота) мешает как то.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
проверил всё работает спасибо продавцу рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Дайтепакетатоневлезает

Достоинства:


Комментарий:
Беру уже вторые, пользуюсь почти третий год очень активно, для своей цены это просто супер, микрофон хороший, дужки металлические, уши не давят можно сидеть часами. Только не забывайте про раздавленные круги на волосах особенно если надевать на мокрую голову)
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
ну качество упаковки конечно оставляет желать лучшего, а так в целом норм наушники, подключились легко, микрофон даже вроде нормальный, звук не хрипит, ну посмотрим через месяц, за такую цену я ожидал гораздо меньшего
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Через так называемый микрофон, не слышит почти никто, пришлось скачивать усилитель в интернете
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2026
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Микрофон пока не проверял. А так наушники неплохие.
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Игнат Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отличный микрофон работает звучат хорошо рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Юлия Л.

Достоинства:


Комментарий:
Классные наушники, все работает, звук хороший и звук от микрофона тоже хороший конечно было бы идеально если бы было всё только через usb, но и так нормально
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Пинашин Александр

Достоинства:


Комментарий:
Брал сыну в подарок сказал норм звук и микрофон норм.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Анна Д.

Достоинства:


Комментарий:
наушники работают отлично,а вот микрофон работает очень плохо,рыпит и почти не слышно
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Евгения П.

Достоинства:


Комментарий:
всё супер,сыну понравилисьподключение быстрое.продавцу и причастным,огромное спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2026
Кирилл Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличные игровые наушники, звук четкий хорошо ориентируют в пространстве, микрофон хорошо передает голос
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2025
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Мужу нравится, играет в танки, говорит все отлично, никого вокруг не слышит
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2025
Анатолий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Подарил внуку очень доволен. Спасибо за качественный товар.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Норм уши, но левый динамик дребезжит, очень бесит.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Лазар Г.

Достоинства:


Комментарий:
пользуюсь пол года, качество хорошее, звук без нареканий, весь функционал работает как надо, микрофон не фонит, мне нравится
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Артём

Достоинства:


Комментарий:
наушники пришли быстро, всё работает, играют отлично, бас хороший
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Богдан П.

Достоинства:


Комментарий:
Товар дошел в срок. Упакован качественно. Сами наушники хорошие. Материал приятный на ощупь, кабель оплетен. Звук наушников качественный, звук микрофона четкий и разборчивый.
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники, только непонятно включен микрофон или нет, узнать можно только посмотрев в компьютер на панель
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Звук нормальный, показались несколько громоздкими (может привыкнуть нужно), исполнение качественное, кабель надёжный, понравилось управление на кабеле. Впрочем всё как в описании - рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Из бюджетных (до 2000), на мой взгляд, одни из самых лучших.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Продержались 8 месяцев, оказался слабый провод, хотя в оплётке. Сначала затрещал микрофон, потом пропал звук. Надо сказать, что довольно приятный звук и очень удобные.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Alejandro

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие наушники,брал в офис для видеоконференций. Качество звука на высоте, легки и просты в подключении
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие большие наушники, не тяжелые. За эти деньги ок. Пришли целые, упаковка не нарушена. Да, левый звучит чуть громче, особо не напрягает.
Источник: Яндекс Маркет
20.11.2024
Александр Сергеевич

Достоинства:


Комментарий:
Звук меня порадовал. На твердую 4. Качество материалов на 3. Микрофон средний, тоже на 3.Но впечатление они оставили хорошее. Коробка - стыдоба
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2024
Кирилл П.

Достоинства:


Комментарий:
пацаны в восторге. теперь оба в наушниках постоянно.
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2023
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
микроыон кажется не очень хороший или дис так режет качество


Наушники Oklick HS-L810G Anonymous черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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