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Наушники A4Tech Bloody G330P Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники A4Tech Bloody G330P Black

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Наушники A4Tech Bloody G330P Black - фото 1
Наушники A4Tech Bloody G330P Black - фото 2
Наушники A4Tech Bloody G330P Black - фото 3
Наушники A4Tech Bloody G330P Black - фото 4
Наушники A4Tech Bloody G330P Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники A4Tech Bloody G330P Black - фото 1
  • Наушники A4Tech Bloody G330P Black - фото 2
  • Наушники A4Tech Bloody G330P Black - фото 3
  • Наушники A4Tech Bloody G330P Black - фото 4
  • Наушники A4Tech Bloody G330P Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621319
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
630

Описание товара Наушники A4Tech Bloody G330P Black

Проводная гарнитура A4Tech Bloody G330p выполнена в черном корпусе с мягкими охватывающими амбушюрами. Фиксация на сдвоенное регулируемое оголовье позволяет легко настроить комфортную посадку наушников, чтобы не ощущать дискомфорта, находясь в них долгое время. Для связи с устройствами используется кабель длиной 2 м. Корпус гарнитуры дополняет круговая мерцающая подсветка, которая создает особую атмосферу игры.На корпусе A4Tech Bloody G330p зафиксирован всенаправленный микрофон, который можно отодвинуть, когда он не нужен. Благодаря функции шумоподавления он уменьшает фоновые шумы. В результате ваш собеседник слышит четкий голос, что повышает качество разговора. В основе наушников ? динамики диаметром 50 мм, которые благодаря обработке мембраны лазерным методом точно воспроизводят звук в диапазоне 20-20000 Гц, выделяя басы. На кабеле находится пульт управления для отключения микрофона. Также предусмотрено колесико регулировки громкости.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody G330P Black




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Описание
Проводная гарнитура A4Tech Bloody G330p выполнена в черном корпусе с мягкими охватывающими амбушюрами. Фиксация на сдвоенное регулируемое оголовье позволяет легко настроить комфортную посадку наушников, чтобы не ощущать дискомфорта, находясь в них долгое время. Для связи с устройствами используется кабель длиной 2 м. Корпус гарнитуры дополняет круговая мерцающая подсветка, которая создает особую атмосферу игры.На корпусе A4Tech Bloody G330p зафиксирован всенаправленный микрофон, который можно отодвинуть, когда он не нужен. Благодаря функции шумоподавления он уменьшает фоновые шумы. В результате ваш собеседник слышит четкий голос, что повышает качество разговора. В основе наушников ? динамики диаметром 50 мм, которые благодаря обработке мембраны лазерным методом точно воспроизводят звук в диапазоне 20-20000 Гц, выделяя басы. На кабеле находится пульт управления для отключения микрофона. Также предусмотрено колесико регулировки громкости.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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