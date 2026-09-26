Наушники A4Tech Bloody G330P Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G330P Black
Проводная гарнитура A4Tech Bloody G330p выполнена в черном корпусе с мягкими охватывающими амбушюрами. Фиксация на сдвоенное регулируемое оголовье позволяет легко настроить комфортную посадку наушников, чтобы не ощущать дискомфорта, находясь в них долгое время. Для связи с устройствами используется кабель длиной 2 м. Корпус гарнитуры дополняет круговая мерцающая подсветка, которая создает особую атмосферу игры.На корпусе A4Tech Bloody G330p зафиксирован всенаправленный микрофон, который можно отодвинуть, когда он не нужен. Благодаря функции шумоподавления он уменьшает фоновые шумы. В результате ваш собеседник слышит четкий голос, что повышает качество разговора. В основе наушников ? динамики диаметром 50 мм, которые благодаря обработке мембраны лазерным методом точно воспроизводят звук в диапазоне 20-20000 Гц, выделяя басы. На кабеле находится пульт управления для отключения микрофона. Также предусмотрено колесико регулировки громкости.
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