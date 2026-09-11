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Наушники A4Tech Bloody G350 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники A4Tech Bloody G350 черный

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Наушники A4Tech Bloody G350 черный - фото 3
Наушники A4Tech Bloody G350 черный - фото 4
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Наушники A4Tech Bloody G350 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
  • Наушники A4Tech Bloody G350 черный - фото 1
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  • Наушники A4Tech Bloody G350 черный - фото 3
  • Наушники A4Tech Bloody G350 черный - фото 4
  • Наушники A4Tech Bloody G350 черный - фото 5
  • Наушники A4Tech Bloody G350 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541437
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х5
Вес, г.
710

Описание товара Наушники A4Tech Bloody G350 черный

Проводная гарнитура A4Tech Bloody G350 представляет собой игровое устройство с виртуальным звучанием, соответствующим формату 7.1. Модель выполнена в черном корпусе и крепится на регулируемое оголовье. Мягкие амбушюры обеспечивают комфорт при длительном нахождении в наушниках. мягкие амбушюры, регулируемое оголовье. Наушники A4Tech Bloody G350 демонстрируют объемный звук, поддерживая воспроизведения в диапазоне 20-20000 Гц. Такой звук поможет погрузиться в игровой виртуальный мир, легко определять нахождение противников. Для общения с союзниками в корпус встроен однонаправленный микрофон, который отличается функцией шумоподавления. Это позволяет ему уменьшать фоновый шум. Конструкция устройства предусматривает наличие динамиков диаметром 50 мм с неодимовыми магнитами. Они гарантируют высокую четкость воспроизведения и мощные басы, позволяя насладиться звучанием без искажений. Особенность наушников во встроенной разноцветной подсветке, подчеркивающей атмосферу игрового процесса. Для регулировки громкости предусмотрено специальное колесико, также для управления используются кнопки активации микрофона и подсветки. Наушники поддерживают проводное подключение при помощи кабеля длиной 2 м.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody G350 черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Страна производитель
Китай
Описание
Проводная гарнитура A4Tech Bloody G350 представляет собой игровое устройство с виртуальным звучанием, соответствующим формату 7.1. Модель выполнена в черном корпусе и крепится на регулируемое оголовье. Мягкие амбушюры обеспечивают комфорт при длительном нахождении в наушниках. мягкие амбушюры, регулируемое оголовье. Наушники A4Tech Bloody G350 демонстрируют объемный звук, поддерживая воспроизведения в диапазоне 20-20000 Гц. Такой звук поможет погрузиться в игровой виртуальный мир, легко определять нахождение противников. Для общения с союзниками в корпус встроен однонаправленный микрофон, который отличается функцией шумоподавления. Это позволяет ему уменьшать фоновый шум. Конструкция устройства предусматривает наличие динамиков диаметром 50 мм с неодимовыми магнитами. Они гарантируют высокую четкость воспроизведения и мощные басы, позволяя насладиться звучанием без искажений. Особенность наушников во встроенной разноцветной подсветке, подчеркивающей атмосферу игрового процесса. Для регулировки громкости предусмотрено специальное колесико, также для управления используются кнопки активации микрофона и подсветки. Наушники поддерживают проводное подключение при помощи кабеля длиной 2 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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