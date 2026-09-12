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Наушники A4Tech Bloody G260 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники A4Tech Bloody G260 Black

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Наушники A4Tech Bloody G260 Black - фото 6
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Наушники A4Tech Bloody G260 Black - фото 14
Наушники A4Tech Bloody G260 Black - фото 15
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
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  • Наушники A4Tech Bloody G260 Black - фото 7
  • Наушники A4Tech Bloody G260 Black - фото 8
  • Наушники A4Tech Bloody G260 Black - фото 9
  • Наушники A4Tech Bloody G260 Black - фото 10
  • Наушники A4Tech Bloody G260 Black - фото 11
  • Наушники A4Tech Bloody G260 Black - фото 12
  • Наушники A4Tech Bloody G260 Black - фото 13
  • Наушники A4Tech Bloody G260 Black - фото 14
  • Наушники A4Tech Bloody G260 Black - фото 15
  • Наушники A4Tech Bloody G260 Black - фото 16
  • Наушники A4Tech Bloody G260 Black - фото 17
  • Наушники A4Tech Bloody G260 Black - фото 18
  • Наушники A4Tech Bloody G260 Black - фото 19
  • Наушники A4Tech Bloody G260 Black - фото 20
  • Наушники A4Tech Bloody G260 Black - фото 21
  • Наушники A4Tech Bloody G260 Black - фото 22
  • Наушники A4Tech Bloody G260 Black - фото 23
  • Наушники A4Tech Bloody G260 Black - фото 24
  • Наушники A4Tech Bloody G260 Black - фото 25
  • Наушники A4Tech Bloody G260 Black - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661217
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
Игровая гарнитура, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
660

Описание товара Наушники A4Tech Bloody G260 Black

Наушники A4Tech Bloody G260, черный (G260) созданы для тех, кто ищет полное погружение в игру без отвлекающих шумов. Закрытая акустическая конструкция и накладные амбушюры обеспечивают комфорт во время длительных сессий, а виртуальный объемный звук 7.1 позволяет точно определять направление шагов противника. С чувствительностью динамика 105 дБ и частотным диапазоном от 20 Гц до 20 кГц звучание выходит насыщенным и детализированным, идеальным для динамичных баталий. Проводные наушники подключаются через USB с односторонним кабелем длиной 2 м, что упрощает использование за ПК без лишних проводов под рукой. Незапутывающийся плетеный шнур и регулятор громкости на проводе добавляют удобства, а поворотный всенаправленный микрофон с шумоподавлением и чувствительностью 42 дБ передает голос четко даже в шумной обстановке. Диаметр излучателей 50 мм и импеданс 16 Ом гарантируют мощный бас без искажений, а функция выключения микрофона помогает быстро переключаться между общением и сольной игрой. В отличие от вставных наушников, эти модели с оголовьем лучше изолируют от внешних помех, сохраняя вес всего 288 г для легкости ношения. Проводные вставные наушники часто уступают в комфорте для многочасового гейминга, но A4Tech Bloody G260 ориентированы именно на энтузиастов с многоканальным звучанием. Верхняя граница микрофона до 10 кГц обеспечивает ясную передачу команд в команде, а прямой коннектор минимизирует задержки. Такие характеристики подходят для киберспорта или стриминга, где важны точность позиционирования и надежность подключения без батареек. По итогу, модель сочетает профессиональные опции в компактном черном корпусе, подчеркивая фокус на производительности.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody G260 Black




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
Игровая гарнитура, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники A4Tech Bloody G260, черный (G260) созданы для тех, кто ищет полное погружение в игру без отвлекающих шумов. Закрытая акустическая конструкция и накладные амбушюры обеспечивают комфорт во время длительных сессий, а виртуальный объемный звук 7.1 позволяет точно определять направление шагов противника. С чувствительностью динамика 105 дБ и частотным диапазоном от 20 Гц до 20 кГц звучание выходит насыщенным и детализированным, идеальным для динамичных баталий. Проводные наушники подключаются через USB с односторонним кабелем длиной 2 м, что упрощает использование за ПК без лишних проводов под рукой. Незапутывающийся плетеный шнур и регулятор громкости на проводе добавляют удобства, а поворотный всенаправленный микрофон с шумоподавлением и чувствительностью 42 дБ передает голос четко даже в шумной обстановке. Диаметр излучателей 50 мм и импеданс 16 Ом гарантируют мощный бас без искажений, а функция выключения микрофона помогает быстро переключаться между общением и сольной игрой. В отличие от вставных наушников, эти модели с оголовьем лучше изолируют от внешних помех, сохраняя вес всего 288 г для легкости ношения. Проводные вставные наушники часто уступают в комфорте для многочасового гейминга, но A4Tech Bloody G260 ориентированы именно на энтузиастов с многоканальным звучанием. Верхняя граница микрофона до 10 кГц обеспечивает ясную передачу команд в команде, а прямой коннектор минимизирует задержки. Такие характеристики подходят для киберспорта или стриминга, где важны точность позиционирования и надежность подключения без батареек. По итогу, модель сочетает профессиональные опции в компактном черном корпусе, подчеркивая фокус на производительности.
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Отзывы


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