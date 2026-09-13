Top.Mail.Ru
Наушники Realme Buds T200x черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Realme Buds T200x черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники Realme Buds T200x черный - фото 1
Наушники Realme Buds T200x черный - фото 2
Наушники Realme Buds T200x черный - фото 3
Наушники Realme Buds T200x черный - фото 4
Наушники Realme Buds T200x черный - фото 5
Наушники Realme Buds T200x черный - фото 6
Наушники Realme Buds T200x черный - фото 7
Наушники Realme Buds T200x черный - фото 8
Наушники Realme Buds T200x черный - фото 9
Наушники Realme Buds T200x черный - фото 10
Наушники Realme Buds T200x черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Realme Buds T200x черный - фото 1
  • Наушники Realme Buds T200x черный - фото 2
  • Наушники Realme Buds T200x черный - фото 3
  • Наушники Realme Buds T200x черный - фото 4
  • Наушники Realme Buds T200x черный - фото 5
  • Наушники Realme Buds T200x черный - фото 6
  • Наушники Realme Buds T200x черный - фото 7
  • Наушники Realme Buds T200x черный - фото 8
  • Наушники Realme Buds T200x черный - фото 9
  • Наушники Realme Buds T200x черный - фото 10
  • Наушники Realme Buds T200x черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714117
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
2 пары сменных амбушюр, документация, зарядная станция-футляр
Цвет
черный
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
7
Время работы (с зарядным кейсом)
48
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х5
Вес, г.
300

Описание товара Наушники Realme Buds T200x черный

Наушники TWS Realme Buds T200Х – полностью беспроводная модель с работой по Bluetooth и четким сигналом на расстоянии от устройства до 10 м. Микрофоны с шумоподавлением отсекают уличный шум и подобные посторонние звуки во время разговора по телефону. Режим прозрачности делает звуковой поток более плавным и фоновым, помогает сосредоточиться на общении. Модель поддерживает управление со смартфона для контроля уровня заряда, настройки команд сенсорных кнопок и других функций.

Отзывы о товаре Наушники Realme Buds T200x черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
2 пары сменных амбушюр, документация, зарядная станция-футляр
Цвет
черный
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
7
Время работы (с зарядным кейсом)
48
Развернуть
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники TWS Realme Buds T200Х – полностью беспроводная модель с работой по Bluetooth и четким сигналом на расстоянии от устройства до 10 м. Микрофоны с шумоподавлением отсекают уличный шум и подобные посторонние звуки во время разговора по телефону. Режим прозрачности делает звуковой поток более плавным и фоновым, помогает сосредоточиться на общении. Модель поддерживает управление со смартфона для контроля уровня заряда, настройки команд сенсорных кнопок и других функций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Realme Buds T200x черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...