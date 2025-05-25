Наушники Logitech H390 USB черный (981-000406)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники Logitech H390 USB черный (981-000406)
Наушники Logitech – это высококачественное аудиоустройство, идеально подходящее для повседневного использования, работы и развлечений. Эти накладные наушники отличаются стильным черным дизайном и продуманной эргономикой, обеспечивающей комфорт даже при длительном ношении. Основные характеристики данной модели включают в себя наличие встроенного микрофона, что делает наушники отличным выбором для онлайн-конференций, звонков или общения в играх. Проводное подключение с длиной кабеля 2,4 метра позволяет свободно перемещаться, не теряя при этом качество связи. USB-разъем обеспечивает быструю и надежную передачу данных, минимизируя задержки звука. Сопротивление в 32? гарантирует оптимальное звучание, делая звук более чистым и сбалансированным. Независимо от того, слушаете ли вы музыку, смотрите фильмы или участвуете в видеозвонках, наушники Logitech подарят вам насыщенное и детализированное звучание. Эти наушники – идеальное сочетание функциональности и современного стиля, которые удовлетворят потребности как обычных пользователей, так и профессионалов.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
В целом все прекрасно, но давит вначале на уши
Достоинства:
Комментарий:
После первого теста, вроде все нормально - слышимость хорошая, микрофон тоже на уровне.
Достоинства:
Комментарий:
Давит на голову, не совсем удобные
Достоинства:
Комментарий:
звук хороший на вход, на звонках пока не пробовал, вроде работает
Достоинства:
Комментарий:
отличный звук при разговоре в обе стороны
Достоинства:
Комментарий:
хороший звук, не надо ничего настраивать, пока нет нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
СПАСИБО!!!Эта гарнитура просто космос, качество микрофона и динамиков на высоте! Покупаю ту же саму. потому что я оборвала шнур сама, они работали 2 года без нареканий. В цене заметная разница с ДНС, а гарнитура та же! Ребята не ищите, купите эту. спасибо продавцу. Наконец могу работать.
Достоинства:
Комментарий:
классные, удобные очень понравились , рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Нашники хорошие, без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
В целом хорошая гарнитура, звук отличный. Цена - лучшая на рынке, осталось привыкнуть к проводам. Купила ее, как временную/запасную, пока ищу ресивер от привычной и любимой Logitech h800
Достоинства:
Комментарий:
Брала для онлайн занятий, чтобы внешний шум сильно не мешал. Гарнитура настроилась автоматически, проблем не вызвала, сидит удобно, слышимость отличная. Спасибо за быструю доставку.
Отзывы о товаре Наушники Logitech H390 USB черный (981-000406)
Достоинства:
Комментарий:
В целом все прекрасно, но давит вначале на уши
Достоинства:
Комментарий:
После первого теста, вроде все нормально - слышимость хорошая, микрофон тоже на уровне.
Достоинства:
Комментарий:
Давит на голову, не совсем удобные
Достоинства:
Комментарий:
звук хороший на вход, на звонках пока не пробовал, вроде работает
Достоинства:
Комментарий:
отличный звук при разговоре в обе стороны
Достоинства:
Комментарий:
хороший звук, не надо ничего настраивать, пока нет нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар, продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
СПАСИБО!!!Эта гарнитура просто космос, качество микрофона и динамиков на высоте! Покупаю ту же саму. потому что я оборвала шнур сама, они работали 2 года без нареканий. В цене заметная разница с ДНС, а гарнитура та же! Ребята не ищите, купите эту. спасибо продавцу. Наконец могу работать.
Достоинства:
Комментарий:
классные, удобные очень понравились , рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Нашники хорошие, без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
В целом хорошая гарнитура, звук отличный. Цена - лучшая на рынке, осталось привыкнуть к проводам. Купила ее, как временную/запасную, пока ищу ресивер от привычной и любимой Logitech h800
Достоинства:
Комментарий:
Брала для онлайн занятий, чтобы внешний шум сильно не мешал. Гарнитура настроилась автоматически, проблем не вызвала, сидит удобно, слышимость отличная. Спасибо за быструю доставку.