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Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803)

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Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803) - фото 1
Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803) - фото 2
Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803) - фото 3
Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803) - фото 4
Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803) - фото 5
Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803) - фото 6
Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803) - фото 7
Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803) - фото 8
Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803) - фото 9
Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803) - фото 10
Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803) - фото 11
Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803) - фото 1
  • Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803) - фото 2
  • Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803) - фото 3
  • Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803) - фото 4
  • Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803) - фото 5
  • Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803) - фото 6
  • Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803) - фото 7
  • Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803) - фото 8
  • Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803) - фото 9
  • Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803) - фото 10
  • Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803) - фото 11
  • Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621407
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный, серый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.33
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х7
Вес, г.
125

Описание товара Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803)

Описание товара Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803) Общайтесь онлайн без помех с помощью удобной гарнитуры с шумоподавляющим микрофоном, которая легко подключается к порту USB-A (Plug-and-play). Благодаря встроенным элементам управления можно регулировать громкость и отключать звук вызова, не прерывая разговор. Обработанные лазером излучатели улучшают качество звука, чтобы вы могли с удовольствием слушать музыку и играть в любимые игры. Идеальная гарнитура для работы: звонки, Skype, вебинары и многое другое. Гарнитура оснащена кабелем длиной 233 см — во время долгих переговоров можно встать и потянуться. Точно откалиброванные диффузоры обеспечивают качественный цифровой аудиосигнал во время игр, прослушивания музыки и общения. Эта гарнитура без труда подключается по технологии Plug-and-play к порту или адаптеру USB-A, ее можно использовать с любым ПК или компьютером Mac. Устанавливать программное обеспечение не требуется. Шумоподавляющий микрофон сводит к минимуму нежелательный фоновый шум, гарантируя отличную слышимость во время разговора. Этот надежный микрофон с левосторонним креплением можно поворачивать для улучшения передачи голоса. Когда микрофон не используется, просто отверните держатель в сторону. Простые и понятные встроенные элементы управления на проводе гарнитуры позволяют регулировать громкость или отключать звук, не отвлекаясь от основной задачи. Благодаря поворотному механизму чашек, позволяющему подбирать оптимальную посадку, и амбушюрам из искусственной кожи гарнитуру можно не снимать долгое время. Кроме того, ее просто очистить. Интерфейс USB обеспечивает простое подключение по технологии Plug-and-play. Просто вставьте штекер USB-A в компьютер — и все готово для общения, игры или прослушивания музыки.

Отзывы о товаре Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный, серый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2.33
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
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Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники Logitech H390 темно-серый (981-000803) Общайтесь онлайн без помех с помощью удобной гарнитуры с шумоподавляющим микрофоном, которая легко подключается к порту USB-A (Plug-and-play). Благодаря встроенным элементам управления можно регулировать громкость и отключать звук вызова, не прерывая разговор. Обработанные лазером излучатели улучшают качество звука, чтобы вы могли с удовольствием слушать музыку и играть в любимые игры. Идеальная гарнитура для работы: звонки, Skype, вебинары и многое другое. Гарнитура оснащена кабелем длиной 233 см — во время долгих переговоров можно встать и потянуться. Точно откалиброванные диффузоры обеспечивают качественный цифровой аудиосигнал во время игр, прослушивания музыки и общения. Эта гарнитура без труда подключается по технологии Plug-and-play к порту или адаптеру USB-A, ее можно использовать с любым ПК или компьютером Mac. Устанавливать программное обеспечение не требуется. Шумоподавляющий микрофон сводит к минимуму нежелательный фоновый шум, гарантируя отличную слышимость во время разговора. Этот надежный микрофон с левосторонним креплением можно поворачивать для улучшения передачи голоса. Когда микрофон не используется, просто отверните держатель в сторону. Простые и понятные встроенные элементы управления на проводе гарнитуры позволяют регулировать громкость или отключать звук, не отвлекаясь от основной задачи. Благодаря поворотному механизму чашек, позволяющему подбирать оптимальную посадку, и амбушюрам из искусственной кожи гарнитуру можно не снимать долгое время. Кроме того, ее просто очистить. Интерфейс USB обеспечивает простое подключение по технологии Plug-and-play. Просто вставьте штекер USB-A в компьютер — и все готово для общения, игры или прослушивания музыки.
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