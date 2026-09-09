Наушники jbl Tune 500 черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники jbl Tune 500 черный
Проводная стереогарнитура JBL TUNE 500 выполнена в синем цвете и оборудована закрытыми излучателями диаметром 32 мм, воспроизводящими звуки в диапазоне частот 20-20000 Гц. Преимущество данной эстетичной и легкой гарнитуры заключается в ее складной конструкции: вы сможете сложить корпуса излучателей, сделав наушники очень компактными. Наушники получили мягкие и объемные амбушюры, обеспечивающие вам удобство продолжительной игры, просмотра фильма, прослушивания музыки. Складная стереогарнитура JBL TUNE 500 присоединяется к акустическому разъему ПК/ноутбука/смартфона посредством 1.2-метрового кабеля, на конце которого находится 3.5-миллиметровый штекер. Штекер покрыт золочением для лучшего сопротивления окислению и обеспечения большей стабильности подключения. На кабеле наушников находится пульт со встроенным микрофоном, клавишами для активации голосового помощника, ответа/завершения вызова.
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