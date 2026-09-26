Наушники JBL Tune 530 (JBLT530WHT) White
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Характеристики
Тип конструкции
накладные
Подключение
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741503
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Характеристики
Бренд
Тип конструкции
накладные
Подключение
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
белый
Сопротивление
30?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
8
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х5
Вес, г.
340
Описание товара Наушники JBL Tune 530 (JBLT530WHT) White
JBL Tune 530 (JBLT530WHT) — хороший выбор, если вам нужны надёжные проводные наушники для повседневного использования: послушать подкаст в дороге, ответить на звонок, посмотреть видео дома. Их сильные стороны — сбалансированный звук с акцентом на басы, компактность и комфорт при недолгом ношении. Но если для вас критически важны беспроводное подключение, очень долгая непрерывная носка или продвинутое шумоподавление, стоит присмотреться к другим моделям.
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Бренд
Тип конструкции
накладные
Подключение
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
белый
Сопротивление
30?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
8
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
JBL Tune 530 (JBLT530WHT) — хороший выбор, если вам нужны надёжные проводные наушники для повседневного использования: послушать подкаст в дороге, ответить на звонок, посмотреть видео дома. Их сильные стороны — сбалансированный звук с акцентом на басы, компактность и комфорт при недолгом ношении. Но если для вас критически важны беспроводное подключение, очень долгая непрерывная носка или продвинутое шумоподавление, стоит присмотреться к другим моделям.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Наушники JBL Tune 530 (JBLT530WHT) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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