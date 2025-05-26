Наушники A4Tech Bloody G535 белый/черный
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Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G535 белый/черный
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G535 белый/черный Проводная гарнитура A4Tech Bloody G535 белого цвета станет настоящей находкой для игроманов. Благодаря технологии 7.1 Virtual, пользователь сможет полностью погрузиться в виртуальное пространство с объемным звучанием. Чистый и качественный звук обеспечивают 50-миллиметровые излучатели, которые поддерживают частотный диапазон 20-20000 Гц. Наушники плотно прилегают к голове, обеспечивают надежную посадку и комфорт в течение продолжительного использования. Проводная гарнитура A4Tech Bloody G535 имеет съемный микрофон на подвижной ножке, что позволяет поддерживать связь с друзьями и коллегами в режиме реального времени. Высокая чувствительность микрофона облегчает общение в любых условиях и снижает уровень посторонних шумов. Кабель в тканевой оплетке надежно защищен от заломов и повреждений. Длины 2 м достаточно для подключения на оптимальном удалении от экрана. На корпусе есть кнопки включения микрофона, объемного звука, подсветки и регулятор громкости.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники, качество звука радует!
Достоинства:
Комментарий:
Из плюсов: -хорошее шумоподавление -хороший звук и микрофон Из минусов: -не удобное расположение регулировки громкости
Достоинства:
Комментарий:
Качество изготовление хорошее, упаковка в порядке, звук без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники отличные. Микрофон работает отлично. Басы держат, звук отличный.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь всего пару недель, наушники за свои деньги отличные. Нареканий по работе нет.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники, брали этой фирмы, работают хорошо
Достоинства:
Комментарий:
очень громкие. светятся. подключились норм.
Достоинства:
Комментарий:
муж доволен, два месяца тестирует
Достоинства:
Комментарий:
звук огонь) удобно сидят и на ощупь качество хорошее)
Достоинства:
Комментарий:
Купил ребенку, он доволен. Себе тож наверное такие возьму. Сидят удобно, звук огонь
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие уши, для игр норм, только шумоизоляции не хватает, но за такие деньги все отлично
Достоинства:
Комментарий:
цена качество соответствуют. все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Неплохие уши! Провод толстый, надеюсь прослужит дольше предыдущих наушников. На голове сидят удобно, уши не устают от длительного ношения. Звук отличный! Я не аудиофил, меня всё устраивает. Неплохие басы, но другие диапазоны тоже хорошо отыгрывают. Микрофон чёткий. Советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники, уши вмещаются, звук и микрофон отличный. И цена отличная
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший чистый звук! Искала наушники для монтажа со звуковой картой, эти отлично подошли
Достоинства:
Комментарий:
Звук хороший, микрофоном не пользуюсь т.к. есть другой более хороший, единственный минус который обнаружил левое ухо на максимальной громкости тише чем правое, а так наушники очень даже хорошие, всем советую
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники,сначала думал дефект тихие, оказалось в микшире громкости на половину всё стояло!! супер!!!
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел вовремя, соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Все приехало вовремя, качество Bloody очень хорошее, минус звезда лично продавцу, как можно такие вещи отправлять вообще без защитной упаковки, это хорошо, что хоть и потрепано но доехало целым, ну что не знаете как они возят, наплевательски относясь к товару, не себе и ладно! Упаковывайте товар! Большинство берут на подарок, а там коробка как из одного места вышла...
Достоинства:
Комментарий:
Провод качественный, какого то странного квадратного сечения, как буд-то в силиконовой оболочке, не перекручивается. У меня в детских наушниках всегда первая поломка это провод. Звук тоже нормальный. Микрофон - более менее.
Достоинства:
Комментарий:
Очень быстро пришли, всë устраивает! Доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошие наушники, легкие, не жмут не где, звук отличный и цена идеальная
Достоинства:
Комментарий:
Кайовые,удобные наушники, микрофон хорошоий,звук обьемный качественный звук, подсветка не регулируется
Достоинства:
Комментарий:
Дешевый пластик качество звука для цены подходит
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники, звук на высоте
Достоинства:
Комментарий:
Немного глухой звук но у целом не плохо
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники в своей ценовой категории
Достоинства:
Комментарий:
Надеюсь прослужат долго,соответствует фотографии
Достоинства:
Комментарий:
Покупали сыновьям для компьютера. Сын оценил. Микрофон очень хороший, звук тожена высоте. Корпус конечно хлипковат, но как обращаться.
Достоинства:
Комментарий:
при включенных наушниках нет возможности включить колонки параллельно, но с другой стороны не назвала бы это недостатком. Просто если привыкли так делать, это немного неудобно, привыкаешь конечно впоследствии. Ранее были точно такие же, но с разными входами,сломался вход на микрофон, а микрофон нужен. Взяла точно такие же, очень нравятся. Звук отличный, не давят на уши.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники , покупались для игр , звук отличный , посторонних звуков не слышно
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар за свои деньги !
Достоинства:
Комментарий:
Использую микрофон только для работы, нареканий никаких нет. Звук хороший, отдельный плюс - регулировка звука находится не на проводе, а на ухе. Кабель прочный и длинный.
Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody G535 белый/черный
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники, качество звука радует!
Достоинства:
Комментарий:
Из плюсов: -хорошее шумоподавление -хороший звук и микрофон Из минусов: -не удобное расположение регулировки громкости
Достоинства:
Комментарий:
Качество изготовление хорошее, упаковка в порядке, звук без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники отличные. Микрофон работает отлично. Басы держат, звук отличный.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь всего пару недель, наушники за свои деньги отличные. Нареканий по работе нет.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие наушники, брали этой фирмы, работают хорошо
Достоинства:
Комментарий:
очень громкие. светятся. подключились норм.
Достоинства:
Комментарий:
муж доволен, два месяца тестирует
Достоинства:
Комментарий:
звук огонь) удобно сидят и на ощупь качество хорошее)
Достоинства:
Комментарий:
Купил ребенку, он доволен. Себе тож наверное такие возьму. Сидят удобно, звук огонь
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие уши, для игр норм, только шумоизоляции не хватает, но за такие деньги все отлично
Достоинства:
Комментарий:
цена качество соответствуют. все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Неплохие уши! Провод толстый, надеюсь прослужит дольше предыдущих наушников. На голове сидят удобно, уши не устают от длительного ношения. Звук отличный! Я не аудиофил, меня всё устраивает. Неплохие басы, но другие диапазоны тоже хорошо отыгрывают. Микрофон чёткий. Советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники, уши вмещаются, звук и микрофон отличный. И цена отличная
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший чистый звук! Искала наушники для монтажа со звуковой картой, эти отлично подошли
Достоинства:
Комментарий:
Звук хороший, микрофоном не пользуюсь т.к. есть другой более хороший, единственный минус который обнаружил левое ухо на максимальной громкости тише чем правое, а так наушники очень даже хорошие, всем советую
Достоинства:
Комментарий:
отличные наушники,сначала думал дефект тихие, оказалось в микшире громкости на половину всё стояло!! супер!!!
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел вовремя, соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Все приехало вовремя, качество Bloody очень хорошее, минус звезда лично продавцу, как можно такие вещи отправлять вообще без защитной упаковки, это хорошо, что хоть и потрепано но доехало целым, ну что не знаете как они возят, наплевательски относясь к товару, не себе и ладно! Упаковывайте товар! Большинство берут на подарок, а там коробка как из одного места вышла...
Достоинства:
Комментарий:
Провод качественный, какого то странного квадратного сечения, как буд-то в силиконовой оболочке, не перекручивается. У меня в детских наушниках всегда первая поломка это провод. Звук тоже нормальный. Микрофон - более менее.
Достоинства:
Комментарий:
Очень быстро пришли, всë устраивает! Доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошие наушники, легкие, не жмут не где, звук отличный и цена идеальная
Достоинства:
Комментарий:
Кайовые,удобные наушники, микрофон хорошоий,звук обьемный качественный звук, подсветка не регулируется
Достоинства:
Комментарий:
Дешевый пластик качество звука для цены подходит
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие наушники, звук на высоте
Достоинства:
Комментарий:
Немного глухой звук но у целом не плохо
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники в своей ценовой категории
Достоинства:
Комментарий:
Надеюсь прослужат долго,соответствует фотографии
Достоинства:
Комментарий:
Покупали сыновьям для компьютера. Сын оценил. Микрофон очень хороший, звук тожена высоте. Корпус конечно хлипковат, но как обращаться.
Достоинства:
Комментарий:
при включенных наушниках нет возможности включить колонки параллельно, но с другой стороны не назвала бы это недостатком. Просто если привыкли так делать, это немного неудобно, привыкаешь конечно впоследствии. Ранее были точно такие же, но с разными входами,сломался вход на микрофон, а микрофон нужен. Взяла точно такие же, очень нравятся. Звук отличный, не давят на уши.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники , покупались для игр , звук отличный , посторонних звуков не слышно
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар за свои деньги !
Достоинства:
Комментарий:
Использую микрофон только для работы, нареканий никаких нет. Звук хороший, отдельный плюс - регулировка звука находится не на проводе, а на ухе. Кабель прочный и длинный.