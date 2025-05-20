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Наушники A4Tech Bloody G528C черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники A4Tech Bloody G528C черный

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Наушники A4Tech Bloody G528C черный - фото 1
Наушники A4Tech Bloody G528C черный - фото 2
Наушники A4Tech Bloody G528C черный - фото 3
Наушники A4Tech Bloody G528C черный - фото 4
Наушники A4Tech Bloody G528C черный - фото 5
Наушники A4Tech Bloody G528C черный - фото 6
Наушники A4Tech Bloody G528C черный - фото 7
Наушники A4Tech Bloody G528C черный - фото 8
Наушники A4Tech Bloody G528C черный - фото 9
Наушники A4Tech Bloody G528C черный - фото 10
Наушники A4Tech Bloody G528C черный - фото 11
Наушники A4Tech Bloody G528C черный - фото 12
Наушники A4Tech Bloody G528C черный - фото 13
Наушники A4Tech Bloody G528C черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники A4Tech Bloody G528C черный - фото 1
  • Наушники A4Tech Bloody G528C черный - фото 2
  • Наушники A4Tech Bloody G528C черный - фото 3
  • Наушники A4Tech Bloody G528C черный - фото 4
  • Наушники A4Tech Bloody G528C черный - фото 5
  • Наушники A4Tech Bloody G528C черный - фото 6
  • Наушники A4Tech Bloody G528C черный - фото 7
  • Наушники A4Tech Bloody G528C черный - фото 8
  • Наушники A4Tech Bloody G528C черный - фото 9
  • Наушники A4Tech Bloody G528C черный - фото 10
  • Наушники A4Tech Bloody G528C черный - фото 11
  • Наушники A4Tech Bloody G528C черный - фото 12
  • Наушники A4Tech Bloody G528C черный - фото 13
  • Наушники A4Tech Bloody G528C черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358120
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х4
Вес, г.
700

Описание товара Наушники A4Tech Bloody G528C черный

Описание товара Наушники A4Tech Bloody G528C черный Испытайте истинный объемный звук, чтобы обнаружить своих врагов на основе их местоположения, и погрузитесь в виртуальные игровые миры. Микрофон с двойным шумоподавлением фильтруют большинство окружающих шумов, чтобы обеспечить чистое звучание. Повышенная чувствительность микрофона обеспечивает общение с другими игроками с кристальной ясностью. Яркая подсветка подчеркивает атмосферу игры. 50-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают четкие басы и высокую точность воспроизведения звука без искажения.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody G528C черный

Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Федор Е.

Достоинства:


Комментарий:
Жаль что микрофон не выдвигаться а так норм
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
михаил г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники все работает слышимость хорошая микрофон работает отлично!!!!
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Сын в восторге, прекрасный звук, хорошая посадка, комфортно ушам!
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
качество звука огонь. удобно сидят
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
качественный зыук, хорошая цена
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Алексей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Купил себе на замену старых аналогичных наушников. Всё хорошо, наушники оригинальные, но при отсутствии какого либа звука(при тишине), в наушниках слышен фон, еле заметный, но когда ты на нём акцентируешь внимание, то начинает раздражать. А так наушники в целом норм
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Михаил Ч.

Достоинства:


Комментарий:
работают, микрофон за цену как и сами наушники хороши
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие и удобные наушники. звук отличный. отличное сочетание цены и качества.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
вначале расстроился...потом скачал приложение.. на фото есть ...и все полетело)
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Никита К.

Достоинства:


Комментарий:
Микрофон не очень,а так все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
ребенку не понравился микрофон а так сказал хорршие
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Звук хороший не райзер но для своего цена - качество сойдет. Мкрофон пердит буть здоров.
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Лизунов Василий

Достоинства:


Комментарий:
Соотношение цена качество на высоте. Амбюшуры большие, шумоизоляция топ, микрофон все направленный с шумодавом
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Звук отличный. Микрофон ещё не проверяли. Общее впечатление отличное
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие но за такую цену можно найти лучшее, микрофон очень плохого качества.
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Юлия П.

Достоинства:


Комментарий:
Беру второй раз. первые взяла сыну, вторые на подарок. Продавец сделал скидку. только они ещё дешевле стали. так что не упустите момент!!!
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работают отлично не фона не скрипа не пердежа динамика все отлично работает а главное все в одном проводе
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
наушники очень хорошие. микрофон лучше отдельно, звук как будто ты рыбка из аквариума
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2024
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
неплохой товар только фонит немного практически не слышно, скорее всего из за кулеров, а так для игр музыки самый раз за такую цену, шнур крепкий
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2024
Егор Ф.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие наушники, звук очень понравился, только с микрофоном какая то беда, многие жалуются, что плохо слышно меня
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2024
Демид К.

Достоинства:


Комментарий:
Звук хороший но микрофон как будто из нулевых пришëл
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2024
Рамиль С.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники отличные. Не забудьте скачать и установить приложение для наушников с оф сайта для тонкой настройки и лучшего звучания.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2024
Мария М.

Достоинства:


Комментарий:
Брала сыну, ему понравились, говорит на уши не давит, звук отличный
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший притензий нет но продавец решил дополнительно не упаковывать и отправить посылку сразу с витрины как есть,по этому упаковка была поцарапана и немного помята!если бы покупал не себе а на подарок то я такая упаковка меня бы расстроила!!!!



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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G528C черный Испытайте истинный объемный звук, чтобы обнаружить своих врагов на основе их местоположения, и погрузитесь в виртуальные игровые миры. Микрофон с двойным шумоподавлением фильтруют большинство окружающих шумов, чтобы обеспечить чистое звучание. Повышенная чувствительность микрофона обеспечивает общение с другими игроками с кристальной ясностью. Яркая подсветка подчеркивает атмосферу игры. 50-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают четкие басы и высокую точность воспроизведения звука без искажения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Федор Е.

Достоинства:


Комментарий:
Жаль что микрофон не выдвигаться а так норм
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
михаил г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники все работает слышимость хорошая микрофон работает отлично!!!!
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Сын в восторге, прекрасный звук, хорошая посадка, комфортно ушам!
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
качество звука огонь. удобно сидят
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
качественный зыук, хорошая цена
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Алексей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Купил себе на замену старых аналогичных наушников. Всё хорошо, наушники оригинальные, но при отсутствии какого либа звука(при тишине), в наушниках слышен фон, еле заметный, но когда ты на нём акцентируешь внимание, то начинает раздражать. А так наушники в целом норм
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Михаил Ч.

Достоинства:


Комментарий:
работают, микрофон за цену как и сами наушники хороши
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие и удобные наушники. звук отличный. отличное сочетание цены и качества.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
вначале расстроился...потом скачал приложение.. на фото есть ...и все полетело)
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Никита К.

Достоинства:


Комментарий:
Микрофон не очень,а так все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2025
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
ребенку не понравился микрофон а так сказал хорршие
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Звук хороший не райзер но для своего цена - качество сойдет. Мкрофон пердит буть здоров.
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Лизунов Василий

Достоинства:


Комментарий:
Соотношение цена качество на высоте. Амбюшуры большие, шумоизоляция топ, микрофон все направленный с шумодавом
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Звук отличный. Микрофон ещё не проверяли. Общее впечатление отличное
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие но за такую цену можно найти лучшее, микрофон очень плохого качества.
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Юлия П.

Достоинства:


Комментарий:
Беру второй раз. первые взяла сыну, вторые на подарок. Продавец сделал скидку. только они ещё дешевле стали. так что не упустите момент!!!
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работают отлично не фона не скрипа не пердежа динамика все отлично работает а главное все в одном проводе
Источник: Яндекс Маркет
27.10.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
наушники очень хорошие. микрофон лучше отдельно, звук как будто ты рыбка из аквариума
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2024
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
неплохой товар только фонит немного практически не слышно, скорее всего из за кулеров, а так для игр музыки самый раз за такую цену, шнур крепкий
Источник: Яндекс Маркет
03.10.2024
Егор Ф.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие наушники, звук очень понравился, только с микрофоном какая то беда, многие жалуются, что плохо слышно меня
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2024
Демид К.

Достоинства:


Комментарий:
Звук хороший но микрофон как будто из нулевых пришëл
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2024
Рамиль С.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники отличные. Не забудьте скачать и установить приложение для наушников с оф сайта для тонкой настройки и лучшего звучания.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2024
Мария М.

Достоинства:


Комментарий:
Брала сыну, ему понравились, говорит на уши не давит, звук отличный
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший притензий нет но продавец решил дополнительно не упаковывать и отправить посылку сразу с витрины как есть,по этому упаковка была поцарапана и немного помята!если бы покупал не себе а на подарок то я такая упаковка меня бы расстроила!!!!


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