Top.Mail.Ru
Наушники Logitech H150 White (981-000350) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Logitech H150 White (981-000350)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники Logitech H150 White (981-000350) - фото 1
Наушники Logitech H150 White (981-000350) - фото 2
Наушники Logitech H150 White (981-000350) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Logitech H150 White (981-000350) - фото 1
  • Наушники Logitech H150 White (981-000350) - фото 2
  • Наушники Logitech H150 White (981-000350) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 229736
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
24х20х7
Вес, г.
234

Описание товара Наушники Logitech H150 White (981-000350)

Гарнитура обеспечивает насыщенное стереозвучание и идеально подходит для голосового общения и видеозвонков. Микрофон с функцией шумоподавления отфильтровывает фоновые шумы. Чувствительность 122 дБ. Сопротивление 22 Ом.

Отзывы о товаре Наушники Logitech H150 White (981-000350)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Описание
Гарнитура обеспечивает насыщенное стереозвучание и идеально подходит для голосового общения и видеозвонков. Микрофон с функцией шумоподавления отфильтровывает фоновые шумы. Чувствительность 122 дБ. Сопротивление 22 Ом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Logitech H150 White (981-000350) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...