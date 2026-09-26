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Наушники A4Tech Bloody J200S Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники A4Tech Bloody J200S Grey

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Наушники A4Tech Bloody J200S Grey - фото 3
Наушники A4Tech Bloody J200S Grey - фото 4
Наушники A4Tech Bloody J200S Grey - фото 5
Наушники A4Tech Bloody J200S Grey - фото 6
Наушники A4Tech Bloody J200S Grey - фото 7
Наушники A4Tech Bloody J200S Grey - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники A4Tech Bloody J200S Grey - фото 1
  • Наушники A4Tech Bloody J200S Grey - фото 2
  • Наушники A4Tech Bloody J200S Grey - фото 3
  • Наушники A4Tech Bloody J200S Grey - фото 4
  • Наушники A4Tech Bloody J200S Grey - фото 5
  • Наушники A4Tech Bloody J200S Grey - фото 6
  • Наушники A4Tech Bloody J200S Grey - фото 7
  • Наушники A4Tech Bloody J200S Grey - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621344
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
серый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
630

Описание товара Наушники A4Tech Bloody J200S Grey

Описание товара Наушники A4Tech Bloody J200S Grey Проводная гарнитура A4Tech Bloody J200S с круговой мерцающей подсветкой создает игровое настроение. Динамики диаметром 50 мм поддерживают звук 7.1 Virtual, что позволяет слышать малейшие шорохи в игре. В результате вы сможете мгновенно реагировать на любые звуки, предугадывая действия соперника. При воспроизведении музыкальных композиций вы будете слышать сбалансированное звучание в диапазоне 20-20000 Гц. Высокую четкость звука без искажений и четкие басы обеспечивает лазерная обработка мембраны динамиков. Наушники A4Tech Bloody J200S используют охватывающие мягкие амбушюры и фиксируются на регулируемое сдвоенное оголовье. Это позволяет легко настроить их, чтобы длительное время на ощущать дискомфорта. Плотное прилегание к ушным каналам обеспечивает изоляцию от внешних шумов, что создает ощущение погружения в музыку. На корпусе зафиксирован всенаправленный микрофон, который при необходимости отодвигается в сторону. Его особенность в функции шумоподавления, уменьшающей фоновый шум. Подключаются наушники через кабель длиной 2 м.

Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody J200S Grey




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
серый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники A4Tech Bloody J200S Grey Проводная гарнитура A4Tech Bloody J200S с круговой мерцающей подсветкой создает игровое настроение. Динамики диаметром 50 мм поддерживают звук 7.1 Virtual, что позволяет слышать малейшие шорохи в игре. В результате вы сможете мгновенно реагировать на любые звуки, предугадывая действия соперника. При воспроизведении музыкальных композиций вы будете слышать сбалансированное звучание в диапазоне 20-20000 Гц. Высокую четкость звука без искажений и четкие басы обеспечивает лазерная обработка мембраны динамиков. Наушники A4Tech Bloody J200S используют охватывающие мягкие амбушюры и фиксируются на регулируемое сдвоенное оголовье. Это позволяет легко настроить их, чтобы длительное время на ощущать дискомфорта. Плотное прилегание к ушным каналам обеспечивает изоляцию от внешних шумов, что создает ощущение погружения в музыку. На корпусе зафиксирован всенаправленный микрофон, который при необходимости отодвигается в сторону. Его особенность в функции шумоподавления, уменьшающей фоновый шум. Подключаются наушники через кабель длиной 2 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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